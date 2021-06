Cushman & Wakefield Echinox choisit Yardi pour gérer son portefeuille de biens immobiliers commerciaux

Une filiale de Cushman & Wakefield, détenue et exploitée de manière indépendante, utilisera un logiciel basé sur un cloud entièrement connecté pour gérer les actifs immobiliers commerciaux.

AMSTERDAM, 22 juin 2021 /PRNewswire/ -- Cushman & Wakefield Echinox, une société immobilière de renom sur le marché roumain, a choisi Yardi ® comme partenaire technologique pour la gestion des actifs immobiliers commerciaux en Roumanie. La plateforme fournira une gamme complète de services aux investisseurs, promoteurs, propriétaires et locataires. Cushman & Wakefield Echinox gère environ 50 000 mètres carrés d'immeubles de bureaux à Bucarest.

Cushman & Wakefield Echinox a adopté Yardi® Voyager Commercial pour rationaliser les opérations de gestion immobilière et financière. Yardi Voyager combine la gestion des biens et la comptabilité avec la propriété, les finances, les budgets, les prévisions, la construction et la maintenance, offrant ainsi une vue d'ensemble de tout un portefeuille de propriétés commerciales.

« Nous avons choisi Yardi Voyager Commercial comme plateforme intégrée pour la gestion des propriétés, des finances et des frais de service, la facturation des locataires, les comptes débiteurs, les comptes créditeurs et la budgétisation. Yardi nous offre la possibilité de fournir un accès amélioré aux données, ce qui améliorera le niveau de qualité des rapports à nos clients et nous aidera à atteindre nos objectifs de croissance », a déclaré Mihaela Petruescu, du Service des partenaires chez Cushman & Wakefield Echinox.

« Nous sommes heureux d'accueillir Cushman & Wakefield Echinox comme notre plus récent client en Roumanie », a déclaré Neal Gemassmer, vice-président de l'international pour Yardi. « Nous sommes enthousiastes à l'idée de travailler avec Mihaela et son équipe de services aux Actifs, car leur passion pour surmonter les attentes des clients et leur expérience garantissent des solutions adaptables axées sur la clientèle. »

Découvrez comment Yardi soutient les clients de l'immobilier et de la gestion des biens à travers l'Europe.

À propos de Cushman & Wakefield Echinox

Cushman & Wakefield Echinox est une société de conseil immobilier de premier plan sur le marché local et l'affilié exclusif de Cushman & Wakefield en Roumanie, détenu et exploité de manière indépendante, avec une équipe de plus de 60 professionnels et collaborateurs offrant une gamme complète de services aux investisseurs, promoteurs, propriétaires et locataires. Pour plus d'informations, visitez www.cwechinox.com

À propos de Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield est l'un des leaders mondiaux des services d'immobilier commercial, avec 50 000 employés dans plus de 60 pays et 7,8 milliards d'euros de revenus, fournit des services de conseil en gestion d'actifs et d'investissements, des marchés de capitaux, des locations, l'administration de propriétés, la représentation de locataires, des services de conception et d'évaluation. Pour plus d'informations, visitez www.cushmanwakefield.com

À propos de Yardi

Yardi® développe et prend en charge des logiciels de pointe en matière d'investissement et de gestion de propriétés pour tous les types et toutes les tailles de sociétés immobilières. Fondée en 1984, Yardi est basée à Santa Barbara, en Californie, et dessert des clients dans le monde entier depuis ses bureaux en Australie, en Asie, au Moyen-Orient, en Europe et en Amérique du Nord. Pour plus d'informations, visitez Yardi.com/EU .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/737275/Yardi_Logo.jpg

SOURCE Yardi