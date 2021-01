Cytiva entrega unidade de produção modular de produtos biológicos para Lonza

A unidade de 17.000 metros quadrados inclui 6.500 metros quadrados de espaço de laboratório e uma instalação modular KUBio, e permitirá um rápido aumento dos serviços de desenvolvimento e manufatura de anticorpos urgentemente necessários para atender às necessidades do mercado para produtos biológicos, incluindo mAbs e outras proteínas complexas, na China e para a China e o resto do mundo.

O crescimento do setor de biológicos na China ultrapassou o crescimento global , particularmente nos últimos dois anos. De acordo com estimativas, o mercado de produtos biológicos na China aumentou de pouco menos de USD 10 bilhões em 2012 para mais de USD 45 bilhões em 2020.1

Stefan Stoffel, diretor de operações da Lonza, disse: "A equipe da Cytiva mostrou grande agilidade e velocidade ao entregar esta importante unidade. Com a KUBio e a plataforma FlexFactory de uso único agora em funcionamento, a Lonza poderá responder à grande demanda por terapias inovadoras no ambiente atual, tanto agora quanto no futuro."

Olivier Loeillot, vice-presidente da Cytiva, diz: "em uma indústria de crescimento rápido com necessidades cada vez maiores de mAbs e outros produtos biofarmacêuticos importantes, esta instalação apresenta o poder de combinar a fabricação modular com tecnologias de uso único. Juntas, a KUBio e a FlexFactory aceleram a entrega de tratamentos inovadores para pacientes que precisam deles."

No local da obra no Guangzhou Biopark, a construção e o suprimento de materiais de construção foram, às vezes, afetados por restrições de confinamento e viagem devido à pandemia da COVID-19. Ainda assim, o projeto foi concluído dentro do prazo esperado.

Esta é a primeira fábrica de biológicos da Lonza na China. A Lonza combinará a instalação modular KUBio da Cytiva e os equipamentos de utilização única para dar suporte à sua boa prática de fabricação (GMP) integrada com suas próprias plataformas e expertise em desenvolvimento, incluindo a construção de linhas celulares e o desenvolvimento de processos. A ampliação da produção será racionalizada quando necessário, graças à flexibilidade do projeto.

O Guangzhou Biopark também abriga unidades de produção para a BeiGene e a Akesobio. A Cytiva também forneceu soluções para ambas. A Cytiva já entregou 77 soluções KUBio e FlexFactory para clientes em todo o mundo.

Para mais informações:

leia Sobre a KUBio

Apresentação da construção da unidade da Lonza em Guangzhou

Assista Sobre a solução que a Cytiva forneceu à BeiGene

Leia o anúncio anterior da Lonza

Sobre a Cytiva

A Cytiva é líder global em ciências da vida, com mais de 7 mil associados em 40 países, e dedicada ao avanço e à aceleração de produtos terapêuticos. Como um parceiro confiável para clientes que variam em escala e escopo, a Cytiva traz velocidade, eficiência e capacidade para os fluxos de trabalho de pesquisa e fabricação, possibilitando o desenvolvimento, a fabricação e o fornecimento de medicamentos transformadores aos pacientes.

1 Fonte: https://www.pharmamanufacturing.com/articles/2019/chinas-biopharma-growth/

