CZUR annonce une offre de Noël pour ses scanners sans contact intelligents de documents et de livres

SHENZHEN, Chine, 14 décembre 2022 /PRNewswire/ -- CZUR TECH Co., Ltd ( « CZUR » ou « la Société »), un important fournisseur de solutions matérielles intelligentes principalement connu pour ses scanners de livres sans contact, a lancé un événement spécial pour Noël sur son site internet qui propose aux fans des offres spéciales jusqu'au 25 décembre 2022.

Zhou Kang, PDG de CZUR, a déclaré : « Depuis près de dix ans, nous nous engageons à offrir à nos précieux clients des produits haut de gamme et une expérience shopping pleine d'attentions. Par exemple, nous avons récemment lancé notre site internet en allemand pour offrir aux Allemands une meilleure expérience shopping et une vision plus claire de nos produits. Aujourd'hui, pour nos anciens et nouveaux clients du monde entier, nous sommes ravis de lancer notre promotion de Noël qui leur offre une chance de bénéficier d'une réduction sur leur scanner de livres CZUR préféré pour les fêtes. »

Cette année, l'offre de Noël de CZUR propose 15 pour cent de réduction sur un panier lorsque les acheteurs achètent l'un des scanners de la marque. Une réduction supplémentaire de 15 dollars américains sera appliquée s'ils utilisent le code de réduction « Xmas ».

La gamme de scanners sans contact intelligents de livres CZUR a complètement transformé la façon dont les livres et les documents sont numérisés en permettant une expérience plus intelligente, efficace et simplifiée qui a rendu les scanners à plat traditionnels presque obsolètes.

Avec les scanners de livres de CZUR, notamment les gammes ET, Aura et Shine Ultra, ou les scanners de documents, tels que les gammes Lens Pro et Shine Pro, les livres, magazines, photographies, peintures, contrats, plans, et copies d'examen peuvent tous être scannés directement, sans êtres déliés, à la vitesse de l'éclair jusqu'à 1 seconde par page.

La gamme professionnelle de la marque, la gamme ET , dispose d'un CPU MIPS 32 bits robuste qui scanne deux pages d'un livre ouvert en 1,5 seconde, soit dix fois plus vite qu'un scanner traditionnel. Grâce à la technologie brevetée d'aplatissement des courbes de CZUR, la distorsion causée par les courbes des livres est automatiquement aplatie et corrigée, et grâce au puissant capteur de l'appareil qui propose une définition jusqu'à 24 Mpx, les pages numérisées semblent aussi réelles que l'original.

À propos de CZUR Tech

Fondé en 2013, CZUR met au point des solutions matérielles intelligentes pour les entreprises et les particuliers. Ses équipements de bureau intelligents intègrent les dernières technologies et une touche humaine pour améliorer fondamentalement l'efficacité dans les environnements de travail. Ses gammes de produits couvrent le matériel, les services PC, les services cloud, les services web, le développement d'applications et les algorithmes.

