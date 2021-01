CupomValido.com.br: Cupons de desconto cresce e tem ajudado o consumidor na crise

SÃO PAULO, 29 de janeiro de 2020 /PRNewswire/ -- Com a atual crise, todos foram afetados.

De um lado temos os lojistas que tiveram suas lojas físicas fechadas. Para os que tinham um canal de vendas online, o e-commerce foi a única opção para continuar a realizar sua atividade. Como consequência do foco neste canal, as vendas online cresceram 47% em comparação com o mesmo período do ano anterior, segundo relatório do eBit.

Do outro lado, os consumidores também tiveram que encontrar soluções para enfrentar a crise. Após terem sua renda diminuída, muitos procuram opções para atravessar com mais facilidade este problema.

O uso de cupons de desconto é uma opção que auxilia ambos os lados. Para o lojista, é uma poderosa ferramenta para atrair e engajar o cliente para o seu e-commerce. Para o consumidor, é uma forma de economizar ainda mais neste tempo de crise. Não por acaso, de acordo com pesquisas do portal Cupom Válido, site especializado em cupons de desconto, as buscas por cupons tiveram um aumento médio de 20% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

O que é cupom de desconto?

Os cupons de desconto são códigos que o consumidor pode inserir no carrinho de compras ou na tela de pagamento para conseguir um desconto adicional na compra.

Além de descontos, é possível conseguir outros benefícios, como brindes, frete grátis e descontos em na 1ª mensalidade.

Onde encontrar cupons?

As lojas disponibilizam este benefício seja no próprio site e nos canais oficiais das lojas, como mídias sociais, e até em newsletter.

Porém já existem portais especializados como o CupomValido.com.br, focado em trazer os melhores cupons. Entre as lojas parceiras estão: Aliexpress, Carrefour, Netshoes, Fast Shop, Americanas, Casas Bahia, Centauro, Submarino, entre outras.

Sobre o CupomValido.com.br

O portal Cupom Válido é um dos sites referência em cupons de desconto no Brasil. Com parceira com centenas de lojas e milhares de cupons ativo, a plataforma reúne os melhores cupons, ofertas e promoções das lojas parceiras para serem utilizado gratuitamente.

Site: https://www.cupomvalido.com.br/

Facebook: https://www.facebook.com/cupomvalido.com.br/

FONTE CupomValido.com.br

SOURCE CupomValido.com.br