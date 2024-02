CycleØ acquiert Biogasclean afin d'augmenter la production de gaz vert entièrement circulaire en capturant le CO₂

Cette acquisition place CycleØ à la pointe de l'innovation en matière de gaz vert synthétique par le biais de la capture et de l'utilisation du carbone (CCU)

LONDRES, 28 février 2024 /PRNewswire/ -- CycleØ Group Limited (CycleØ) a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Biogasclean, l'un des principaux fournisseurs danois de systèmes de méthanisation et de désulfuration biologiques. CycleØ, une plateforme paneuropéenne de biométhane de premier plan, développe, construit, possède et exploite des projets de gaz naturel renouvelable (GNR) en Europe et en Amérique latine.

Adding Biogasclean's biological methanation systems to existing biomethane plants can capture biogenic CO₂, increase green gas production by ~70%, and complete the biomethane carbon loop



Ara Partners, une société de capital-investissement et d'investissement dans les infrastructures à l'avant-garde de la décarbonisation industrielle, a fourni des capitaux supplémentaires pour faciliter la transaction.

Cette acquisition stratégique marque une étape importante pour CycleØ et le secteur du biométhane en général. Elle permettra de mettre en place des solutions de gaz vert plus efficaces et entièrement circulaires en capturant le CO 2 biogénique contenu dans le biogaz et en le convertissant en e-méthane, un gaz synthétique durable dérivé de l'hydrogène vert qui peut être stocké ou utilisé comme alternative au gaz naturel fossile.

La capacité de capturer le CO 2 naturel et de le convertir en e-méthane augmente l'efficacité des sites de biométhane, ce qui permet de réduire davantage les émissions de gaz à effet de serre et d'augmenter la production de gaz vert d'environ 70 %.

Laurence Molke, PDG de CycleØ, a déclaré : « Nous sommes ravis d'accueillir l'équipe talentueuse et expérimentée de Biogasclean au sein de notre groupe et nous sommes impatients de déployer leurs technologies biocatalytiques brevetées afin de produire davantage de carburants neutres en carbone pour les secteurs de l'énergie, des transports et de l'industrie, qui peuvent être difficiles d´électrifier. »

Biogasclean est un acteur mondial dans le domaine de la désulfuration biologique, qui compte cinq bureaux sur trois continents et plus de 350 systèmes en fonctionnement ou en cours de réalisation dans 40 pays.

La technologie révolutionnaire de méthanisation biologique de l'entreprise a fait ses preuves à grande échelle en faisant partie de la plus grande installation au monde produisant commercialement de l'e-méthane via l'électrolyse et la méthanisation biologique. Situées à Sønderborg on Als au Danemark, ces installations injectent chaque année 33 GWh d'e-méthane durable dans le réseau de gaz.

« Nous nous trouvons à un moment charnière, et la fenêtre permettant d'éviter les pires effets du changement climatique se rétrécit de jour en jour, a indiqué Niels Holst Jensen, PDG de Biogasclean. CycleØ et Biogasclean sont uniquement positionnés pour réduire les émissions de méthane et capturer le CO 2 de l'atmosphère, à grande échelle. »

Chris Picotte, partenaire chez Ara Partners, a commenté : « L'acquisition de Biogasclean par CycleØ complète la boucle de carbone du biométhane du groupe et aide l'Europe à atteindre ses objectifs ambitieux de décarbonisation pour 2030.

Cette opération reflète une fois de plus les principes de durabilité d'Ara et l'importance que nous accordons à la décarbonisation de secteurs clés à l'aide de technologies éprouvées. »

À propos de CycleØ

CycleØ est une plateforme paneuropéenne de biométhane et une société de portefeuille d'Ara Partners. En tant que producteur intégré de biométhane comprimé et liquéfié, l'entreprise capture les émissions de méthane du secteur agroalimentaire et les transforme en gaz naturel renouvelable, ou biométhane. Ce gaz est ensuite utilisé pour décarboniser les secteurs du transport terrestre et maritime, ainsi que le réseau de gaz. L'entreprise a actuellement des sites en projet ou en exploitation en Espagne, en Italie et en Irlande, avec l'ambition de construire, de posséder et d'exploiter au moins 50 installations en Europe d'ici 2028. Avec sa filiale de production FNX, CycleØ utilise ses propres technologies, leaders sur le marché, pour l'upgrading et la liquéfaction du biométhane.

Pour en savoir plus sur CycleØ, rendez-vous sur www.cycle0.com .

À propos de Biogasclean

Biogasclean est spécialisée dans la méthanisation biologique et la désulfuration du biogaz et du CO 2 . Biogasclean développe, fabrique et fournit des systèmes de traitement des gaz entièrement automatisés combinant de faibles coûts d'exploitation et une grande disponibilité. L'entreprise a installé plus de 350 systèmes, actuellement en service ou en construction dans plus de 40 pays. Biogasclean fournit du gaz propre à des moteurs à gaz et des chaudières de plus de 700 MW et élimine le soufre de plus de 40 installations de valorisation du biogaz pour le biométhane.

Pour en savoir plus sur Biogasclean, rendez-vous sur https://biogasclean.com .

À propos d'Ara Partners

Ara Partners est une société mondiale de capital-investissement et d'investissement dans les infrastructures axée sur la décarbonisation industrielle. Fondée en 2017, Ara Partners cherche à construire et à mettre à l'échelle des entreprises ayant un impact significatif sur la décarbonisation dans les secteurs de l'industrie et de la fabrication, des produits chimiques et des matériaux, de l'efficacité énergétique et des carburants verts, ainsi que de l'alimentation et de l'agriculture. La société opère à partir de bureaux situés à Houston, Boston, Washington et Dublin. Ara Partners a clôturé son troisième fond de capital-investissement en décembre 2023, avec plus de 2,8 milliards de dollars d'engagements en capital. Au 30 septembre 2023, Ara Partners possédait environ 5,6 milliards de dollars d'actifs sous gestion.

Pour plus d'informations sur Ara Partners, veuillez consulter le site Web www.arapartners.com .

