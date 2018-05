Curvature poursuit sa dynamique sur le marché grâce à la fourniture mondiale élargie de services informatiques indépendants comprenant une offre améliorée de maintenance des mainframes

« Notre trajectoire de croissance rapide continue de s'accélérer à mesure que Curvature répond à la demande croissante des clients de services informatiques de bout en bout et d'assistance plus flexibles », a déclaré Peter Weber, PDG de Curvature. « Nous continuerons de nous concentrer sur la fourniture du plus large éventail d'offres, avec le soutien de la plus solide équipe de professionnels expérimentés en matière d'assistance, afin de renforcer la position de leader de Curvature dans le secteur informatique. »

Avec plus de 2300 employés travaillant dans plus de 100 bureaux et centres de services dans 11 pays, Curvature offre une portée mondiale inégalée. En développant des services professionnels indépendants des fournisseurs, la société a permis à plus de 15 000 clients du monde entier d'optimiser la vie utile de leurs actifs informatiques grâce à l'accès de plus de 600 dépôts de pièces. Ces 12 derniers mois, Curvature a migré plus de 14 000 actifs pour le compte de ses clients tout en leur permettant de mieux gérer leur support informatique et la fourniture d'équipement dans le cadre d'un contrat global.

Des services élargis avec un support amélioré des mainframes

L'orchestration transparente des services d'assistance informatique de bout en bout de Curvature a été renforcée grâce à l'ajout de la maintenance du mainframe IBM z13 pour prolonger la durée de vie des mainframes et périphériques. Afin de garantir les niveaux d'assistance les plus élevés, Curvature a investi plus de 5 millions de dollars depuis 2008 dans la création de son propre laboratoire d'innovations zSeries auquel recourt l'équipe centrale d'ingénierie de la société pour soutenir le développement des meilleures méthodologies d'assistance des mainframes de leur catégorie, d'outils propriétaires d'assistance à distance, de tests pratiques des pièces détachées et de formations traditionnelles pour les ingénieurs sur le terrain.

« Curvature peut gérer un environnement informatique complet, des mainframes aux ordinateurs de bureau, des routeurs réseau aux unités de stockage et tout ce qui se trouve entre les deux », a déclaré Mark Nichols, directeur des produits chez Curvature. « En ajoutant des services d'assistance des mainframes z13, nous renforçons notre engagement à soutenir la gamme complète des systèmes que nous rencontrons dans les centres de données complexes, tout en différenciant davantage Curvature des organisations qui ne disposent pas de la profondeur et de l'étendue de notre expérience et expertise. »

Actuellement, Curvature gère près de 400 000 dispositifs réseau, équipements de stockage et serveurs pour des clients répartis dans le monde entier, leur permettant d'économiser jusqu'à 60 pour cent sur les contrats de maintenance traditionnels des fabricants.

Une attention spécifique accordée à l'excellence opérationnelle

Au cours des six derniers mois, Curvature a renforcé sa capacité à mener la croissance et l'excellence opérationnelle grâce à une équipe direction élargie composée de professionnels de l'informatique aguerris et de responsables d'entreprises expérimentés. En septembre 2017, Weber a pris la barre de l'organisation, après une illustre carrière en tant que visionnaire en matière de services informatiques et cloud. Scott A. Thomas a rejoint l'organisation en tant que directeur des ressources humaines après avoir achevé l'intégration de complexes systèmes RH ayant un impact sur plus de 90 000 employés impliqués dans la fusion entre Charter Communications et Time Warner. Ancien dirigeant d'EMC et professionnel chevronné du secteur technologique, Jake Cleveland a récemment rejoint Curvature en tant que vice-président directeur et directeur général, alors que la directrice informatique Elizabeth Austin a été nommée dans la liste 2018 des femmes d'affaires les plus importantes par The Charlotte Business Journal.

En outre, Curvature a récemment annoncé le déménagement prochain vers son nouveau siège doté d'un espace à la pointe de la technologie de 3876 mètres carrés. La société détient également des certifications TL 9000 et ISO 9001 pour ses centres de distribution à travers le monde afin de garantir la conformité à des normes de qualité rigoureuses. Dans la lignée de ces normes, Curvature adopte une série de pratiques d'amélioration continue afin de valider les plus hauts niveaux de qualité pour l'acquisition de son matériel et ses services de remise à neuf.

Citations à l'appui

Dave Kelly , directeur d'exploitation mondial du réseau, Schneider Electric



« Curvature nous a aidés à économiser des millions et à nous concentrer sur les innovations en tant que partenaire informatique axé sur le prolongement de la durée de vie utile des actifs informatiques et à consolider plusieurs contrats en un seul. La société nous a également accompagnés sur l'utilisation de personnel stratégique. Passer à Curvature nous a donné tout ce dont nous avions besoin, à un coût bien inférieur à celui de la maintenance traditionnelle des fournisseurs. Nous n'avons jamais regretté. »

Rob Brothers , vice-président du programme, assistance logicielle et matérielle, services de déploiement, IDC

« Il est de l'avis d'IDC que, lorsque la situation est propice, le recours à une maintenance par un tiers peut réellement avoir du sens d'un point de vue financier. Les prestataires de maintenance tierce partie fournissent une ressource précieuse pour les clients qui cherchent à soutenir l'environnement de leurs centres de données. IDC considère que la maintenance par un tiers est une option viable et précieuse qui ne devrait pas être négligée lorsque l'on tente d'optimiser les liquidités des dépenses d'exploitation et des dépenses d'investissement. »



« Il est de l'avis d'IDC que, lorsque la situation est propice, le recours à une maintenance par un tiers peut réellement avoir du sens d'un point de vue financier. Les prestataires de maintenance tierce partie fournissent une ressource précieuse pour les clients qui cherchent à soutenir l'environnement de leurs centres de données. IDC considère que la maintenance par un tiers est une option viable et précieuse qui ne devrait pas être négligée lorsque l'on tente d'optimiser les liquidités des dépenses d'exploitation et des dépenses d'investissement. »

Ressources à l'appui

À propos de Curvature

Leader mondial en matière de support, produits et services informatiques indépendants, Curvature transforme la manière dont les entreprises gèrent, maintiennent et mettent à niveau les équipements, ainsi que l'assistance des réseaux multinationaux multifournisseurs et des centres de données. À l'heure des priorités informatiques concurrentes et des transformations numériques, les entreprises doivent être agiles, efficaces et intelligentes dans la façon dont elles investissent dans l'informatique et l'innovation commerciale. Partenaire stratégique de plus de 15 000 organisations dans le monde, Curvature est spécialisée dans la prestation de services mondiaux d'assistance technique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans le remplacement de matériel évolué et dans la gestion complète du cycle de vie des équipements de mise en réseau et des centres de données dans le cadre d'un contrat global à partir de sites en Amérique, en Europe et en Asie. Pour en savoir plus, veuillez consulter www.curvature.com.

