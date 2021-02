Cytiva adquire a Vanrx Pharmasystems, uma empresa inovadora canadense em enchimento asséptico

Esta é a primeira aquisição da Cytiva. Emmanuel Ligner, presidente e CEO da Cytiva, diz: "Desde que nos tornamos uma empresa operacional da Danaher em abril de 2020, já começamos a estimular a inovação e reinvestir no negócio em benefício de nossos clientes e de seus pacientes. Estamos entusiasmados em dar as boas-vindas aos colaboradores da Vanrx à nossa família e ansiosos para trabalhar em conjunto e oferecer soluções significativas para os biofabricantes."

O portfólio da Vanrx complementa as soluções de capacidade de fabricação da Cytiva. Embora o grande progresso até agora tenha se concentrado em princípios ativos, essa inovação está centrada no produto farmacêutico, que é uma última etapa crítica antes da distribuição aos pacientes. As tendências globais em direção a lotes menores e terapias personalizadas estão mudando o crescente mercado de produtos biológicos de US$ 300 bilhões[1], e o fluxo de trabalho de bioprocessamento completo deve incluir soluções de enchimento asséptico.

Olivier Loeillot, vice-presidente e diretor da BioProcess, Cytiva, declarou: "A Cytiva se torna a primeira empresa de biotecnologia "Da concepção à aplicação", ao incorporar a Vanrx em nosso portfólio já sólido. Desde o desenvolvimento de medicamentos, do princípio ativo e, agora, até o medicamento, podemos ajudar os biofabricantes a levar suas terapias aos pacientes mais rapidamente. A Vanrx ampliará as plataformas FlexFactory da Cytiva e as instalações modulares da KUBio, permitindo-nos acelerar a biofabricação do início ao fim."

Os principais produtos da Vanrx são a SA25 Aseptic Filling Workcell (Célula de trabalho de enchimento asséptico SA25) e a Microcell Vial Filler (Envasadora de frascos Microcell), que automatizam o enchimento asséptico usando robótica em isoladores fechados e sem luvas. Esses sistemas padronizados e flexíveis oferecem um caminho rápido e certo para a capacidade de enchimento como a etapa final na fabricação de biofármacos comerciais e clínicos. A empresa tem como clientes as principais empresas biofarmacêuticas.

A Vanrx foi fundada em 2007 por Chris Procyshyn e Ross Gold e atualmente tem mais de 120 associados, todos eles funcionários da Cytiva.

Chris Procyshyn, cofundador e CEO da Vanrx, declarou: "Criamos a Vanrx para permitir que todas as empresas produzam terapias injetáveis seguras e econômicas. Nossa própria experiência nos indica que novas tecnologias são necessárias para dar suporte a terapias e medicamentos personalizados de última geração.

"A Cytiva é um local perfeito para o que desenvolvemos. Graças ao seu alcance, poderemos ajudar nossos atuais e futuros clientes a mudar a vida de um número ainda maior de pacientes em todo o mundo."

Produtores: Clique aqui para conferir o material complementar das soluções de enchimento asséptico.

Clique aqui para obter mais informações sobre as soluções empresariais da Cytiva

###

Sobre a Cytiva

A Cytiva é uma líder global em ciências biológicas, com mais de 7.000 associados em 40 países, e dedicada ao avanço e à aceleração de produtos terapêuticos. Sendo uma parceira confiável para clientes de variadas escalas e escopos, a Cytiva oferece velocidade, eficiência e capacidade para os fluxos de trabalho de pesquisa e fabricação, possibilitando o desenvolvimento, a fabricação e a entrega de medicamentos transformadores aos pacientes.

__________ 1 BioPlan and Associates 17th Annual Biopharmaceutical Manufacturing Capacity and Production (Abril de 2020)

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1429843/SA25_Front_Operator.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1138636/cytiva_Logo.jpg

FONTE Cytiva

Related Links

http://cytiva.com/



SOURCE Cytiva