Cúpula de Inovação em Dubai premia CEO do Ecossistema Dakila

Para Urandir, foi uma honra receber o prêmio destaque, pois representa um grande passo dado pelo Ecossistema Dakila a nível mundial. "Esse reconhecimento é reflexo de todo o nosso trabalho que visa um futuro melhor para a humanidade. Fico honrado e agradecido pela oportunidade de estar mostrando as nossas pesquisas e poder ver o quanto elas atraíram os olhares e atenção de grandes autoridades e personalidades importantes. Aproveito a oportunidade para agradecer a todos os membros do Ecossistema que acreditam, apoiam e contribuem no desenvolvimento dos nossos projetos. Este reconhecimento é símbolo do esforço de todos nós", ressaltou o CEO.

Felipe Castelo Branco, Diretor do Think Tank Dakila Pesquisas, fez uma apresentação demonstrando ao público algumas descobertas realizadas pela equipe. "Descobrimos e estudamos tecnologias antigas muito avançadas. MDPL é uma delas: magnetismo, densidade, pressão e luz. Também mapeamos a rede magnética da Terra, que influencia as ondas cerebrais de todos os seres vivos, e descobrimos uma rede de estradas que liga todos os continentes", disse Castelo Branco.

O Future Innovation Summit contou com a participação de várias personalidades, como Hazza al Mansouri – primeiro astronauta dos Emirados Árabes Unidos, e representantes de grandes empresas, como SpaceX, Tesla, NASA, Microsoft, Marvel, Disney, Forbes, entre outras.

Inovações

Além de apresentar resultados de pesquisas, o Ecossistema Dakila demonstrou, num estande, um modelo de cidade sustentável com arquitetura diferenciada e inovadora. Denominada Zigurats, a cidade está sendo construída em Corguinho (MS).

Outra inovação mostrada foi o BDM Digital, um sistema financeiro desenvolvido para romper os paradigmas econômicos e sociais. Trata-se de um dinheiro que utiliza uma plataforma criptografada, para ser utilizada no dia a dia, cujo grande diferencial é aumentar a liberdade e o poder de compra da população, fomentando os negócios de grandes e pequenos empreendedores.

Site: www.dakila.com.br

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1821846/Urandir_recebe_pre_mio_em_Dubai.jpg

FONTE Ecossistema Dakila

SOURCE Ecossistema Dakila