CZUR startet neue Indiegogo-Kampagne für den ET24 Pro-Dokumentenscanner

SHENZHEN, China, 28. März 2022 /PRNewswire/ -- CZUR TECH CO., LTD (CZUR) ist ein Dienstleister, der als Erfinder des intelligenten Buchscanners bekannt ist. Am 29. März startet das Unternehmen seine neueste Crowdfunding-Kampagne für CZUR ET24Pro, den unvergleichlichen professionellen Buchscanner, der einige wesentliche Verbesserungen aufweist.

Mit der Umstellung vieler Unternehmen auf Telearbeit und Homeoffice entstand eine große Nachfrage nach intelligenten Scannern. CZUR füllte die Lücke mit dem Angebot der wohl intelligentesten Geräte in dieser Nische.