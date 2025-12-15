Cyble obtiene la insignia 'Users Love Us' de G2 y 18 victorias en categorías en los Informes de Invierno de 2026

CUPERTINO, Calif., 15 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Cyble, líder mundial en ciberseguridad nativa de IA e inteligencia de amenazas, anunció hoy su reconocimiento en los Informes de Invierno de 2026 de G2, obteniendo la prestigiosa insignia "Users Love Us" junto con 18 victorias en categorías de inteligencia de amenazas, protección de riesgos digitales y gestión de la superficie de ataque.

La insignia 'Users Love Us' se otorga exclusivamente a proveedores con altas calificaciones de clientes y reseñas verificadas, lo que demuestra la sólida confianza de los clientes y el impacto real de sus productos. Cyble superó el umbral de reseñas requerido con un promedio de más de 4 estrellas, lo que refleja una satisfacción sostenida del cliente en todas las regiones y casos de uso.

Sólido liderazgo en las principales categorías de ciberseguridad

El rendimiento de Cyble en la clasificación G2 de invierno de 2026 destaca su amplia experiencia en dominios críticos de seguridad:

Inteligencia de amenazas: Múltiples reconocimientos, incluyendo Líder Regional y Más Fácil de Usar en Asia Pacífico e India.

Monitoreo de la Dark Web: Posiciones de liderazgo regional y por categoría en Asia Pacífico e India.

Inteligencia de marca: Distinciones de Líder y Líder Regional en Asia y APAC.

Gestión de la superficie de ataque: Reconocimiento de Alto Rendimiento en el segmento Empresarial.

Seguridad web y seguridad del sistema: Posiciones de liderazgo en ambas categorías.

Estos reconocimientos se basan íntegramente en comentarios verificados de nuestros clientes, lo que refuerza la posición de Cyble como socio de confianza para empresas y organizaciones gubernamentales que gestionan entornos de amenazas complejos.

"Este reconocimiento refleja la confianza que nuestros clientes depositan en Cyble para ofrecer inteligencia que realmente impulsa la toma de decisiones", afirmó Beenu Arora, consejero delegado y cofundador de Cyble. "La insignia 'Users Love Us' es especialmente significativa porque proviene directamente de profesionales que confían en nuestras plataformas a diario para identificar, investigar y mitigar amenazas a gran escala".

Plataformas nativas de IA diseñadas para la seguridad en el mundo real

El creciente impulso de Cyble se debe a su enfoque de ciberseguridad centrado en la IA. Sus plataformas insignia —Cyble Vision, Cyble Hawk, Blaze AI, Odin y Titan— ofrecen inteligencia de amenazas en tiempo real, investigaciones automatizadas y visibilidad continua del riesgo en vectores de amenazas digitales, cibernéticas y físicas.

Al procesar más de 50 TB de datos de amenazas diariamente, Cyble permite a los equipos de seguridad ir más allá de las alertas y adoptar medidas más rápidas basadas en inteligencia.

Acerca de Cyble

Fundada como una empresa de ciberseguridad que prioriza la IA, Cyble ofrece inteligencia sobre amenazas en tiempo real, protección contra riesgos digitales y soluciones de ciberdefensa predictiva a empresas y gobiernos de todo el mundo. Con la confianza de organizaciones de la lista Fortune 500 y organismos del sector público, Cyble se compromete a hacer del mundo digital un lugar más seguro mediante una ciberseguridad inteligente y autónoma.

