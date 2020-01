Cúpula Internacional sobre Ensino Equilibrado e Inclusivo de Djibouti termina com fundação de nova organização de cooperação educacional

A OEC, cuja assembleia geral funcionará no modelo democrático de um país, um voto – garantindo a prestação de contas a seus estados-membros, que se beneficiarão de seu apoio – também considerará organizações acadêmicas e da sociedade civil como membros associados com direitos limitados.

A OEC é fundada com uma subsidiária financeira totalmente própria, responsável perante a assembleia geral, capaz de gerar fundos de modo ético e sustentável, em apoio a reformas educacionais. Esta subsidiária, estruturalmente direcionada a investimentos em projetos social e ecologicamente responsáveis em seus estados-membros, eventualmente financiará de modo integral as operações da organização e proverá fundos para que a OEC apoie sistemas de educação nos estados-membros, com financiamento com base em solidariedade.

A OEC, criada com uma estrutura simplificada e racional, segue uma estratégia de intervenção sistemática eficiente e põe a educação a serviço de comunidades, da sociedade e do desenvolvimento nacional, como exigido pelos compromissos feitos na UDBIE.

O primeiro secretário-geral da OEC foi eleito com o objetivo de montar e presidir um Comitê Preparatório, que iniciará o trabalho de base para a OEC até que a Carta Constitutiva da organização entre em vigor, mediante sua ratificação por um mínimo de 10 dos estados signatários fundadores. A entrada em vigor da Carta Constitutiva provocará a convocação da primeira assembleia.

Todos os signatários da UDBIE abraçam os quatro principais pilares da educação inclusiva e equilibrada: Intraculturalismo, Transdisciplinaridade, Dialeticismo e Contextualidade. Eles se comprometem com a aplicação destes princípios em seus sistemas de educação, com o apoio intersetorial da OEC, com base nas necessidades contextualizadas de suas populações, suas prioridades nacionais e o imperativo global do desenvolvimento sustentável.

A Education Relief Foundation (ERF, em inglês), com sede em Genebra, é uma organização não governamental e sem fins lucrativos que, através do desenvolvimento de políticas, construção de capacidade e envolvimento da sociedade civil, entre outras atividades, serve para desenvolver, promover e inserir uma educação equilibrada e inclusiva.

A série de conferências do ForumBIE 2030 começou quando o I ForumBIE 2030 foi realizado nas Nações Unidas, em Genebra, Suíça, em dezembro de 2017. Em novembro de 2018, o II ForumBIE 2030, na Cidade do México ,viu ambos os lançamentos do Guia Global de Ética, Princípios Políticas e Práticas de Educação Inclusiva e Equilibrada e a assinatura inicial da Convocação Internacional para Educação Inclusiva e Equilibrada – o documento que chamou à preparação da Declaração Universal da Educação Inclusiva e Equilibrada.

