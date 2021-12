Cúpula da BloombergNEF: Trina Solar recebe 100% de bancabilidade e módulos Vertex são totalmente comprovados por autoridades internacionais

Gao observou que a geração de energia fotovoltaica, o armazenamento de energia, a tensão extra-alta e a digitalização em todo o setor de energia são os quatro principais fatores para alcançar a neutralidade de carbono, e que a inovação em tecnologias fotovoltaicas é um caminho importante para isso. Desde 2020, a Trina Solar assumiu a liderança no desenvolvimento dos inovadores módulos de potência ultra-alta da série 210, uma nova geração de produtos fotovoltaicos que combinam alta confiabilidade, alta geração de energia e alto valor. Até 30 de junho de 2021, os módulos fotovoltaicos da Trina Solar presentes em todo o mundo podem produzir 103,95 bilhões de quilowatts de energia limpa ao longo de sua vida útil, reduzindo as emissões de dióxido de carbono em um total de 103,64 milhões de toneladas, o equivalente ao plantio de 5,7 bilhões de árvores. Com seu excepcional valor de marca e confiabilidade de produto, a Trina Solar obteve a nota de 100% na pesquisa de bancabilidade da BloombergNEF por seis anos consecutivos até o momento.

Gao Jifan, presidente da Trina Solar

https://www.trinasolar.com/sites/default/files/2021120701.png

A BloombergNEF, uma das instituições de pesquisa terceirizada mais confiáveis do mercado global de novas energias, realiza uma pesquisa entre bancos, fundos, EPCs e usinas de energia em todo o mundo todos os anos sobre a bancabilidade das marcas de módulos e produziu um relatório que é visto como uma referência inestimável para crédito empresarial em muitas instituições financeiras. Em 2021, a Trina Solar, uma das três únicas marcas de módulos, foi mais uma vez premiada com a nota 100 para bancabilidade por todos os entrevistados da pesquisa, indicando que os módulos da Trina Solar são mais propensos a ajudar os desenvolvedores a obter financiamento bancário e que o mercado financeiro global e o setor solar estão confiantes na credibilidade e valor do sistema dos módulos de alta potência da Trina Solar.

PVEL reconhece o desempenho superior dos módulos de alta potência da Trina Solar

A PV Evolution Labs (PVEL), laboratório líder mundial em testes de desempenho e confiabilidade de módulos fotovoltaicos, tem o Programa de Qualificação de Produtos dedicado à avaliação da confiabilidade no longo prazo de módulos fotovoltaicos. Na cúpula, Tristan Erion Lorico, diretor do departamento de módulos fotovoltaicos da PVEL, disse que os módulos 210 de potência ultra-alta demonstraram excelente confiabilidade no Programa de Qualificação de Produtos da PVEL, resultando em nenhuma microfissura dos módulos bifaciais de vidro duplo após os testes MSS e TC, em resposta à grande dúvida em relação aos módulos de formato grande. A PVEL publica o relatório de pontuação sobre confiabilidade de módulos fotovoltaicos anualmente, e também serve de referência fundamental para o relatório anual de bancabilidade da BloombergNEF.

O diretor de estratégia de produto e marketing da Trina Solar, Zhang Yingbin, fez uma apresentação detalhada sobre a confiabilidade e o desempenho da geração de energia dos módulos da série 210. A Trina Solar, em associação com organizações terceirizadas, conduziu testes rigorosos em série, incluindo teste de carga de neve não uniforme, teste de carga mecânica em temperatura baixa extrema, teste de granizo, teste DML extremo e teste de túnel de vento extremo, verificando a confiabilidade inquestionável da carga mecânica dos módulos Vertex 600W+.

Zhang Yingbin na Exposição de energia limpa 2021 na China

https://www.trinasolar.com/sites/default/files/2021120703.png

A Nextracker concluiu uma série de testes com a Trina Solar, que demonstraram compatibilidade total e alta confiabilidade. A Nextracker tem uma variedade de produtos de rastreadores que são totalmente compatíveis com os módulos da série Vertex 210. Além disso, os módulos se tornaram pioneiros do setor em relação à padronização do tamanho de módulos, o que pode beneficiar a cadeia do setor a jusante.

Além disso, a DNV compartilhou as vantagens dos módulos BOS e LCOE da Trina Solar. Cálculos anteriores conduzidos pela Fraunhofer ISE, o maior instituto de pesquisa solar da Europa, e a Enertis, um serviço solar global independente na América Latina e em todo o mundo, mostram que os módulos da série 600W+ superam a nova geração de módulos de potência ultra-alta em termos de valor do sistema.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1700137/image.jpg

FONTE Trina Solar Co., Ltd

SOURCE Trina Solar Co., Ltd