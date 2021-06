Curso on-line gratuito da Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health pode ajudar a ampliar os esforços para reduzir o uso do tabaco no Brasil

A prevalência do tabagismo diminuiu nas últimas duas décadas, mas o Brasil precisa fortalecer as principais medidas de controle do consumo do tabaco. O curso Global Tobacco Control: Learning from the Experts é um excelente ponto de partida para defensores, formuladores de políticas/decisões e outros profissionais interessados que desejam uma base no controle do tabaco em que possam se aprofundar. As evidências atuais mostram os impactos negativos do tabagismo em resultados da COVID-19, proporcionando mais uma razão atraente e um senso de urgência adicional para as pessoas pararem de usar produtos de tabaco. À medida que o Brasil enfrenta um aumento sem precedentes de infecções, qualquer medida para conter a pandemia da COVID-19 deve ser explorada e implementada. Este curso pode ajudar a ampliar esse esforço.

"Este curso oferece uma visão completa dos desafios referentes ao tabagismo em todo o mundo e inclui um material técnico incrível. Em geral, esse curso mudou minha compreensão sobre a indústria do tabaco e suas influências. Com dados sólidos, conhecimento técnico, políticas robustas e colaboração global, podemos colocar um "fim" ao consumo de tabaco, principalmente nas próximas gerações." Participante brasileiro

Global Tobacco Control: Learning from the Experts faz parte de um conjunto renomado de cursos on-line gratuitos existentes, que foram concluídos por mais de 6.700 participantes de mais de 100 países.

Tobacco and COVID-19 (O Tabaco e a COVID-19) utiliza vídeos, animações e outros recursos multimídia para apresentar as evidências atuais sobre a conexão entre o uso do tabaco e a COVID-19. O curso abrange tópicos como o impacto do tabagismo na COVID-19, os efeitos da nicotina em nível molecular e o comportamento da indústria do tabaco durante a pandemia.

Learning from the Experts: A Course for Healthcare Providers (Aprendendo com os especialistas: um curso para profissionais de saúde) é um curso on-line desenvolvido com a participação de defensores do controle do tabaco aclamados globalmente em carreiras na área da saúde. Desenvolvido para prestadores de serviços de saúde sobrecarregados, este curso oferece informações atualizadas sobre o papel que os profissionais de saúde podem desempenhar no controle do consumo de tabaco e como ajudar seus pacientes a abandoná-lo. As atualizações recentes do curso incluem como a medicação de cessação funciona, como ajudar um paciente a deixar o tabaco sem fumaça e outros produtos de tabaco além do cigarro e como abordar questões práticas que os médicos enfrentam ao ajudar seus pacientes a abandonar o tabagismo.

