Cynthia Catlett, VP da Charles River Associates no Brasil, é nomeada em ranking de mulheres referência no mercado de investigação

SÃO PAULO, 27 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- Cynthia Catlett, 40, Vice-Presidente da Charles River Associates (NASDAQ: CRAI), foi nomeada como uma de 100 mulheres referência no mercado de Investigações Internacionais pelo Global Investigations Review. A executiva já era referência no mercado brasileiro de consultoria investigativa antes do prêmio e tem assistido vários clientes locais e internacionais em grandes trabalhos de consultoria no Brasil. Antes de trabalhar na CRAI, a executiva trabalhou em outras consultorias internacionais e foi também funcionária do Banco Mundial em Washington, DC, onde trabalhou no Departamento de Integridade Internacional.

Cynthia Catlett

Formada nos Estados Unidos em Economia Internacional e Direito, a executiva iniciou seus estudos em uma faculdade só de mulheres, onde recebeu uma bolsa por mérito e futuro promissor da universidade Mont Vernon College, adquirida pela George Washington University, em 1999. Conhecida no mercado local como uma de poucas mulheres a frente de empresas e consultorias globais, Cynthia também lidera um grupo de empoderamento feminino, o "Women's Network", que conta com quase 500 mulheres e tem ganhado bastante fôlego através de sua curadoria.

Positiva e realizada com o prêmio, a executiva pretende continuar inspirando e auxiliando executivas no mercado brasileiro. "É uma honra receber essa nomeação. Fico muito feliz com o reconhecimento internacional e espero continuar contribuindo positivamente no setor e servindo de exemplo para executivas mais jovens atuantes no mercado de consultoria brasileiro", diz Cynthia.

Mais informações para a imprensa

Bruno Athayde Soares

[email protected]

(11) 98953-1486

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1520231/Cynthia_Catlett.jpg

FONTE Charles River Associates

SOURCE Charles River Associates