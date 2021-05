Customertimes a reçu trois distinctions d'excellence dans le rapport Retail Sales Execution Vendor Panorama de 2021 de POI

NEW YORK, 6 mai 2021 /PRNewswire/ -- Customertimes a le plaisir d'annoncer que le Promotion Optimization Institute (POI) lui a décerné trois distinctions d'excellence en matière d'exécution et de suivi des ventes au détail dans le domaine des biens de consommation dans les catégories de la vente assistée, de la présentation interactive à l'intention des clients et de la gamification. L'organisation a évalué 17 fournisseurs de premier plan pour aider ses partenaires des secteurs de la fabrication et de la vente au détail à déterminer quelles options de services technologiques peuvent améliorer leurs résultats promotionnels et favoriser une croissance rentable.

Customertimes a été reconnue en raison de l'efficacité de ses solutions, notamment CT Mobile, CT Presenter, CT Vision, CT Sign, CT Scan, CT Pharma CPG et CT Orders, pour ce qui est de leur souplesse, adaptabilité et personnalisation, ainsi que de leur capacité à fournir des analyses de données remarquables et exploitables.

« Nous sommes heureux que POI, un analyste et une ressource de premier plan pour l'industrie de la fabrication et du commerce de détail, nous ait attribué trois distinctions d'excellence pour l'exécution et le suivi des ventes au détail dans le domaine des biens de consommation, a déclaré Alex Patsko, vice-président des Produits chez Customertimes. Nous sommes convaincus que la gamme de produits CT offre une valeur commerciale exceptionnelle aux marques de biens de consommation et de santé des consommateurs. L'innovation demeurera notre priorité et nous continuerons de la stimuler grâce à la plateforme Salesforce pour aider nos clients à atteindre et à dépasser leurs objectifs de chiffre d'affaires et de transformation numérique. »

Comme les nouvelles technologies, comme l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle, impactent de plus en plus les processus d'exécution et de commande de ventes au détail, l'entreprise se réjouit de continuer à fournir des solutions et des capacités novatrices qui stimulent sa croissance.

À propos de Customertimes :

Customertimes Corp. est une société internationale de conseil et de logiciels qui se consacre à rendre les meilleures technologies de TI accessibles aux clients. Avec plus de 4 000 projets achevés et plus de 1300 experts hautement qualifiés, ses solutions sont conçues pour aider les clients à réaliser une véritable transformation des activités et à tirer le maximum de leurs investissements dans les technologies. Précurseur en services-conseils et en mise en œuvre des solutions Salesforce en Europe de l'Est et primée en développement de produits, Customertimes Corp. a actuellement son siège social à New York, ainsi que des bureaux régionaux à Londres, à Paris, à Toronto, à Kiev, à Minsk, à Riga et à Moscou. Pour en savoir plus, consultez le site www.customertimes.com .

