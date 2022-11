Cuzco Rebel e Artistas do Brasil promovem live panting em São Paulo, dia 5 de novembro

Competição com 10 artistas irá selecionar a última obra a estampar maior coleção de bolsas do Brasil

SÃO PAULO, 4 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- No próximo dia 7 de novembro a CÁPRALÁ, empresa pioneira na distribuição de sacolas retornáveis e líder do segmento no país, anunciará os 10 artistas que serão responsáveis pelas estampas da coleção Artistas do Brasil 2023.

O processo seletivo que começou em 19 de setembro contou com mais de 2 mil inscritos e foi dividido em quatro etapas, incluindo a votação popular para a seleção de 45 obras finalistas, até chegar na curadoria comandada por Cusco Rebel - artista plástico, Diretor de arte na produtora Mundo.ag, professor de dois cursos relacionados a criatividade na escola Perestróika (SP/RJ/RS) e um dos nomes mais respeitados da street arte brasileira – responsável por selecionar nove vencedores.

A última vaga será disputada em uma Live Painting, uma competição ao vivo de pintura com a participação de dez artistas convidados pela curadoria externa. O evento, aberto ao público e imprensa, acontecerá em 5 de novembro, São Paulo.

"Estamos muito animados com a conclusão do processo seletivo para a coleção 2023 e empolgados para ver o que os artistas irão apresentar neste modelo tão diferente, de uma batalha de arte ao vivo", antecipa Carlos Nauff, proprietário da marca.

Live Painting Artistas do Brasil

Quando: 5 de novembro de 2022

Onde: Rua Tangará, 132 – Vila Mariana, São Paulo/SP

Horário: das 15h às 22h (confira programação completa abaixo).

15h – Coquetel de abertura

17h – Início do Live Painting (duração de 2 horas)

19h – Banda ao vivo enquanto são coletados e apurados os votos

20h30 – Anúncio do vencedor, seguido de leilão das outras 9 obras

21h – Coquetel de encerramento com DJ até às 22h

Sobre a coleção Artistas do Brasil

A união de missões sustentáveis e culturais foi o que inspirou, em 2016, a criação da coleção de bolsas retornáveis Artistas do Brasil. A marca pertence à empresa CAPRALÁ, que é pioneira na distribuição de ecobags em supermercados.

Até hoje a coleção já remunerou e cedeu espaço para a criatividade de mais de 40 artistas, além de contar a história deles na parte lateral das bolsas, gerando novas oportunidades e reconhecimento.

