CXV GLOBAL ET PANACEA TECHNOLOGIES ANNONCENT LA NOMINATION DE LEUR PDG

Pieter Krynauw dirigera le fournisseur mondial de premier plan créé par la combinaison de CXV Global et de Panacea Technologies

CORK, Irlande, et PHILADELPHIE, 28 février 2023 /PRNewswire/ -- Le conseil d'administration de CXV Global et de Panacea Technologies , qui ont uni leurs forces fin 2022, a annoncé aujourd'hui que Pieter Krynauw a été nommé président-directeur général et membre du conseil. Avec effet immédiat, M. Krynauw sera le fer de lance de l'organisation mondiale nouvellement combinée, spécialisée dans les solutions d'automatisation et de numérisation qui optimisent les opérations pour les sciences de la vie et d'autres entreprises.

Pieter Krynauw appointed CEO of newly combined CXV Global & Panacea Technologies

« Je suis honoré et enthousiaste de faire partie de cette organisation nouvellement créée. Nous avons une opportunité incroyable de tirer parti de notre puissante plateforme de technologies, de capacités et de services professionnels pour optimiser les opérations des entreprises pharmaceutiques et de technologie médicale alors qu'elles mettent de nouveaux produits et thérapies sur le marché », a déclaré M. Krynauw.

M. Krynauw a consacré toute sa carrière à l'automatisation des processus. Chez Honeywell International, il a dirigé l'activité mondiale de solutions d'automatisation après avoir occupé des postes de direction en Chine, au Moyen-Orient et aux États-Unis. Après l'acquisition d'Intelligrated par Honeywell, M. Krynauw a été promu au poste de président, où il a contribué à faire de l'entreprise un leader de l'automatisation de la chaîne d'approvisionnement. Plus récemment, M. Krynauw a été PDG de ThruWave, une start-up qui développe une nouvelle technologie d'imagerie 3D par ondes millimétriques pour la logistique et l'automatisation de la chaîne d'approvisionnement.

À propos de CXV Global et de Panacea Technologies

CXV Global et Panacea Technologies ont uni leurs forces en octobre 2022 pour créer un fournisseur mondial de premier plan de solutions qui optimisent les opérations pour les entreprises pharmaceutiques, de technologie médicale et autres. L'organisation combinée offre une puissante plateforme de capacités d'automatisation et de numérisation, soutenue par un service client très personnalisé. Avec un effectif mondial de plus de 500 employés, elle prend en charge une activité de production 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ainsi que des projets multisites, multinationaux et multilingues. Pour en savoir plus, rendez-vous sur cxvglobal.com et panaceatech.com.

