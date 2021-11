Curso de segurança em relação ao mercúrio para dentistas é lançado em vários idiomas

"Esse é um momento marcante para a odontologia", explica David Edwards, DMD, presidente da IAOMT. "As obturações odontológicas de cor prateada contendo mercúrio vêm sendo utilizadas desde os anos 1800 até hoje. No entanto, recentemente, os países do mundo todo concordaram em reduzir o uso de mercúrio com o Tratado Minamata sobre Mercúrio do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (UNEP). Então, está claro que chegou a hora de os dentistas aprenderem essas práticas atualizadas essenciais para terem segurança em relação ao mercúrio."

A IAOMT vem examinando a literatura científica relacionada ao mercúrio odontológico desde que a organização sem fins lucrativos foi fundada em 1984. Essa pesquisa levou o grupo a conscientizar outras pessoas sobre a importante necessidade de acabar com o uso do mercúrio, que é uma neurotoxina conhecida, em obturações odontológicas de amálgama devido aos sérios riscos à saúde impostos aos pacientes e profissionais odontológicos e ao impacto devastador das nocivas liberações de mercúrio odontológico no meio ambiente.

A IAOMT é membro credenciado da Parceria Global do Mercúrio da UNEP e esteve envolvida nas negociações que levaram ao Tratado Minamata sobre Mercúrio. Representantes da IAOMT também são especialistas que testemunharam sobre a necessidade de acabar com o mercúrio odontológico junto ao Congresso dos EUA, à Agência de Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA), ao Health Canada, ao Departamento de Saúde das Filipinas, ao Comitê Científico da Comissão Europeia sobre Riscos Emergentes e Recém Identificados à Saúde e a outros órgãos governamentais do mundo todo.

