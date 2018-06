CX Network 2018 : Le parcours client suprême en télécoms

La conférence Customer Experience Management in Telecoms Europe organisée par CX Network retournera à Bratislava du 25 au 27 septembre et mettra l'accent sur la réalisation d'une expérience client omnicanal fluide pour conserver une avance sur la concurrence. Il s'agit du principal point de rencontre d'Europe de la communauté CEM pour les télécoms. Il offre aux professionnels du secteur la possibilité d'acquérir les compétences et la perspective nécessaires pour se centrer davantage sur le client. Consultez le programme complet et la liste des intervenants ici.

71 % des entreprises ont cité l'expérience client comme différenciateur concurrentiel. Toutefois, de nombreux opérateurs sont toujours à la traîne quand il s'agit de mettre en œuvre des changements de procédure et de culture pour arriver à une meilleure satisfaction des clients. Établir un service d'excellente qualité et encourager les interactions avec les clients sont des facteurs-clés de l'accroissement et de la fidélisation d'une base clients.

C'est dans cette optique que la conférence Customer Experience Management in Telecoms Europe examinera comment les sociétés peuvent définir le parcours client et mettre en place une structure permettant à l'ensemble de l'organisation de donner la priorité au client. De la recherche à l'achat, jusqu'à la gestion des réclamations, la vente au client comprend plusieurs étapes. Si l'expérience client est importante pour vous, faites part de vos observations à votre équipe et commencez dès aujourd'hui à élaborer votre service à la clientèle de demain.



