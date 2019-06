Cursos Técnicos que pagam os melhores salários, segundo o Portal Cursos Novos

CURITIBA, Brasil, 18 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- Muitas pessoas estão preocupadas com a sua vida profissional. A maior razão para isso é o número de desemprego no país. A segunda razão é o salário defasado que muitas empresas pagam aos seus funcionários. Olhando de uma forma geral, dá para perceber que para ter um salário a altura e uma profissão que realmente vai valorizar o profissional, é necessário buscar qualificação profissional. Porém, muitas pessoas não fazem ideia de quais são as melhores profissões. E qual curso é necessário para ter uma oportunidade de melhorar a carreira.

Nesse texto, o portal Cursos Novos reuniu alguns dos melhores cursos técnicos e também as principais informações de cada profissão. Saber um pouco mais sobre as melhores profissões do mercado pode te ajudar muito a ter a mudança profissional e financeira que você tanto precisa. Fique ligado nas informações abaixo e veja qual curso combina mais com seu perfil.

Técnico em Seguros

Esse curso não é tão popular e algumas pessoas nem se quer ouviram falar dele. Mas a profissão de técnico de seguros tem crescido bastante e pode ser uma das profissões de grande sucesso no futuro. O tempo de formação desse curso é de 1 ano. Ele atua na contratação e execução de seguros de todos os tipos, entre as funções desse profissional estão: organizar a contabilidade, calcular prêmios, acompanhar sinistros e muito mais. O valor médio de salário desse profissional é de R$ 7.000.

Técnico em Recursos Humanos

Muitas empresas estão em buscas de profissionais da área de Recursos Humanos. Eles são essenciais para o setor de contratação e fluxo de informações de profissionais de uma empresa. O tempo de formação desse curso é de 1 ano. Ele atua dentro do setor de recursos humanos de uma empresa nas seguintes funções: preparar documentação para admissão e demissão de funcionários de uma empresa, participa do processo de gestão de funcionários da empresa, faz análises de benefícios entre outros. O valor médio de salário desse profissional é de R$ 8.700.

Técnico em Contabilidade

O técnico em contabilidade sempre é muito procurado. Seus serviços são essenciais para uma empresa. O tempo de formação desse curso é de 1 ano. Entre as funções dessa profissão estão: Examinar documentos fiscais, fazer a contabilidade das principais transações financeiras, fazer a atividade contábil entre outras. O valor médio de salário desse profissional é de R$ 6.500.

Técnico em Enfermagem

O Técnico em Enfermagem sempre vai ser um profissional desejado, pois há uma grande demanda de empregos para esse profissional, e quanto maior for sua qualificação, ele terá mais chances de conseguir um bom emprego. O tempo de formação desse curso é de 1 ano e meio. As principais funções desse profissional são: administrar medicamentos, fazer curativos, estar de frente na maioria dos casos de um paciente, dar banho e fazer a higiene do mesmo entre outras. A média de salário desse profissional é de R$ 4.500.

Técnico em Estética

Essa é uma das profissões mais promissoras, pois muitas pessoas estão em busca de cuidar da beleza. A estética sempre será um assunto que vai interessar homens e mulheres e quem oferecer esse tipo de serviço tem muito a ganhar. O tempo de formação desse curso é de 1 ano e meio. Entre as principais funções desse profissional estão: oferecer cuidado para o rosto, corpo, tratamento para emagrecer, diminuir as medidas corporais e muito mais. A média de salário desse profissional é de R$ 4.000, mas se ele tiver seu próprio negócio e local de atendimento, esse valor pode dobrar facilmente.

Esses são os principais cursos técnicos e que oferecem um ótimo retorno profissional e financeiro! Para ficar por dentro de todas as informações sobre cursos, cursos técnicos, cursos profissionalizantes, entre outros, acesse o site https://www.cursosnovos.com.br.

