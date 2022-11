Cusco Rebel e Artistas do Brasil anunciam vencedores que estamparão as sacolas da coleção 2023

Processo seletivo para integrar a maior coleção de bolsas do país durou mais de 3 meses e contou com mais de 3 mil artistas

SÃO PAULO, 21 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- Artistas do Brasil, maior coleção de bolsas do país, anuncia artistas que estamparão a coleção 2023. Processo seletivo avaliou mais de 3 mil artistas ao longo de três meses, passando por júri popular, curadoria do artista plástico Cusco Rebel e uma competição de live painting (pintura ao vivo) para definir as 10 obras que integram a coleção do próximo ano. "Todo processo foi muito interessante e engajou de forma inédita os artistas e amantes da arte durante o período", conta Carlos Nauff, proprietário da marca.

Os artistas selecionados são: Alexandre Puga, Anna Maeda, Carolina Rempto, Guilherme Cabral, Hope, Janaina Vieira, Karla Alabarce, Kaue Fidelis, Tiago Demétrio e William Pimentel. Cada um receberá R$ 5 mil e terá suas obras estampadas em 500 mil ecobags que devem chegar aos supermercados para venda no primeiro trimestre de 2023.

"Para escolha dos vencedores, levamos em consideração a mensagem da obra, a história do artista, o personagem e a técnica utilizada. Também tivemos que analisar um mix de trabalhos anteriores, público-alvo e o estilo trabalhado", conta Cusco. "Acreditamos que a nova coleção será a mais inclusiva já feita, estamos muito animados com o resultado deste processo", comenta.

Antes de as bolsas chegarem aos mercados, ainda são necessários alguns procedimentos internos como ajuste dos trabalhos para as sacolas, definição das cores para as alças, linhas de costura, laterais, e a inclusão da história de cada um dos artistas, que são contadas em cada sacola junto com a arte. "O grande diferencial é justamente divulgar a arte e a história de cada artista, ajudando a dar visibilidade para novos talentos", afirma Nauff.

Sobre a coleção Artistas do Brasil

A união de missões sustentáveis e culturais foi o que inspirou, em 2016, a criação da coleção de bolsas retornáveis Artistas do Brasil. A marca pertence à empresa CAPRALÁ, que é pioneira na distribuição de ecobags em supermercados.

Até hoje a coleção já remunerou e cedeu espaço para a criatividade de mais de 40 artistas, além de contar a história deles na parte lateral das bolsas, gerando novas oportunidades e reconhecimento.

