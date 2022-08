CVO da Jeunesse faz eventos no Brasil e mostra novo plano de crescimento do negócio

Brasil representa o terceiro maior mercado da Jeunesse no mundo que espera faturamento anual de 1 bilhão de reais até 2025

SÃO PAULO, 24 de Agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A Jeunesse, marca referência em inovação e tecnologia em itens de rejuvenescimento, anunciou um novo plano de crescimento da marca para o país. O lançamento oficial aconteceu na semana passada nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, que contou com a participação de Scott Lewis, Chief Visionary Officer da Jeunesse Global e da liderança de vendas da marca no Brasil.

Em 2020, a Jeunesse teve um crescimento de dois dígitos em várias regiões do mundo, variando de 12% a 42%. Esse crescimento foi alcançado apesar de a pandemia ter afetado significativamente o meio de venda dos produtos da marca, que é o marketing de relacionamento, por meio de distribuidores independentes.

"Nosso objetivo com esse evento em São Paulo foi incentivar as lideranças a crescer o número de distribuidores e a fazer com que a marca Jeunesse chegue a ainda mais pessoas no mercado brasileiro, essa que é uma das principais regiões da Jeunesse no mundo", diz Scott Lewis. Atualmente, a Jeunesse Brasil é a terceira maior operação no mundo, depois de China e Estados Unidos. A empresa espera ter um faturamento anual de 1 bilhão de reais, no Brasil até 2025.

Para atingir essa meta agressiva de faturamento, o executivo A.K. Khalil, Presidente de Desenvolvimento de Campo, apresentaram ferramentas e incentivos no Brasil que vão gerar novas experiências impactantes com seus clientes. "Trabalhamos com distribuidores independentes que são referências no marketing de relacionamento, e queremos dar todas as ferramentas que eles precisam para mostrar a qualidade dos nossos produtos para seus clientes e crescer de forma sustentável seus negócios".

Uma das iniciativas é a introdução de novos kits de produtos para consumo, endereçados às necessidades específicas dos consumidores, como cuidados masculinos, cuidados para o corpo ou cuidados gerais para toda a família. "Para o nosso negócio, o Brasil sempre teve muita relevância desde a chegada da marca em 2016 no país".

O Brasil é o terceiro país no mundo em consumo de higiene e beleza. Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC) apontam que o setor cresceu 6,5% no primeiro trimestre de 2022 em relação ao mesmo período de 2021.

"É desafiador permanecer em um mercado altamente competitivo como o Brasil, mas ao mesmo tempo entendemos que a estratégia adotada para que os distribuidores fortaleçam o relacionamento com seus clientes, faz toda a diferença ao colocar no mercado produtos com DNA brasileiro. O Brasil possui produtos Jeunesse desenvolvidos localmente e vários deles já estão sendo exportados para outros países onde temos operações comerciais.", explica o executivo. "Por isso, a marca acredita em cada pessoa que veste a camisa Jeunesse no dia a dia. E esse mecanismo somente pode trazer resultados positivos quando encantamos e geramos valor aos clientes e aos distribuidores que são o alicerce desse negócio".

Sobre a Jeunesse

Fundada em 2009, na Flórida, a Jeunesse atua em mais de 140 países entre América do Norte, Europa, Ásia, Oceania e África. É conhecida por sua referência em inovação e tecnologia atrelada a produtos focados em rejuvenescimento, beleza e vida saudável. A marca conta com um conselho científico especializado para o desenvolvimento de suas fórmulas.

A empresa está desde 2016 no Brasil desenvolvendo oportunidades de empreendedorismo para que as pessoas atinjam seu potencial e sejam líderes de seu próprio negócio, expandindo a sua expertise na estratégia de vendas diretas.

