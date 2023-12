Cúpula inaugural do Asia FII PRIORITY, promovida pelo FII Institute, será realizada em Hong Kong nos dias 7 e 8 de dezembro

A Cúpula FII PRIORITY Hong Kong, realizada em parceria com o governo da Região Administrativa Especial de Hong Kong (SAR) e a HKEX, reunirá líderes empresariais e financeiros do mundo inteiro

RIAD, Arábia Saudita, 7 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- S. Ex.ª Yasir Al-Rumayyan, governador do Fundo de Investimento Público (PIF) da Arábia Saudita e presidente do Future Investment Initiative (FII) Institute, apresentará a primeira Cúpula Asia FII PRIORITY em Hong Kong na próxima semana.

John Lee, chefe do Executivo da Região Administrativa Especial de Hong Kong, Paul Chan, secretário de Finanças, Christopher Hui, secretário de Serviços Financeiros e do Tesouro, e Laura Cha, presidente da HKEX, darão as boas-vindas ao FII Institute em Hong Kong. John Lee proferirá um discurso especial para os delegados.

O FII Institute é uma fundação global sem fins lucrativos, orientada por dados, com um braço de investimento e uma agenda: causar um 'impacto positivo na humanidade'. O programa PRIORITY do instituto abrange cúpulas, iniciativas e relatórios corroborados por seus membros e parceiros estratégicos, com o objetivo de enfrentar os desafios mais urgentes do mundo.

Yasir Al-Rumayyan terá a companhia de Sua Alteza Real a Princesa Reema bint Bandar Al Saud, embaixadora da Arábia Saudita nos Estados Unidos, e de Khalid A. Al-Falih, ministro de Investimentos da Arábia Saudita.

O pontapé inicial da cúpula global de dois dias será o "Board of Changemakers" (Conselho de Agentes de Mudança), a peça central do evento no HKEX Connect Hall, a partir de 7 de dezembro. A presidente da HKEX, Laura Cha, o fundador da Hang Lung Capital, Ronnie Chan, o presidente da Schneider Electric, Jean-Pascale Tricoire, o fundador e presidente da ACWA Power, Mohammad A Abunayyan, o presidente da King Abdullah University of Science and Technology (KAUST), Tony Chan, Richard Li, presidente do Pacific Century Group, e Kevin Sneader, presidente da Asia Pacific, Goldman Sachs, discutirão questões econômicas e estratégicas globais durante a sessão de 45 minutos do conselho.

Outros palestrantes da cúpula incluirão o presidente da Hopu Capital, Fang Fenglei, o sócio-gerente da GGV Capital Asia, Jixun Foo, e o copresidente e codiretor de investimentos do Value Partners Group, listado em Hong Kong, Cheah Cheng Hye, Lawrence Moloney, representante líder de IA do Google, Patrick Motseppe, presidente executivo da Africa Rainbow Minerals, e Joshua Fink, fundador do Luma Group.

Espera-se que mais de 1.000 líderes empresariais e financeiros participem da cúpula.

Richard Attias, executivo-chefe do FII Institute: "Hong Kong tem um papel extremamente importante como um centro de negócios global e um lugar para os investidores se conectarem. Com nossos parceiros, a Região Administrativa Especial do Governo de Hong Kong e a HKEX, temos a honra de trazer nossa cúpula e movimento inaugural da Ásia para essa grande cidade. Nosso objetivo no FII Institute é enfrentar alguns dos maiores desafios da humanidade, como o crescimento econômico, a prosperidade e o financiamento da transição energética, reunindo líderes para um diálogo construtivo de alto nível. Nossas deliberações nos dias 7 e 8 de dezembro se concentrarão em questões globais importantes e estamos ansiosos para trabalhar com nossos amigos e colegas de toda a Ásia para um futuro melhor para todos".

A cúpula dará continuidade às conversações do FII7 em Riad, em outubro passado, sob o tema "The New Compass" (A nova bússola), buscando soluções viáveis para desbloquear os fluxos de ESG para o Sul Global, impulsionando o alinhamento global sobre a regulamentação da IA e o investimento para um acesso mais equitativo à educação e à saúde.

Outros tópicos a serem discutidos na Cúpula FII PRIORITY em Hong Kong incluem como os inovadores podem agir para resolver as preocupações dos cidadãos globalmente, o papel do Sul Global na condução do crescimento econômico, a nova Ásia, o "século da hipertecnologia", a IA e a Web4 melhorando a vida de todos, o que vem a seguir para os BRICS, macrofinanças centradas no ser humano, cadeias de suprimentos asiáticas, COP28 e tecnologia climática.

Sobre o FII Institute

O Future Investment Initiative (FII) Institute é uma fundação global sem fins lucrativos orientada por dados com um braço de investimento e uma agenda: Impacto na humanidade. Global e inclusivo, fomentamos grandes mentes de todo o mundo e transformamos ideias em soluções do mundo real em quatro áreas críticas: Inteligência Artificial (IA) e Robótica, Educação, Saúde e Sustentabilidade.

