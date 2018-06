CX Network : aborder les pièges de la transformation de l'expérience client avec Shep Hyken

Shep Hyken, CSP, CPAE, est le « CAO » (« Chief Amazement Officer », un titre inédit et plein d'esprit, équivalent à « Directeur de l'étonnement ») de Shepard Presentations. En tant qu'expert du service à la clientèle et de l'expérience client et conférencier prestigieux, Shep travaille avec des entreprises qui veulent tisser des relations de fidélité avec leurs clients et leurs employés. CX Network a interviewé Shep pour découvrir en quoi la gestion de l'expérience client (CX) est différente dans les télécommunications et comment les organisations peuvent surmonter les défis. Le dysfonctionnement d'une chose ou d'une autre est généralement un gros problème pour cette industrie car les clients peuvent vite être contrariés si l'organisation n'est pas à même de résoudre leur problème par téléphone. Les organisations doivent adopter une approche proactive en matière de service, surtout à l'heure de surmonter les défis posés par la contrariété des clients.

L'intelligence artificielle va vraiment être utile avec les agents conversationnels et elle peut également apporter son soutien aux agents du service à la clientèle qui interagissent directement au téléphone avec le client. Au cours des conversations avec les clients, la technologie d'IA peut écouter et donner au représentant du service à la clientèle la réponse que celui-ci peut ensuite communiquer au client de la manière la plus appropriée qui soit. La technologie peut aussi consulter rapidement le profil de ce client ; or dans les télécommunications, il y a des milliers d'autres clients qui peuvent se trouver dans des situations similaires, et la technologie d'IA qui soutient l'agent peut aider à prédire la prochaine question que le client est susceptible de poser ou le prochain produit qu'il est susceptible d'acheter. Par conséquent, l'IA est véritablement d'un grand soutien en donnant au représentant du service à la clientèle des informations utiles à transmettre au client.

