CytoSorbents y Nikkiso distribuirán la bomba de sangre para hemoperfusión PureADJUST

- CytoSorbents se asocia con Nikkiso para distribuir la bomba de sangre para hemoperfusión PureADJUST y los suministros en 14 países

Se espera que el modelo comercial de bomba de sangre independiente permita un uso ampliado y una mayor adopción de CytoSorb®

PRINCETON, N.J., 1 de junio de 2022 /PRNewswire/ -- CytoSorbents Corporation (NASDAQ: CTSO), líder en el tratamiento de afecciones potencialmente mortales en la unidad de cuidados intensivos y cirugía cardíaca mediante la purificación de sangre a través de su tecnología patentada de adsorción de polímeros, anunció hoy que tras un exitoso programa piloto en tres países, la empresa ha firmado un acuerdo ampliado no exclusivo con Nikkiso Europe GmbH (Nikkiso) para distribuir su bomba de hemoperfusión independiente PureADJUST y sus accesorios en un total de 14 países.

Además de asegurar los derechos para vender la bomba independiente y los accesorios de Nikkiso en Alemania, Austria y Luxemburgo, CytoSorbents ha firmado un acuerdo de revendedor multinacional ampliado con Nikkiso que cubre los siguientes países: Bélgica, Bosnia y Herzogovina, Croacia, Finlandia, Francia, Islandia, Lichtenstein, Polonia, Serbia, Eslovenia y Suiza. CytoSorbents también podrá proporcionar servicios de soporte de campo en estos países.

Yoji Wakabayashi, consejero delegado de Nikkiso Europe GmbH, comentó: "Nos complace asociarnos con CytoSorbents para hacer que nuestro equipo PureADJUST y la gama completa de consumibles y accesorios estén disponibles para los clientes de CytoSorbents en estos países adicionales. El diseño compacto e interfaz intuitiva de PureADJUST, y la configuración sencilla del adsorbedor es la solución ideal para proporcionar una plataforma adicional para ofrecer la tecnología de purificación de sangre líder en la industria de CytoSorbents. Esperamos con ilusión colaborar con CytoSorbents y hacer crecer nuestro negocio en todo el mundo juntos".

Christian Steiner, vicepresidente ejecutivo de Ventas y Marketing de CytoSorbents añadió: "Este nuevo modelo de negocios abre una oportunidad importante para que podamos aumentar el uso de CytoSorb. Hoy en día, es muy fácil iniciar CytoSorb en pacientes críticamente enfermos que han desarrollado insuficiencia renal y están en diálisis o terapia de reemplazo renal continuo (CRRT).Sin embargo, esto representa solo alrededor del 10 % de los pacientes en la UCI, donde la insuficiencia renal a menudo ocurre tarde en la enfermedad crítica, lo que resulta en una intervención tardía con CytoSorb. La oferta de bomba de sangre sola facilita que los médicos comiencen el tratamiento con CytoSorb antes, incluso antes de que los pacientes desarrollen insuficiencia renal. Se ha demostrado que el inicio temprano de la terapia es un indicador clave del éxito y se destacó en varios estudios. Creemos que esto dará como resultado un tratamiento más efectivo, al tiempo que aumentará significativamente la cantidad de pacientes que podrían beneficiarse de nuestra terapia".

Chris Cramer, vicepresidente de desarrollo comercial de CytoSorbents, dijo: "Estamos entusiasmados de asociarnos con un líder mundialmente reconocido como Nikkiso para habilitar nuestro nuevo modelo comercial de bomba de hemoperfusión independiente. Con cada máquina PureADJUST colocada en una cuenta de cliente, ahora tenemos la capacidad de impulsar el uso adicional de CytoSorb en toda la gama de indicaciones aprobadas en la UCI En el futuro, también creemos que este modelo comercial nos permitirá admitir aplicaciones "en todo el hospital", como en la sala de emergencias, quirófanos y otros lugares".

Los detalles financieros de este acuerdo no se han revelado.

Acerca de Nikkiso Medical

Nikkiso Medical es uno de los principales fabricantes mundiales de productos para terapias de purificación de sangre agudas y crónicas. En 1967, Nikkiso desarrolló la primera máquina de diálisis de Japón. En la actualidad, basado en esta tecnología probada con el tiempo, Nikkiso es el segundo fabricante más grande del mundo de máquinas de diálisis y desechables y líder del mercado en Europa y Asia. Clientes de todo el mundo utilizan actualmente más de 100.000 dispositivos Nikkiso para terapias de purificación de sangre en todo el mundo, que cuentan con la confianza de una calidad y fiabilidad superiores. Para obtener más información, visite www.nikkisomedical.com .

Acerca de Nikkiso Co., LTD.

Fundada en 1953, Nikkiso ha sido pionera en la creación y en continuar impulsando el mercado de equipos médicos para diálisis y productos para el cuidado de la salud, bombas industriales especiales y sus productos de sistemas, y componentes de aeronaves CFRP. Los productos de Nikkiso, que nacen de conceptos originales y tecnologías sofisticadas, demuestran su poder en entornos duros y socialmente valiosos en los que "en el improbable caso" es inaceptable y son muy apreciados por nuestros clientes. En Nikkiso continuaremos desarrollando nuestra experiencia tecnológica y mejorando nuestras capacidades de fabricación para satisfacer las expectativas de nuestros clientes y las demandas de la sociedad. Para obtener más información, visite www.nikkiso.com .

Acerca de CytoSorbents Corporation (NASDAQ: CTSO)

CytoSorbents Corporation es líder en el tratamiento de afecciones potencialmente mortales en cuidados intensivos y cirugía cardíaca mediante la purificación de la sangre. Su producto estrella, CytoSorb® , está aprobado en la Unión Europea y se distribuye en más de 70 países de todo el mundo como un adsorbente extracorpóreo de citocinas diseñado para reducir la "tormenta de citocinas" o el "síndrome de liberación de citocinas" que se observa en enfermedades críticas comunes que pueden resultar en inflamación masiva, insuficiencia orgánica y muerte del paciente. Estas son condiciones en las que el riesgo de muerte puede ser extremadamente alto, pero existen pocos o ningún tratamiento efectivo. CytoSorb también se utiliza durante y después de la cirugía cardiotorácica para eliminar los mediadores inflamatorios que pueden provocar complicaciones posoperatorias, incluida la insuficiencia multiorgánica. Hasta el 31 de marzo de 2022, se han utilizado más de 170.000 dispositivos CytoSorb acumulados. CytoSorb se introdujo originalmente en la Unión Europea bajo la marca CE como el primer adsorbente de citoquinas en su tipo. Se recibieron expansiones adicionales de la marca CE para la eliminación de bilirrubina y mioglobina en condiciones clínicas como enfermedad hepática y trauma, respectivamente, y tanto ticagrelor como rivaroxaban durante la cirugía cardiotorácica. CytoSorb también recibió la autorización de uso de emergencia de la FDA en Estados Unidos para su uso en pacientes adultos con enfermedades críticas de COVID-19 con insuficiencia respiratoria inminente o confirmada. El sistema de eliminación de antitrombóticos DrugSorb™-ATR, que se basa en la misma tecnología de polímeros que CytoSorb, también recibió la designación de avance de la FDA para la eliminación de ticagrelor, así como la designación de avance de la FDA para la eliminación del anticoagulante oral directo (DOAC) fármacos, apixaban y rivaroxaban, en un circuito de circulación extracorpórea durante una cirugía cardiotorácica urgente. La empresa ha iniciado dos ensayos fundamentales aprobados por la FDA diseñados para respaldar la aprobación de la comercialización de DrugSorb-ATR en EE. UU. El primero es el ensayo aleatorizado y controlado STAR-T (Safe and Timely Antithrombotic Removal-Ticagrelor) de 120 pacientes y 30 centros que evalúa la capacidad del uso intraoperatorio de DrugSorb-ATR para reducir el riesgo de hemorragia perioperatoria en pacientes que toman ticagrelor y se someten a cirugía cardiotorácica. El segundo es el ensayo aleatorizado y controlado STAR D (Safe and Timely Antithrombotic Removal-Direct Oral Anticoagulants) de 120 pacientes y 30 centros, que evalúa el uso intraoperatorio de DrugSorb-ATR para reducir el riesgo de hemorragia perioperatoria en pacientes sometidos a cirugía cardiotorácica con anticoagulantes orales directos, incluidos apixaban y rivaroxaban.

Las tecnologías de purificación de CytoSorbents se basan en perlas de polímero altamente porosas y biocompatibles que pueden eliminar activamente las sustancias tóxicas de la sangre y otros fluidos corporales mediante la captura de poros y la adsorción superficial. Sus tecnologías han recibido subvenciones, contratos y otros fondos no diluibles de más de 39,5 millones de dólares de DARPA, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de EE. UU., los Institutos Nacionales de Salud (NIH), National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI), el Ejército de EE. UU., la Fuerza Aérea de EE. UU., el Comando de Operaciones Especiales de EE. UU. (SOCOM), el Comando de Material de la Fuerza Aérea (USAF/AFMC) y otros. La empresa tiene numerosos productos comercializados y productos en desarrollo basados en esta tecnología única de purificación de sangre protegida por muchas patentes emitidas en EE. UU. e internacionales y marcas comerciales registradas, y múltiples solicitudes de patentes pendientes, incluidas ECOS-300CY®, CytoSorb-XL™, HemoDefend-RBC™, HemoDefend-BGA™, VetResQ®, K+ontrol™, DrugSorb™, DrugSorb™-ATR, ContrastSorb y otros. Para obtener más información, visite los sitios web de la empresa en www.cytosorbents.com y www.cytosorb.com o síganos en Facebook y Twitter .

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa incluye declaraciones a futuro destinadas a calificar para el puerto seguro de responsabilidad establecido por la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995. Estas declaraciones a futuro incluyen, pero no se limitan a, declaraciones sobre nuestros planes, objetivos, objetivos futuros y perspectivas para nuestro negocio, expectativas con respecto a los impactos futuros de COVID-19 o el conflicto en curso entre Rusia y Ucrania, representaciones y contenciones y no son hechos históricos y generalmente se identifican mediante el uso de términos como "puede", "debería", "podría", "esperar", "planear", "anticipar", "creer", "estimar", "predecir", "potencial", "continuar" y palabras similares, aunque algunas declaraciones prospectivas se expresan de manera diferente. Debe tener en cuenta que las declaraciones a futuro en este comunicado de prensa representan el juicio y las expectativas actuales de la gerencia, pero nuestros resultados, eventos y desempeño reales podrían diferir materialmente de aquellos en las declaraciones a futuro. Los factores que podrían causar o contribuir a tales diferencias incluyen, entre otros, los riesgos discutidos en nuestro Informe Anual en el Formulario 10-K, presentado ante la SEC el 10 de marzo de 2022, actualizado por los riesgos informados en nuestros Informes Trimestrales en el Formulario 10-Q, y en los comunicados de prensa y otras comunicaciones a los accionistas emitidas por nosotros de vez en cuando que intentan informar a las partes interesadas sobre los riesgos y factores que pueden afectar nuestro negocio. Le advertimos que no confíe indebidamente en dichas declaraciones prospectivas. No asumimos ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro modo, salvo lo requerido por las leyes federales de valores.

