Łącząc teraźniejszość i przyszłość: kamień milowy SIMCom. 20 lat innowacji, wzrostu i rozwoju

SZANGHAJ, 14 października 2022 r. /PRNewswire/ -- Ostatnie dwudziestolecie to najszybsza w historii ewolucja technologii komunikacji bezprzewodowej zmieniającej oblicze nowoczesnego społeczeństwa. SIMCom, czołowy światowy dostawca modułów i rozwiązań z zakresu komunikacji bezprzewodowej, zachowuje pozycję dominującego pioniera branży nieprzerwanie od 2002 roku. Przez ostatnie dwadzieścia lat SIMCom wyznaczało kierunek transformacji branży, optymalizując swoje konkurencyjne produkty adekwatnie do oczekiwań rynków wertykalnych. Według raportu sporządzonego przez ABI Research, przez cztery kolejne lata, od 2015 do 2018 r., SIMCom było światowym liderem dostaw modułów komunikacji bezprzewodowej. Od tego czasu SIMCom pozostaje jednym z głównych na świecie dostawców modułów bezprzewodowych.

Jako pionier chińskiej branży modułów telefonii komórkowej, SIMCom uznaje zdolności naukowo-badawcze za główny czynnik decydujący o tempie dążenia SIMCom ku globalizacji. Bazując na dwudziestu latach ciągłych inwestycji w rozwój technologiczny, SIMCom niezwykle regularnie i niezawodnie dostarcza rozwiązania z zakresu łączności bezprzewodowej przeznaczone do tysięcy zastosowań komercyjnych.

Aby zaspokoić potrzeby ciągle rozwijającego się internetu rzeczy (IoT) oraz nadążyć za szybkim rozwojem technologii komunikacji bezprzewodowej, SIMCom stworzył zróżnicowaną mapę drogową produktów obejmującą, między innymi sieć 2G, 3G, 4G, 5G, LPWA, moduły GNSS, moduły samochodowe i moduły inteligentne. Moduły oferowane przez SIMCom obejmują różnorodne wertykalne segmenty internetu rzeczy, w tym segment inteligentnej energii, inteligentnych pojazdów, inteligentnych płatności, telemedycyny, monitorowania bezpieczeństwa, inteligentnych miast, telematyki, inteligentnego przemysłu i inteligentnego rolnictwa.

SIMCom stworzyło solidną sieć serwisową, która powstała dzięki wspólnym wysiłkom zespołów świadczących wsparcie online oraz lokalnych zespołów serwisowych z sześciu kontynentów. Dzięki pokaźnym inwestycjom w sprzęt i wysoce wykwalifikowane kadry, SIMCom stworzyło w Chongqing wysoko wyspecjalizowany, technologiczny ośrodek naukowo-badawczy zajmujący się siecią 5G, stanowiący część hubu technologicznego funkcjonującego w południowozachodnich Chinach, który osiągnął niezależność w opracowywaniu zaawansowanych produktów bezprzewodowych.

Źródłem sukcesu SIMCom jest nie tylko przewaga technologiczna spółki, ale też sprawdzony system zarządzania. Rygorystyczny proces kontroli jakości gwarantuje, że każdy etap produkcji, w tym działalność badawczo-rozwojowa, łańcuch dostaw, produkcja, obsługa posprzedażowa oraz ciągłe doskonalenie spełniają normy branżowe. Spółka oferuje klientom również kompleksowe usługi w zakresie uzyskiwania pozwoleń wymaganych na mocy globalnych norm regulacyjnych oraz certyfikatów dla operatorów sieci ruchomych (ang. MNO), konsultacji technicznych i wsparcia obejmującego cały cykl życia produktów. Filozofia biznesowa ukierunkowana na klienta sprawiła, że SIMCom stało się idealnym partnerem dla ponad 10000 klientów ze 180 krajów i regionów świata.

Spółka wkracza w erę inteligentnej łączności napędzanej siecią 5G i sztuczną inteligencją. Łączność z zasobami w chmurze staje się coraz bardziej niezawodnym rozwiązaniem. Technologia 5G pozwala na stworzenie wszechobecnej sieci zdolnej do zaspokojenia potrzeb internetu rzeczy związanych z łącznością i pobudzającej transformację cyfrową w wielu różnych branżach wertykalnych. Yang Tao, prezes SIMCom, zwrócił uwagę na fakt, że chmura i terminale to dwie strony procesu rozwoju internetu rzeczy. SIMCom będzie nadal zwiększać inwestycje w sieć 5G oraz internet rzeczy oparty na SI, a także tworzyć serie produktów i rozwiązań przeznaczonych do wykorzystania na platformach w chmurze oraz w inteligentnych terminalach, które w przyszłości pozwolą dostarczyć klientom z całego świata wartość dodaną. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej SIMCom w serwisie Linkedin.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1920713/01.jpg

