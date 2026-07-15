Cumulus Neuroscience présente, lors du congrès annuel de l'AAIC 2026, des données montrant qu'une tâche numérique de deux minutes atteint ou dépasse les critères de référence cliniques en matière de pré-sélection des participants à un essai clinique sur la maladie d'Alzheimer.

Dans le cadre de trois études indépendantes, la tâche « Symbol Swap » de deux minutes, réalisée sur tablette via la plateforme NeuLogiq®, a permis d'établir une distinction cliniquement significative entre les groupes témoins, ceux atteints de troubles cognitifs légers (MCI) et ceux atteints de démence de type Alzheimer, et a détecté une pathologie définie par des biomarqueurs sanguins — y compris chez des individus cliniquement normaux — avec une précision égale ou supérieure à celle des tests de référence ADAS-Cog, MoCA et MMSE.

LONDRES, 15 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Cumulus Neuroscience (Cumulus ; la Société), une entreprise mondiale spécialisée dans la santé numérique qui vise à faire progresser les essais cliniques en neurosciences et les soins aux patients grâce à des données améliorées, a présenté aujourd'hui des données sur sa tâche cognitive numérique « Symbol Swap » lors de la Conférence internationale de l'Alzheimer's Association (AAIC) 2026. L'affiche intitulée « Une brève tâche de codage numérique de symboles surpasse les références cliniques pour la présélection des participants à un essai clinique sur la maladie d'Alzheimer » présente des données intermédiaires concernant « Symbol Swap » — une version de deux minutes, réalisée sur tablette, de la tâche classique de codage de symboles (substitution de symboles numériques) qui évalue les fonctions exécutives — dans le cadre d'une étude à domicile achevée et de deux vastes études menées en clinique.

Au cours de trois études indépendantes, Symbol Swap a égalé, voire dépassé, les performances (sur une population non enrichie) d'outils de dépistage cognitif cliniques reconnus, et ce en seulement deux minutes. Il a ainsi permis d'établir une distinction cliniquement significative entre les groupes témoins, ceux atteints de troubles cognitifs légers (MCI) et ceux atteints de démence d'Alzheimer, tout en réduisant considérablement la charge pour les participants et les centres d'étude. Il a révélé des associations solides avec la pathologie d'Alzheimer définie par des biomarqueurs (pTau-217 dans le plasma sanguin), même chez des individus cliniquement normaux qui obtiendraient généralement de bons résultats aux tests standard — ce qui suggère qu'il pourrait permettre d'identifier les personnes les plus susceptibles d'être positives à l'amyloïde ou à la protéine tau et d'améliorer l'efficacité des dépistages en aval, qu'ils soient basés sur le plasma, la TEP ou le LCR. Administré numériquement et noté automatiquement, Symbol Swap s'adapte facilement aux essais cliniques de grande envergure menés sur plusieurs sites, tant en milieu hospitalier qu'à domicile, ce qui en fait un outil de présélection de première ligne particulièrement intéressant — avant le recours aux biomarqueurs plasmatiques ou alimentant des critères d'évaluation numériques composites —, capable de réduire les taux d'échec au criblage et d'accélérer le recrutement dans les essais cliniques sur la maladie d'Alzheimer.

« Il est frappant de constater qu'une tâche de deux minutes, facile à réaliser pour les patients, puisse égaler, voire surpasser, des évaluations qui prennent entre 10 et 45 minutes à réaliser par un clinicien qualifié — et qu'elle permette de détecter la pathologie d'Alzheimer même chez des participants à l'étude qui semblent cognitivement normaux lors des tests standard », a déclaré Brian Murphy, PhD, cofondateur et directeur scientifique de Cumulus. « Ces données confirment que le Symbol Swap pourrait constituer un filtre de première ligne très efficace, utilisé avant les biomarqueurs plasmatiques ou dans le cadre d'une approche multimodale. Nous tenons à remercier tous les participants à l'étude ainsi que les collaborateurs de la recherche qui ont permis d'aboutir à ces résultats importants. »

Symbol Swap a été évalué dans le cadre de l'étude CNS-101, une étude de validation inédite qui a mesuré la neurophysiologie fonctionnelle à domicile, à l'aide de la plateforme NeuLogiq, chez des patients atteints d'une démence d'Alzheimer légère et chez des témoins sains (par rapport à l'ADAS-Cog) ; l'étude Fastball i4i (en milieu clinique ; epar rapport au MoCA) ; et l'étude BioHermes-002 de la Global Alzheimer's Platform (GAP) (20 sites aux États-Unis, au Canada et en Europe ; par rapport au MMSE). Le statut pathologique dans les études CNS-101 et Fastball i4i a été déterminé à l'aide du test AlzPath de détection de la protéine tau phosphorylée en position 217. Les données issues des études Fastball i4i et BioHermes-2 sont provisoires.

« L'étude Bio-Hermes-002 vise à recruter des participants, qu'ils présentent ou non des troubles de la mémoire, afin d'évaluer des tests sanguins ou numériques susceptibles de détecter la présence de plaques amyloïdes ou d'enchevêtrements de protéines tau dans le cerveau, pathologies caractéristiques associées à la maladie d'Alzheimer », a déclaré Lammert Albers, directeur commercial de GAP. « Les données présentées par Cumulus suggèrent que les évaluations numériques, notamment le test " Symbol Swap ", pourraient permettre d'identifier les personnes les plus susceptibles de présenter une pathologie sous-jacente liée à la maladie d'Alzheimer et faciliteraient ainsi une sélection plus efficace des participants en vue de tests de suivi sur les biomarqueurs sanguins. Cette approche pourrait permettre de réduire les délais de recrutement et de diminuer les coûts liés à la sélection des participants. »

Une deuxième affiche présentant les données de NeuLogiq, intitulée « Critères d'évaluation numériques multidomaines pour les essais cliniques décentralisés sur la maladie d'Alzheimer : Les résultats de l'étude CNS-101 (NeuLogiq®) », a été présentée par le Dr James Rowe, professeur de neurologie cognitive à l'université de Cambridge et chercheur principal de l'étude CNS-101. Cette étude a confirmé que les évaluations cognitives et EEG réalisées à l'aide de la plateforme NeuLogiq étaient bien tolérées par les participants à l'étude, et que leur sensibilité pourrait permettre de mener des essais cliniques à plus petite échelle et plus efficaces.

« Les essais cliniques sur la maladie d'Alzheimer reposent depuis longtemps sur des évaluations qui sont contraignantes pour les participants et difficiles à mettre en œuvre à grande échelle », a déclaré le Dr James Rowe, professeur de neurologie cognitive à l'université de Cambridge et chercheur principal de l'étude CNS-101. « Dans le cadre de l'étude CNS-101, nous avons constaté que les mesures cognitives numériques multidomaines et les mesures EEG issues de la plateforme NeuLogiq étaient bien tolérées par les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et suffisamment sensibles pour détecter des changements significatifs. Cette sensibilité permet de concevoir des essais cliniques plus petits et plus efficaces, ce qui allège la charge pesant sur les patients tout en réduisant le temps et le coût nécessaires à l'évaluation de nouveaux traitements. »

« Le recrutement des bons participants pour les essais cliniques constitue aujourd'hui l'un des obstacles les plus coûteux et les plus frustrants dans le développement de médicaments contre la maladie d'Alzheimer », a déclaré Tina Sampath, PDG de Cumulus. « Un test peu coûteux, adapté aux patients, dont les résultats sont évalués automatiquement, pouvant être réalisé à domicile ou en clinique, et permettant d'identifier les personnes les plus susceptibles de présenter un biomarqueur positif, offre un réel potentiel pour réduire les taux d'échec du dépistage et alléger la charge pesant sur les patients et les centres de dépistage. Les deux affiches présentées à l'AAIC aboutissent à des conclusions convergentes : Outre la capacité de Symbol Swap à enrichir les données en amont, nos données CNS-101 montrent que les critères d'évaluation cognitifs et EEG multidomaines de NeuLogiq sont bien tolérés et suffisamment sensibles pour permettre la réalisation d'essais cliniques de plus petite envergure et plus efficaces — ensemble, cela ouvre la voie à une réduction substantielle des coûts et des délais de chaque étude dans laquelle ils sont utilisés. »

Cumulus contribue à la précision des essais cliniques portant sur le système nerveux central menés par ses partenaires du secteur, en permettant le suivi à distance des patients dans plusieurs domaines de la fonction cérébrale. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.cumulusneuro.com.

À propos de Cumulus Neuroscience

Avec pour mission de générer les données et les informations nécessaires pour accélérer le diagnostic et la prise en charge des troubles du système nerveux central (SNC) pour des millions de patients et de soignants à travers le monde, Cumulus Neuroscience développe NeuLogiq®, une plateforme numérique de biomarqueurs multidomaine basée sur l'intelligence artificielle, destinée à permettre une prise de décision plus efficace et plus rapide dans le cadre des essais cliniques en neurologie et en neuropsychiatrie, ainsi que dans la prise en charge des patients. Conçue pour et en collaboration avec dix des plus grandes entreprises pharmaceutiques mondiales, cette plateforme permet la réalisation d'essais cliniques décentralisés et contribue déjà de manière significative au développement de traitements contre la maladie d'Alzheimer, la dépression et la schizophrénie.