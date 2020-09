Customertimes poursuit son expansion

Customertimes est un partenaire technologique et un cabinet de conseil de confiance qui aide les clients à réaliser une véritable transformation des activités grâce à la mise en œuvre de solutions pratiques et optimisées.

NEW YORK, le 24 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Customertimes connaît une croissance importante depuis 2007. Afin de mieux servir sa clientèle grandissante et de tirer parti des nouvelles occasions offertes par les partenariats stratégiques, Customertimes est heureux d'annoncer l'ouverture de nouveaux bureaux à Londres, Toronto, Riga (Lettonie) et Minsk (Bélarus), ainsi que l'expansion de ses bureaux existants en Europe de l'Est, à Paris et à New York.

Commentaires sur la nouvelle

« Alors que nous collaborons avec des clients et des partenaires stratégiques du monde entier, nous devons continuer de mettre l'accent sur les segments de l'écosystème qui connaissent une forte croissance. Cette expansion nous permet de faire cela, tout en attirant, retenant et promouvant des employés hautement qualifiés et passionnés qui dépassent régulièrement les attentes des clients. Nous sommes également fiers d'avoir financé cette expansion par nous-mêmes, grâce à la croissance organique de l'entreprise. Cela nous permet de respecter notre engagement à servir les employés et les clients à l'abri des influences externes », a déclaré Dmitry Sidnev cofondateur et PDG de Customertimes

« Sirenum voulait établir un partenariat à long terme avec une organisation qui possède de l'expérience dans le développement de produits. Customertimes a obtenu le statut de navigateur spécialiste en développement de produits. Il présente un bilan éprouvé et apporte une expertise en développement et en publication d'applications mobiles. En tant que partenaire, il nous a accompagnés tout au long du cycle de développement d'applications mobiles, a dirigé la conception architecturale des produits et a contribué activement à notre stratégie de produits mobiles », a expliqué Lilian Lustig, directrice des produits à Sirenum.

« Customertimes et Copado ont formé un partenariat fructueux au fil des ans. Nous avons travaillé ensemble pour livrer des projets de transformation numérique liés à Salesforce à nos clients communs. Le Royaume-Uni est un marché important pour Salesforce et nous sommes heureux d'accueillir un partenaire qui possède l'expérience et le succès de Customertimes », a indiqué Matt Hill, directeur général pour la région EMEA à Copado.

Ressources supplémentaires

À propos de Customertimes

Customertimes Corp. est un cabinet de conseil mondial qui se consacre à rendre les meilleures technologies de TI accessibles aux clients. Avec plus de 4 000 projets achevés et plus de 1 000 experts hautement qualifiés, ses solutions sont conçues pour aider les clients à réaliser une véritable transformation des activités et à tirer le maximum de leurs investissements dans les technologies. Précurseur en services-conseils et en mise en œuvre de Salesforce en Europe de l'Est, Customertimes a actuellement son siège social à New York, ainsi que des bureaux régionaux à Londres, à Paris, à Toronto, à Kiev, à Minsk, à Riga et à Moscou.

Contact pour les médias :

Susan Sauter

Customertimes

212-520-0059

[email protected]

SOURCE Customertimes