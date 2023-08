Cyble obtient un financement de série B de 24 millions de dollars pour faire progresser ses solutions de renseignement sur les menaces alimentées par l'IA

ATLANTA, 2 août 2023 /PRNewswire/ -- Cyble, le fournisseur de renseignements sur les menaces à la croissance la plus rapide , qui allie la cybersécurité et l'intelligence artificielle pour mettre au point des solutions de renseignements sur les menaces à la pointe de la technologie, a annoncé une injection de capitaux de 24 millions de dollars dans le cadre d'un financement de série B.

Beenu Arora (CEO and Co-Founder, Cyble) with Manish Chachada (COO & Co-Founder, Cyble)

Cyble est de plus en plus reconnue comme la solution préférée des spécialistes de la cybersécurité pour le Dark Web et la Threat Intelligence, consolidant ainsi sa position de champion d'un avenir numérique sécurisé grâce à des technologies d'IA avancées.

Le cycle de financement, co-dirigé par Blackbird Ventures et King River Capital avec la participation de Spider Capital, January Capital, Summit Peak Ventures, et d'autres, alimentera la feuille de route technique de Cyble, en particulier en améliorant ses solutions de sécurité basées sur l'IA et en poursuivant son expansion mondiale.

Le nouvel investisseur Zeb Rice, cofondateur de King River Capital et nouveau membre du conseil d'administration de Cyble, a déclaré : « D'après notre travail approfondi dans le domaine de l'IA au cours des 15 dernières années, il est évident que Cyble déploie cette technologie de pointe d'une manière qui révolutionne la cybersécurité. Sa plateforme est capable d'identifier et de se prémunir contre diverses menaces provenant de l'ensemble du web à une échelle sans précédent. La croissance et le calibre de sa clientèle témoignent de la reconnaissance mondiale des entreprises qui ont besoin d'une protection de premier ordre dans un paysage numérique complexe et en constante évolution. Nous sommes ravis de nous associer à Cyble à un moment aussi crucial. »

Tom Humphrey, investisseur récurrent de Blackbird Venture, a ajouté : « La croissance de Cyble a été impressionnante. En l'espace d'un an, l'entreprise a vu son équipe doubler, sa base de clients presque quadrupler et son empreinte s'étendre au Moyen-Orient, à l'Europe et à l'Amérique latine. Beenu et Manish se sont imposés comme des leaders et ont constitué autour d'eux une solide équipe de direction. »

Avec des employés basés dans 11 pays, l'influence mondiale de Cyble s'étend aux marchés développés et émergents. Cyble a développé des solutions personnalisées de renseignement sur les menaces pour des entités gouvernementales, des entreprises du Fortune 50 et des start-ups dynamiques.

À propos de ce financement de série B, les fondateurs, qui sont d'anciens élèves de la Columbia Business School et de la London Business School, ont exprimé leur point de vue. Beenu Arora, PDG et cofondateur de Cyble, a commenté : « Cet investissement témoigne du travail acharné que notre équipe a réalisé pour concrétiser notre vision. Chez Cyble, notre mission est audacieuse : démocratiser la cybersécurité. Grâce à des solutions innovantes telles que Cyble Vision , Cyble Hawk , AmIBreached , Cyble Odin et The Cyber Express , nous voulons nous assurer que la voie de la sécurité numérique est accessible à tous. Alors que l'intelligence artificielle continue d'évoluer, les impératifs de la cyberdéfense font de même. Chez Cyble, nous nous engageons à fournir aux entreprises et aux particuliers les connaissances les plus avancées et les outils d'IA nécessaires pour sécuriser leurs territoires numériques. »

Manish Chachada, directeur des opérations et cofondateur de Cyble, a précisé : « Suite à l'invasion russe de l'Ukraine, une recrudescence de la cyberguerre mondiale a souligné le besoin crucial pour les entreprises de renforcer leurs mesures de sécurité et de surveiller les activités du dark web. La Threat Intelligence n'a jamais été aussi importante. »

À propos de Cyble

‍Cyble (YC W21) est un leader mondial éminent dans le domaine du renseignement sur les cybermenaces alimenté par l'IA, spécialisé dans le Deep Web, le Dark Web et le Surface Web. L'engagement de Cyble en faveur de l'excellence et de l'innovation lui a valu de prestigieuses récompenses, notamment une reconnaissance parmi les meilleurs employeurs de startups d'Amérique par Forbes et de multiples victoires aux Global InfoSec Awards 2023. L'entreprise a également été reconnue comme l'une des sociétés de cybersécurité à la croissance la plus rapide de 2023 en Amérique du Nord par les Cybersecurity Excellence Awards. En mettant l'accent sur la satisfaction au travail, Cyble a été nommée l'un des lieux de travail les plus appréciés en 2023 par Team Marksmen.

