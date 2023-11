Cúpula RewirEd na COP28, a primeira cúpula internacional sobre educação e clima, divulga agenda e palestrantes

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 24 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- A Cúpula RewirEd, a principal plataforma da Dubai Cares que defende sistemas educacionais redirecionados como o facilitador essencial para um futuro sustentável às pessoas e ao planeta, divulgou a agenda de sua tão esperada 2ª edição, que irá ocorrer em 8 de dezembro na Zona Verde da COP28. A programação contará com 35 sessões conduzidas por mais de 200 palestrantes.

RewirEd Summit at COP28, the first ever global summit on education and climate, unveils agenda and speakers

S. Exª, Dr. Tariq Al Gurg, Diretor Executivo e Vice-Presidente da Dubai Cares, disse: "Redirecionar a educação para a ação climática é uma das necessidades mais urgentes de nosso tempo, pois é a base de um futuro sustentável para as pessoas e o planeta. Com a falta de prioridade da educação nas estratégias de adaptação e mitigação, a 2ª edição da Cúpula RewirEd servirá como uma oportunidade muito esperada para que o setor educacional em todo o mundo se una ao setor climático e posicione os sistemas educacionais transformados no centro das estratégias climáticas. Portanto, a programação da Cúpula foi cuidadosamente selecionada para garantir que esteja alinhada com as prioridades do setor educacional e, ao mesmo tempo, contribua com as agendas climáticas mediante soluções em que todos saem ganhando. À medida que nos preparamos para esta edição histórica da COP, instamos a todos a aproveitarem a Cúpula RewirEd como um marco fundamental em nossos esforços coletivos de recuperar o potencial transformador da educação como força motriz para o progresso e desenvolvimento."

Adnan Ameen, Diretor Executivo da COP28, disse: "A educação é um fator decisivo e crucial na formação de habilidades necessárias para a economia climática do futuro. Neste contexto, estamos muito felizes em trabalhar com a Dubai Cares para trazer a segunda edição da Cúpula RewirEd à COP28. Será uma bela oportunidade de encontrar soluções que possam capacitar os aprendizes de hoje e acelerar ações que irão determinar o futuro de nosso planeta."

Principais palestrantes: Exmo. Philip J. Pierre , Primeiro-Ministro de Santa Lúcia; S. Exª. Cheikh Oumar Anne,, Ministro da Educação Nacional do Senegal; S. Exª. João Marques da Costa, Ministro da Educação de Portugal; S. Exª. Dogdurkul Kendirbaeva, Ministro da Educação e Ciência, República do Quirguistão; S. Exª. Reem Bint Ebrahim Al Hashimy, Ministra de Estado para Cooperação Internacional dos EAU e Presidente da Dubai Cares; S. Exª. Ban Ki-moon, 8º Secretário Geral da ONU; S. Exª. Dr. Tariq Al Gurg, Diretor Executivo e Vice-Presidente da Dubai Cares; Kevin Frey, Diretor Executivo da GenU; Yasmine Sherif, Diretora Executiva da ECW; Dr. Andrew Cunningham, Líder Global de Educação da Aga Khan Foundation; Prof. Jeffrey Sachs, Professor Universitário da Columbia University; e Prof. Dr. Patrick Verkooijen, Diretor Executivo do Centro Global de Adaptação.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2284590/RewirEd_Summit_COP28.jpg

Contato com a mídia: ASDA'A BCW, +971 4 450 7600, [email protected]

FONTE RewirEd Summit