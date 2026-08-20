Cumulus Neuroscience annonce la publication d'un article dans Scientific Reports démontrant que la plateforme NeuLogiq® est viable et utilisable pour l'évaluation cognitive multimodale à domicile chez les personnes atteintes de sclérose latérale amyotrophique (SLA) et de dégénérescence fronto-temporale (DFT)

Les résultats finaux de l'étude CNS-102, publiés dans la revue Scientific Reports , montrent que la plateforme NeuLogiq® à domicile peut être mise en œuvre avec succès chez des patients présentant des troubles moteurs et cognitifs importants : 82 % des participants atteints de SLA ont jugé la plateforme facile à utiliser et 75 % ont évalué leur opinion globale sur cette technologie comme positive ou très positive.

, montrent que la plateforme NeuLogiq® à domicile peut être mise en œuvre avec succès chez des patients présentant des troubles moteurs et cognitifs importants : 82 % des participants atteints de SLA ont jugé la plateforme facile à utiliser et 75 % ont évalué leur opinion globale sur cette technologie comme positive ou très positive. Il s'agit de la première étude publiée associant un EEG à domicile et une évaluation cognitive multidomaine chez des personnes atteintes de SLA et de formes associées de DFT, comblant ainsi une lacune reconnue en matière de mesure dans un domaine où l'échelle d'évaluation clinique le plus largement utilisée, l'ALSFRS-R, rend principalement compte du déclin moteur.

Des indices longitudinaux exploratoires concernant l'aisance verbale et la reconnaissance des émotions au sein de la cohorte SLA, qui n'ont pas été observés lors de la batterie de tests neuropsychologiques réalisés en milieu hospitalier, illustrent l'intérêt potentiel d'un échantillonnage multimodal plus fréquent à domicile.

BELFAST, Irlande du Nord, 20 août 2026 /PRNewswire/ -- Cumulus Neuroscience (Cumulus ; la Société), entreprise internationale spécialisée dans la santé numérique qui vise à faire progresser les essais cliniques en neurosciences et les soins aux patients grâce à des données améliorées, a annoncé aujourd'hui la publication des résultats finaux de son étude CNS-102, la première du genre, dans la revue Scientific Reports. Cet article, intitulé Longitudinal cognitive assessment using the Cumulus NeuLogiq Platform in Amyotrophic Lateral Sclerosis and Frontotemporal Dementia (Évaluation cognitive longitudinale à l'aide de la plateforme Cumulus NeuLogiq dans la sclérose latérale amyotrophique et la démence fronto-temporale) montre que la plateforme NeuLogiq® à domicile a pu être mise en place, a été bien tolérée et a été jugée très facile à utiliser par les personnes atteintes de SLA et de DFT au cours d'un protocole de huit mois. Cette étude a été menée en collaboration avec l'initiative PRECISIONALS dans le cadre d'une collaboration académique et industrielle de la Research Ireland hébergée par le Trinity College de Dublin.

Dans le domaine de la sclérose latérale amyotrophique – trouble du spectre fronto-temporal (SLA-FTSD), on s'est longtemps appuyé sur des critères d'évaluation cliniques axés principalement sur les fonctions motrices (notamment l'ALSFRS-R - échelle d'évaluation fonctionnelle de la SLA) pour caractériser l'évolution de la maladie. Il est de plus en plus admis que les mesures motrices ne suffisent pas à elles seules à rendre compte des changements cognitifs, comportementaux et physiologiques qui caractérisent ce trouble, et les spécialistes du domaine ont appelé à une caractérisation plus approfondie et multimodale des patients dans leur vie quotidienne. La plateforme NeuLogiq® a été conçue pour combler cette lacune, en associant un casque EEG sans fil à 16 canaux équipé de capteurs secs à une batterie de tâches neurocognitives gamifiées, accessibles via une tablette, couvrant les fonctions exécutives, la mémoire, le langage, la cognition sociale et la vitesse psychomotrice. L'étude CNS-102 est la première étude publiée à associer un EEG à domicile à une batterie de tests cognitifs multidomaines chez cette population de patients, cette combinaison de mesures n'ayant jamais été abordée par les plateformes à distance précédentes, basées sur les smartphones, la parole et les appareils portables, dans le cadre de la SLA et de la DFT.

Dans l'étude publiée, 28 participants (dont 11 atteints de SLA, 7 atteints de FTD et 10 témoins sains) ont suivi un protocole de 8 mois combinant une évaluation neuropsychologique de référence réalisée en clinique au début de l'étude, à 4 mois, puis à 8 mois, et des séances NeuLogiq à domicile toutes les deux semaines. La plateforme a été jugée très facile à utiliser par tous les groupes, avec des scores SUS (échelle d'utilisabilité du système) moyens entre « bon » et « excellent » ; les patients du groupe SLA, malgré les contraintes physiques auxquelles ils sont confrontés, ont fait état de la meilleure utilisabilité (SUS moyen = 89). Dans le cadre d'une enquête sur mesure portant sur l'expérience des patients, 82 % des participants atteints de SLA ont jugé la plateforme facile à utiliser et 75 % ont fait part de leur opinion globale positive ou très positive sur cette technologie, un résultat que les auteurs soulignent comme une avancée significative compte tenu de cette population présentant d'importantes déficiences motrices et bulbaires. Les sessions suivies par les participants ont permis d'obtenir des données de grande qualité, avec un taux d'exhaustivité des données de 92 % pour l'ensemble des sessions.

« Cette publication évaluée par des pairs marque une étape importante pour la plateforme NeuLogiq® et pour l'effort global visant à apporter des mesures plus précises dans le domaine de la SLA-DFT », a déclaré Brian Murphy, PhD, fondateur et directeur scientifique de Cumulus. « D'un point de vue scientifique, il ressort que nos évaluations à domicile gamifiées et autonomes ont permis de distinguer le groupe SLA, le groupe DFT et le groupe témoin dès le début de l'étude, avec des tailles d'effet comparables à celles d'une batterie de tests de niveau recherche réalisée en milieu hospitalier, et que les personnes atteintes de ces pathologies ont effectué un grand nombre de séances et nous ont confié, selon leurs propres mots, qu'elles avaient apprécié cette expérience. Cette combinaison de données objectives et multimodales et de réelle acceptabilité par les patients constitue la base dont nos partenaires pharmaceutiques ont besoin pour concevoir des essais cliniques plus sensibles et davantage centrés sur le patient dans le domaine des maladies neurodégénératives. »

Au début de l'étude, les évaluations numériques NeuLogiq ont permis de distinguer les groupes SLA, DFT et témoins avec des tailles d'effet comparables à celles des tests neuropsychologiques de référence appariés, ce qui indique que les tâches gamifiées et réalisées de manière autonomes permettent de détecter les différences cognitives au niveau des groupes dans une mesure similaire à celle d'une batterie de tests réalisés en milieu hospitalier. Dans le cadre d'une analyse longitudinale exploratoire, les modèles linéaires à effets mixtes publiés ont mis en évidence une interaction groupe-temps sur quatre mesures NeuLogiq, notamment des signaux indiquant un déclin dans le groupe SLA lors du test de reconnaissance des expressions faciales (FERT) et de la mesure d'aisance verbale Lingo (moyenne mobile du rapport type-token). La batterie de tests neuropsychologiques réalisée en milieu hospitalier n'a pas mis en évidence de changement statistiquement significatif au niveau du groupe au cours de ce même période de huit mois. Les auteurs soulignent que, compte tenu de la taille modeste de l'échantillon, ces signaux longitudinaux doivent être interprétés comme des éléments de validation de principe indiquant qu'un échantillonnage à domicile plus fréquent et multimodal peut mettre en évidence des changements que des évaluations cliniques moins fréquentes risquent de ne pas détecter. Une reproduction de ces résultats dans des cohortes plus importantes sera nécessaire pour tirer des conclusions définitives sur le mécanisme de la maladie et sa généralisation.

« Les troubles cognitifs et comportementaux constituent une caractéristique déterminante de la SLA-FTSD, mais la plupart de nos outils cliniques standard (y compris l'ALSFRS-R) n'ont jamais été conçus pour les évaluer », a déclaré le professeur Orla Hardiman, docteur en médecine, directrice de l'unité universitaire de neurologie du Trinity College de Dublin, chercheuse principale de l'étude PRECISIONALS et chercheuse principale de l'étude CNS-102. « L'étude CNS-102 montre qu'une plateforme à domicile combinant l'EEG et une évaluation cognitive multidomaine peut être bien tolérée, voire appréciée, par les personnes souffrant de troubles moteurs et cognitifs importants, et qu'elle permet d'obtenir des données de grande qualité permettant de distinguer les groupes de patients aussi efficacement qu'une batterie complète de tests réalisée en milieu hospitalier. Les évolutions observées au fil du temps dans le groupe SLA en matière d'aisance verbale et de reconnaissance des émotions ont un caractère exploratoire et devront être validées auprès de cohortes plus importantes, mais elles montrent pourquoi il est important, dans ce domaine, d'aller au-delà des évaluations unimodales réalisées en milieu hospitalier. Combler cette lacune en matière de mesure est une étape indispensable pour parvenir à des critères d'évaluation plus sensibles et mieux adaptés aux patients dans les futurs essais cliniques sur la SLA et les DFT. »

Les participants à l'étude CNS-102 ont été recrutés par le biais du National ALS Register (Registre national de la SLA) et lors de consultations cliniques de routine à l'hôpital Beaumont de Dublin ; ils ont passé des évaluations tant en milieu hospitalier qu'à domicile pendant 37 semaines. A domicile, les participants ont utilisé le casque EEG sans fil Cumulus à 16 canaux équipé de capteurs secs, associé à une application pour tablette proposant 10 tâches neurocognitives gamifiées, avec un enregistrement EEG synchronisé lors de certaines tâches. Le test ECAS (Edinburgh Cognitive and Behavioural ALS Screen - Dépistage cognitif et comportemental de la SLA à Edimbourg) et une batterie complète de tests neuropsychologiques ont été réalisés au début de l'étude, puis à 4 et 8 mois, afin de servir de repères de comparaison. L'étude CNS-102 a été mise au point en collaboration avec un consortium préconcurrentiel regroupant plusieurs laboratoires pharmaceutiques, notamment Biogen, Boehringer Ingelheim, Bristol Myers Squibb, Eli Lilly, GSK et Takeda. Un article complémentaire présentera les résultats de l'EEG obtenus auprès de cette même cohorte.

La SLA est une maladie neurodégénérative évolutive qui touche les cellules nerveuses du cerveau et de la moelle épinière, entraînant une perte progressive du contrôle musculaire qui affecte la capacité à parler, à manger, à bouger et, à terme, à respirer. La démence fronto-temporale (DFT) désigne un groupe rare de troubles cérébraux dégénératifs qui touchent principalement les lobes frontaux et temporaux du cerveau, entraînant une perte progressive des capacités linguistiques, des changements comportementaux, ainsi que des difficultés à prendre des décisions et à contrôler ses émotions. Ces deux pathologies sont désormais considérées comme des manifestations d'un même trouble, appelé « sclérose latérale amyotrophique – trouble du spectre fronto-temporalfrontotemporales » (ALS-FTSD). Il n'existe actuellement aucun remède pour l'une ou l'autre de ces pathologies, le traitement visant à soulager les symptômes et à améliorer la qualité de vie. Des recherches continues sont nécessaires pour mettre au point des traitements efficaces pour ces deux pathologies, et les spécialistes du domaine ont appelé à la définition de critères d'évaluation multimodaux plus sensibles afin de soutenir ces efforts.

Cumulus contribue à la précision des essais cliniques portant sur le système nerveux central menés par ses partenaires du secteur, en permettant le suivi à distance des patients dans plusieurs domaines de la fonction cérébrale. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.cumulusneuro.com.

À propos de Cumulus Neuroscience

Avec pour mission de générer les données et les informations nécessaires pour accélérer le diagnostic et la prise en charge des troubles du système nerveux central (SNC) pour des millions de patients et de soignants à travers le monde, Cumulus Neuroscience développe NeuLogiq®, une plateforme numérique de biomarqueurs multidomaine basée sur l'intelligence artificielle conçue avec 10 de principales sociétés pharmaceutiques du monde. Cette nouvelle plateforme fournit les données et les informations essentielles nécessaires à une prise de décision plus rapide, plus fiable et plus rentable dans le cadre des essais cliniques et des soins aux patients. NeuLogiq permet aux commanditaires d'études de collecter régulièrement de grandes quantités de données cliniques issues de la pratique réelle, couvrant de multiples domaines comportementaux et physiologiques, tant en milieu hospitalier qu'à domicile. Associé à des analyses basées sur l'apprentissage automatique (ML), Cumulus simplifie et renforce la fiabilité des essais cliniques portant sur le système nerveux central (SNC) en permettant une évaluation objective des critères d'inclusion dans les études et des résultats thérapeutiques.