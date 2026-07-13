Cynosure Lutronic lance en Europe la technologie RF monopolaire de nouvelle génération, alors que la demande des patients pour le raffermissement cutané non invasif atteint des sommets sans précédent

XERF, la technologie de raffermissement de la peau à double fréquence qui a révolutionné les pratiques esthétiques aux États-Unis et dans la région Asie-Pacifique, est désormais disponible dans toute la zone EMEA. Cette annonce intervient alors qu'une nouvelle étude de marché révèle une forte hausse de la demande en matière de soins de rajeunissement non invasifs.

XERF fait son entrée sur le marché européen après avoir connu un fort succès aux États-Unis et en Corée

Une nouvelle étude révèle que 67 % des patients souhaitent bénéficier de traitements non invasifs, sans aiguilles

L'appareil émet deux fréquences RF en une seule impulsion, pour des résultats plus profonds et plus confortables.

LONDRES, 13 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Cynosure Lutronic, développeur mondial de technologies esthétiques basées sur l'énergie, a annoncé aujourd'hui le lancement européen* de XERF, sa plateforme de raffermissement cutané par radiofréquence (RF) monopolaire de nouvelle génération.

Introducing structural skin tightening with Xerf Speed Speed

Le XERF émet deux fréquences d' s par radiofréquence (RF) — 6,78 MHz et 2 MHz — au cours d'une seule impulsion de traitement, ce qui permet à l'énergie RF de pénétrer à différentes profondeurs tissulaires et d'agir sur les couches superficielles, les couches dermiques intermédiaires et les couches structurelles plus profondes au cours d'une même séance.

Depuis son lancement en Corée, XERF a été adopté par des professionnels de l'esthétique sur plusieurs marchés. Cette plateforme est conçue pour offrir un raffermissement de la peau par radiofréquence, sans recourir à des aiguilles ni à une anesthésie locale préalable.

Adoptée par des professionnels de premier plan tant en Corée du Sud qu'aux États-Unis.

La demande européenne est forte

Ce lancement fait suite à une vaste étude de marché, commanditée par Cynosure Lutronic et menée par le cabinet d'études indépendant Appinio. Cette enquête, menée auprès de plus de 4 700 adultes à travers l'Europe et l'Arabie saoudite, suggère que le marché européen de l'esthétique est mûr pour le type de traitement proposé par XERF.

L'étude a révélé que 58 % des personnes interrogées considéraient le raffermissement de la peau relâchée comme très ou extrêmement important, et que 67 % d'entre elles préféraient les traitements ne nécessitant pas d'aiguilles. De même, la « preuve évidente de résultats durables » était le facteur le plus souvent cité pour inciter les patients indécis à envisager un traitement de raffermissement cutané non chirurgical : 28,3 % des personnes interrogées l'ont mentionné.

Nikhil Nathwani, de Cynosure Lutronic, a déclaré :

« XERF s'est forgé une excellente réputation aux États-Unis et dans toute la région Asie-Pacifique, où il a été adopté par des professionnels de premier plan. »

« L'engouement que nous avons constaté avant ce lancement a été remarquable. » « Des cliniques de toute l'Europe nous ont contactés pour en savoir plus, ce qui nous montre que le marché attendait vraiment cela. »

Conçu en Corée, le XERF apporte toute une série d'innovations dans le domaine de la radiofréquence monopolaire :

Émission à double fréquence (6,78 MHz et 2 MHz) : Combine deux fréquences en une seule impulsion, ce qui permet de traiter plusieurs profondeurs tissulaires.

Trois réglages de profondeur et 10 niveaux d'énergie : Offrir aux cliniciens la flexibilité nécessaire pour personnaliser chaque traitement.

Technologie WaveFit™ Pulse : Elle répartit l'énergie RF sur plusieurs impulsions plutôt que de la concentrer en courtes salves de forte intensité, ce qui permet une augmentation plus contrôlée de la température des tissus.

Système de refroidissement avancé à distribution cryogénique intégrée (ICD) : Protège en permanence la surface de la peau tout au long du traitement, en maintenant l'épiderme à une température sûre tandis que l'énergie est transmise aux couches sous-jacentes.

Ces technologies sont conçues pour réduire le recours à l' d'anesthésie préalable chez de nombreux patients.

Nikhil Nathwani a ajouté :

« Les données montrent que les gens ne recherchent pas simplement des traitements qui leur permettent de paraître plus jeunes. Ils souhaitent investir dans la santé à long terme de leur peau et obtenir des résultats dont ils peuvent être sûrs qu'ils dureront.

« Nous sommes fiers de mettre XERF à la disposition des praticiens désireux d'offrir une expérience thérapeutique unique. Nous ne nous contentons pas de lancer un nouvel appareil ; nous introduisons un produit déjà bien établi sur un marché qui est prêt à l'accueillir. »

Le XERF a été largement adopté par les médecins esthétiques en Corée et est utilisé par des praticiens aux États-Unis et dans la région Asie-Pacifique.

*La disponibilité de XERF dans chaque pays est subordonnée au respect de l'ensemble des exigences réglementaires et légales locales applicables dans ce pays. Le marquage « CE » ne constitue pas à lui seul une autorisation de commercialisation, de vente ou de mise sur le marché du dispositif dans une juridiction donnée.

À propos de Cynosure Lutronic :

Forte de plus de 30 ans d'expérience combinée en matière d'innovation et de leadership dans le domaine des appareils à base d'énergie, Cynosure Lutronic permet aux dermatologues, chirurgiens plasticiens et praticiens de la médecine esthétique du monde entier de proposer des traitements non invasifs et peu invasifs. L'entreprise propose l'une des gammes les plus complètes du secteur en matière de resurfaçage et de revitalisation cutanés, d'épilation, de traitements vasculaires, de tonification de la peau et de remodelage corporel. Cynosure Lutronic vend ses produits directement aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, en Espagne, au Royaume-Uni, en Australie, en Chine, au Japon et en Corée, et par l'intermédiaire de distributeurs dans environ 130 pays.

Vidéo : https://mma.prnewswire.com/media/3005755/Cynosure_Lutronic_Xerf.mp4

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