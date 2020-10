Cyclica utilizará o banco de dados GOSTAR da Excelra para desenvolver um Algoritmo de Aprendizagem Profunda com base em Inteligência Artificial e Linguagem de Máquina (AI & ML) para Identificação de Alvo de Drogas

HYDERABAD, Índia e TORONTO, 21 de outubro de 2020 /PRNewswire/ -- Excelra, uma organização líder global de dados e análise, anunciou hoje que licenciou seu Banco de dados de relacionamento de atividades de estrutura on-line global (Global Online Structure Activity Relationship, GOSTAR) para a Cyclica Inc., uma empresa líder em biotecnologia cuja plataforma integrada ampliada-IA permite o design de moléculas de medicamentos multiobjetivo e polifarmacológico.

O GOSTAR é o maior banco de dados de relacionamento de atividades de estrutura on-line que compreende mais de 5,5 milhões de pequenas moléculas e suas propriedades químicas, biológicas e farmacológicas associadas. O banco de dados é supervisionado manualmente por nossa equipe científica que extrai e enriquece conjuntos de dados de ensaios funcionais, estudos in vitro e in vivo. Uma variedade de atividades de pequenas moléculas abrangendo SAR, físico-químicas, metabólicas, ADME e perfis toxicológicos são capturadas e estruturadas em um banco de dados relacional. O GOSTAR em última análise oferece insights aos pesquisadores para estimular conceitos inovadores na concepção de medicamentos, na fase inicial e nos estágios de otimização da descoberta de medicamentos.

O Dr. Raveendra Dayam, diretor de serviços de química da Excelra, disse: "O GOSTAR proporciona acesso a mais de 28 milhões de interações quantitativas determinadas experimentalmente entre pequenas moléculas e o vasto espaço do alvo drogável. Descobertas oriundas destas interações complementam a abordagem polifarmacológica da Cyclica na descoberta de novos medicamentos compostos. O GOSTAR é um rico conjunto de dados qualitativos e quantitativos que é aplicado por muitas empresas de AI/ML e estamos entusiasmados com o fato de que os dados darão suporte à Cyclica com sua análise preditiva."

A amplitude dos dados fornecidos pelo GOSTAR ampliará o domínio de aplicabilidade dos modelos da Cyclica, conforme o afirma Dr. Stephen MacKinnon, VP de P&D da Cyclica : "A colaboração com o GOSTAR fortalece os dados de treinamento da Cyclica para nossos modelos de plataforma, permitindo à Cyclica registrar nossos dados de exame de proteoma, aprimorando assim nossas capacidades previstas de interação. Isto causará um impacto direto sobre o desenvolvimento de medicamentos mais precisos e eficazes para os pacientes que estão precisando".

Sobre a Cyclica

A Cyclica é a primeira empresa a abordar a polifarmacologia com uma plataforma de exploração em silício, com base em estrutura ampliada em IA, centrada em 'Ligand Design' e 'Ligand Express'. Impulsionada pela MatchMaker™, uma tecnologia proprietária de rastreamento de proteoma de aprendizado profundo, e POEM™, uma tecnologia inovadora de aprendizado supervisionado para a predição de propriedades moleculares. Para saber mais, acesse www.cyclicarx.com

Sobre a Excelra:

As soluções de dados e análises da Excelra capacitam a inovação nas ciências da vida, da molécula até o mercado. O Excelra Edge resulta de uma combinação perfeita de ativos de dados proprietários, competência de domínio e ciência de dados para acelerar a descoberta e o desenvolvimento de medicamentos. Para saber mais, acesse www.excelra.com

