CYCLOMEDIA, chef de file mondial en technologie géospatiale, se renforce grâce à un nouvel investissement

ZALTBOMMEL, Pays-Bas, 29 juin 2023 /PRNewswire/ -- Cyclomedia , un leader mondial dans la fourniture de données visuelles à 360° au niveau des rues d'une grande précision, améliorées par des analyses alimentées par l'IA, a annoncé un investissement important pour soutenir la croissance de l'entreprise et ouvrir la voie à de nouveaux succès.

Investir dans des produits et des solutions au profit des clients et des partenaires

Fort de taux de croissance élevés au cours des dernières années ainsi que d'une solide rentabilité, Cyclomedia a été en mesure de bâtir et de consolider sa position de leader mondial.

Cette annonce confirme l'engagement de Cyclomedia à poursuivre le développement d'innovations de pointe répondant aux besoins de ses clients et partenaires à l'échelle mondiale.

L'entreprise sera ainsi en mesure de mieux aider ses clients à exploiter la puissance de l'IA et des représentations numériques du monde réel, telles que les jumeaux numériques, pour gérer les actifs extérieurs de manière plus efficiente, plus efficace, plus sûre et plus durable.

Les investisseurs existants renouvellent leur engagement et de nouveaux investisseurs se joignent à eux

Le financement a été mené par l'investisseur principal actuel de Cyclomedia, Volpi Capital, rejoint par un groupe de nouveaux investisseurs, ce qui réaffirme fortement la confiance des investisseurs dans le potentiel de croissance et le succès à long terme de Cyclomedia.

« Nous sommes ravis de cette annonce », a déclaré Serge Lupas, directeur général de Cyclomedia. « Non seulement nos investisseurs actuels ont réaffirmé leur engagement envers Cyclomedia, mais nous accueillons également de nouveaux investisseurs qui partagent notre vision de l'avenir. Leur participation démontre leur confiance dans notre capacité à délivrer des résultats exceptionnels et à créer de la valeur durable pour nos clients, nos partenaires et nos investisseurs. »

À propos de Cyclomedia

Cyclomedia numérise le monde extérieur à grande échelle, avec une grande fidélité et en 3D, ce qui permet de le visualiser, de le cartographier, de l'analyser et de l'enrichir de couches d'informations précieuses pour ses clients. L'entreprise développe, met en œuvre et exploite les systèmes de cartographie mobile [1] les plus avancés au monde, capturant plus de 850 000 km par an, améliorés par des analyses innovantes basées sur l'IA pour fournir des informations exploitables basées sur des données. Des organisations publiques et privées du monde entier utilisent ces données de réalité numérique intelligente pour résoudre des problèmes dans les domaines de la mobilité, du développement durable, de la sécurité et de la connectivité.

