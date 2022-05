Curta o Idle P2E! O "Crypto Ball Z on WEMIX" agora está disponível em todo o mundo

No "Crypto Ball Z on WEMIX", os jogadores podem obter novos personagens usando o recurso "combinar" e, ao atualizar, organizá-los em uma variedade de formações. Personagens do "Game of Dice", um jogo popular que conquistou os corações de mais de 50 milhões de usuários em todo o mundo, irão se unir à batalha. O jogo terá um sistema de temporada em que os personagens podem ser usados para batalhas exclusivas e têm aplicações de buffs especiais. O conteúdo do jogo vai variar de temporada para temporada.

No jogo, as Herostones podem ser mineradas usando drones, um sistema que exemplifica os aspectos incrementais do P2E. Para a "pesquisa por drone", os drones retornarão após um determinado período com Herostones que podem ser convertidos no utility token do jogo, HERCO; uma moeda crucial no jogo.

O sistema Commander é um recurso emocionante para o jogo. Quando os jogadores equipam os Commanders, eles podem obter buffs que afetam diretamente o processo de mineração. Ao passar os estágios, os jogadores podem obter materiais para criação de drones. Drones excepcionais podem ser criados equipando-os com Commanders mais raros e, depois, utilizando-os para aumentar a eficiência da mineração.

Há um total de cinco raridades de Commanders: comum, raro, épico, lendário e mítico. Commanders com uma classificação rara ou de nível superior podem ser cunhados em NFTs e, depois, negociados pela WEMIX Wallet após serem "autenticados".

Haverá um grande evento de três partes em que um total de cinco milhões de HERCOs serão distribuídos. Dez mil participantes aleatórios que concluírem as missões do evento AirDrop serão premiados com 50 HERCOs, e cinco participantes, que completaram a missão "convidar o amigo", receberão recompensas incríveis. Os jogadores devem manter-se informados, uma vez que também haverá diversos outros eventos exclusivos para os seguidores da nossa comunidade.

Para mais informações sobre o "Crypto Ball Z on WEMIX", acesse nosso site oficial (https://cbz.joycity.com) e a página do Twitter (https://twitter.com/PlayCryptoBallZ).

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1812103/Crypto_Ball_Z_on_WEMIX_Launch.jpg

FONTE MOJITO GAMES

