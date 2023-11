Cyble conclut un financement de série B élargi et recueille 30,2 millions de dollars pour faire progresser ses capacités en matière d'IA

ATLANTA, 17 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Cyble a annoncé le succès de son cycle de financement de série B, qui lui a permis d'obtenir 6,2 millions de dollars supplémentaires. En juillet, Cyble avait obtenu 24 millions de dollars dans la première tranche de son financement de série B . Avec ce dernier investissement, la société a officiellement clôturé le cycle de financement à 30,2 millions de dollars.

Cyble Completes Expanded Series B, Raising $30.2 Million to Advance Its AI Capabilities

Summit Peak Ventures (États-Unis) et King River Capital (États-Unis) ont piloté cette initiative de financement, avec des contributions de BlackBird Ventures (Australasie), ainsi que d'autres investisseurs clés. Cette récente étape de financement souligne l'appétit croissant pour les solutions de pointe en matière de renseignement sur les menaces par l'IA dans le secteur.

« Chez Cyble, notre mission est de démocratiser le renseignement sur les cybermenaces , afin d'y faire face de front, et ce financement nous permet de nous rapprocher de cet objectif », a déclaré Beenu Arora, co-fondateur et directeur général de Cyble.

« Nous sommes ravis de bénéficier du soutien indéfectible d'une base d'investisseurs élargie qui partage nos objectifs et nos valeurs. La frontière numérique mondiale exige de l'innovation, et la confiance de nos investisseurs alimente notre quête incessante d'une cybersécurité de pointe alimentée par l'IA », a-t-il ajouté.

Manish Chachada, co-fondateur et directeur de l'exploitation de Cyble, a déclaré : « Cet apport en capital est un vote de confiance retentissant dans la vision de Cyble de remodeler le paysage de la cybersécurité grâce à l'application précise de l'IA et de la technologie d'apprentissage automatique. »

Cyble a été le pionnier de l'évolution rapide des solutions d'IA et d'apprentissage automatique qui améliorent la précision et les rapports. La société aborde sa prochaine phase de croissance avec un accent renouvelé sur l'accélération des initiatives de R&D afin de faire progresser son portefeuille de renseignements sur les menaces avec Cyble Vision (renseignement sur les cybermenaces alimenté par l'IA) et Cyble Hawk (enquêtes sur les cybermenaces alimentées par l'IA pour les organismes fédéraux). Elle vise également à poursuivre son expansion mondiale et à établir de solides partenariats avec Cyble Odin (moteur de recherche pour les actifs numérisés sur Internet) et AmIBreached (surveillance de l'exposition au dark web) pour améliorer sa posture et ses offres en matière de cybersécurité.

À propos de Cyble

Cyble est la société de cybersécurité qui connaît la croissance la plus rapide au monde et qui offre la couverture la plus complète en matière d'adversaires, d'infrastructures, d'exposition, de faiblesses et de cibles.

Cyble tire parti de l'IA et de l'apprentissage automatique pour permettre aux gouvernements et aux entreprises de protéger leurs citoyens et leurs infrastructures en fournissant des informations critiques en temps opportun.

Basée à Atlanta, en Géorgie, et avec des bureaux en Australie, en Malaisie, à Singapour, à Dubaï, en Arabie saoudite et en Inde, Cyble est présente dans le monde entier. Pour en savoir plus sur Cyble, consultez http://www.cyble.com/request-demo

Contact pour les médias :

Cyble Inc

[email protected]

Tél. : +1 678 379 3241

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2276181/Cyble_Series_B.jpg