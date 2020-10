Cyclica utilisera la base de données GOSTAR d'Excelra pour développer un algorithme d'apprentissage approfondi basé sur l'IA et la ML pour l'identification des cibles des médicaments

HYDERABAD, Inde et TORONTO, 21 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Excelra, une organisation mondiale de premier plan dans le domaine des données et de l'analyse, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait accordé une licence pour sa base de données mondiale en ligne GOSTAR (Global Online Structure Activity Relationship Database) à Cyclica Inc, une société de biotechnologie de premier plan dont la plate-forme intégrée à IA permet la conception de molécules médicamenteuses à objectifs multiples et à base de données polypharmacologiques.

GOSTAR est la plus grande base de données en ligne sur les études de relations structure activité avec plus de 5,5 millions de petites molécules et leurs propriétés chimiques, biologiques et pharmacologiques associées. La base de données est entretenue manuellement par notre équipe scientifique qui extrait et enrichit les ensembles de données à partir d'essais fonctionnels, d'études in vitro et in vivo. Toute une série d'activités liées aux petites molécules englobant les profils SAR, physicochimiques, métaboliques, ADME et toxicologiques sont saisies et structurées dans une base de données relationnelle. Au bout du compte, GOSTAR donne aux chercheurs les moyens de générer de nouvelles idées dans la conception des médicaments, tant au début qu'à l'étape de l'optimisation de la découverte de médicaments.

Le Dr. Raveendra Dayam, directeur des services de chimie d'Excelra, a déclaré : « GOSTAR donne accès à plus de 28 millions d'interactions quantitatives déterminées expérimentalement entre de petites molécules et le vaste espace cible médicamenteux. Les connaissances issues de ces interactions complètent l'approche polypharmacologique de Cyclica dans la découverte de nouveaux médicaments. GOSTAR est un riche ensemble de données qualitatives et quantitatives qui est appliqué par de nombreuses entreprises d'AI/ML, et nous sommes ravis que les données soutiennent Cyclica avec ses analyses prédictives ».

L'ampleur des données fournies par GOSTAR va élargir le domaine d'application des modèles de Cyclica, comme l'indique le Dr Stephen MacKinnon, vice-président de la R&D chez Cyclica : « La collaboration avec GOSTAR renforce les données de formation de Cyclica pour nos modèles de plate-forme en permettant à Cyclica d'annoter nos données de criblage de protéomes, améliorant ainsi nos capacités d'interaction prévues. Cela aura un impact direct sur le développement de médicaments plus précis et plus efficaces pour les patients qui en ont besoin ».

À propos de Cyclica

Cycla est la première entreprise à aborder la polypharmacologie avec une plateforme de modèles de découverte in silico basée sur la structure et renforcée par l'IA qui se centre sur « Ligand Design » et « Ligand Express ». Elle est alimentér par MatchMaker™, une technologie propriétaire de criblage de protéomes à apprentissage profond, et POEM™, une technologie innovante d'apprentissage supervisé pour la prédiction des propriétés moléculaires. Pour en savoir plus, consultez le site www.cyclicarx.com

À propos d'Excelra

Les solutions de données et d'analyse d'Excelra favorisent l'innovation dans les sciences de la vie, de la molécule au marché. Excelra Edge est le fruit d'une fusion transparente d'actifs de données propriétaires, d'expertise de domaine et de science des données pour accélérer la découverte et le développement de médicaments. Pour en savoir plus, visitez le site www.excelra.com

