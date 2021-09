Cuprum Coin : la « crypto-monnaie du futur » d'une valeur de 60 milliards de dollars bientôt lancée

En juillet de cette année, le fondateur de Cuprum Coin a signé un contrat avec le propriétaire d'une poudre de cuivre ultra-fine rare et de grande valeur, d'une valeur de plus de 60 milliards de dollars américains. « Avec cet accord, le processus de création d'un marché commun de poudre de cuivre ultra-fine, fourni par une plateforme de négociation de crypto-monnaies basée sur la blockchain, a officiellement commencé » , a déclaré Mario Urlić, PDG et fondateur de Cuprum Coin, en début de semaine. L'objectif de la société est de s'assurer que tous les investissements sur le marché sont des réserves de valeur sécurisées maintenues pendant une longue période. En raison du coût des matériaux et du processus de fabrication incroyablement difficile, la poudre de cuivre ultra-fine fait partie des éléments les plus précieux au monde.

Positionné sur la demande sans compromis de son actif dans le futur, le Cuprum Coin peut maintenir sa valeur pendant longtemps. Bien qu'il soit basé sur la technologie du registre distribué (Distributed Ledger Technology), le Cuprum Coin est un produit qui répond à tous les critères des matières premières classiques, comme le cuivre, l'or, l'argent, l'aluminium, le cobalt, le zinc, le nickel, etc. ainsi que des monnaies fiduciaires traditionnelles. D'ailleurs, son application sera large, de l'échange de marchandises, de crypto et de monnaies fiat, de services, et bien plus encore.

Cuprum Coin est construit sur TEZOS, une plateforme alternative idéale pour la construction d'applications blockchain écologiques, car son Proof-of-Stake (preuve d'enjeu) nécessite beaucoup moins d'énergie et de coûts pour fonctionner, contrairement aux blockchains Proof-of-Work (preuve de travail) comme Bitcoin ou Ethereum.

Dans les années à venir, la demande de poudre de cuivre ultra-fine restera intacte, avec une croissance prévue des prix de l'ordre de 8 à 12 %. Elle est principalement utilisée dans l'industrie aérospatiale et les programmes spatiaux, ainsi qu'en médecine. La poudre de cuivre ultra-fine est utilisée comme garantie pour les prêts et finit souvent dans les coffres des banques, mais comme elle n'est pas classée comme une marchandise ou un instrument financier, il est interdit aux traders de détail, aux investisseurs, aux sociétés d'investissement, aux fonds de couverture et aux fonds de pension de négocier avec elle. C'est pourquoi Cuprum Coin est une solution parfaite. L'équipe internationale d'experts est une garantie supplémentaire de succès à long terme.

