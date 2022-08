Czysta woda, błękitne niebo, soczyste połoniny górskie: wysiłki na rzecz ochrony środowiska Guizhou się opłaciły

GUIYANG, Chiny, 18 sierpnia 2022 r. /PRNewswire/ -- Raport informacyjny Huanqiu.com.

Według informacji przekazanych przez Wydział Ochrony Środowiska Guizhou, w 2021 r. ogólną jakość wód powierzchniowych w Guizhou uznano za doskonałą, a 97,7% wód monitorowanych odcinków głównej rzeki uznano za dobrej jakości. Dzisiejsze osiągnięcia wymagają jednak od samorządu prowincji Guizhou podjęcia spójnych działań.

Działania podjęte w Guizhou w obszarze ochrony i zarządzania ekologią wywarły na przyjezdnych ogromne wrażenie. Rafael Dezcallar, ambasador Hiszpanii w Chinach, powiedział, że Guizhou zaproponowało innowacyjne rozwiązania w dziedzinie zarządzania środowiskiem i ekologicznego rozwoju oraz osiągnęło nadzwyczajne rezultaty.

Obecnie spółki wydobywające fosfor oraz zakłady produkcji fosforu zniknęły z Kaiyang położonego w prowincji Guizhou w Chinach południowozachodnich. „Lokalne środowisko ekologiczne uległo znaczącej poprawie. Nie ma tu już zapachu fosforu, zmniejszyła się również ilość pyłu i poziom hałasu" – powiedział Gou Qianshuang, mieszkaniec Kaiyang, który był świadkiem nadzwyczajnych zmian zachodzących w jego rodzinnym mieście, zwłaszcza w dorzeczu rzeki Yangshui.

Rzeka Yangshui jest drugorzędnym dopływem rzeki Wu. Pod koniec ubiegłego stulecia pobliskie spółki uwalniały do rzeki ścieki, co doprowadziło do dramatycznego wzrostu stężenia fosforu i jej zanieczyszczenia.

Aby poprawić jakość wód rzeki Yangshui River, Guizhou wdrożyło restrykcyjny system monitorowania rzeki (RCS), zaproponowało nowe regulacje i zoptymalizowało systemy oczyszczania ścieków.

Po skutecznym wyeliminowaniu źródeł zanieczyszczeń całkowite stężenie fosforu w wodach rzeki Yangshui spadło z około 8,0 mg/L do 0,2 mg/L, a wody zakwalifikowano do III kategorii. Coraz czystsze wody rzeki Yangshui to przykład pozytywnego podejścia Guizhou do cywilizacji ekologicznej.

Oprócz ochrony wód Guizhou promuje innowacje w dziedzinie ochrony roślin. W położnym w prowincji Guizhou Anshun, wyspecjalizowany departament zastosował magazyny danych służące rejestrowaniu informacji o zasobach starodrzewów oraz wprowadził tabliczki z kodem QR.

„Dzięki zeskanowaniu kodu QR uzyskujemy dostęp do podstawowych informacji o starodrzewach, w tym ich lokalizacji geograficznej, statusie wzrostu oraz zdjęcia w wysokiej rozdzielczości. Jest to sposób na lepsze zrozumienie problemów i zagadnienia ochrony roślin" – powiedział Fang Ming, lokalny mieszkaniec. Obecnie, elektroniczne identyfikatory, pozwalające na efektywną ochronę roślin, umieszczono na 1300 starodrzewach.

Ponadto, jeśli idzie o ochronę środowiska, Guizhou zwróciło również uwagę na życie codzienne mieszkańców. Spacerując po ulicy restauracyjnej w dzielnicy Zhongshan w Liupanshui, klienci mogą się na własne oczy przekonać, że w każdej restauracji zainstalowano nowe filtry mgły olejowej.

Dotychczas dzielnica Zhongshan wprowadziła kompleksowy system monitorowania jakości powietrza. Jeśli poziomy zanieczyszczenia powietrza przekroczą bezpieczne wartości graniczne, alarm uruchamia się automatycznie. Dzięki temu dedykowane wydziały niezwłocznie informują firmy o przekroczeniu bezpiecznych poziomów i podejmują działania na rzecz kontroli stężenia pyłu.

Nie ma wątpliwości co do tego, że priorytety ekologiczne wyznaczają drogę Guizhou do zrównoważonego rozwoju. W latach realizacji 13. Planu Pięcioletniego Chin prezydent Xi Jinping zwracał uwagę przede wszystkim na stworzenie w Guizhou cywilizacji ekologicznej oraz wydał szereg istotnych wytycznych. Koncepcja „czyste wody i zielone połoniny górskie są warte srebra i złota" zmieniła oblicze procesu rozwoju Guizhou.

W ostatnich latach Guizhou przykłada równą wagę do zaawansowania gospodarczego, jak i ochrony środowiska. Według danych Wydziału Ochrony Środowiska Guizhou, jakość środowiska ekologicznego w 2021 r. uznano za ogólnie dobrą i stabilną.

Oprócz poprawy jakości wód, Guizhou może się poszczycić doskonałej jakości powietrzem o średniodniowej wartości indeksu jakości w 9 miastach głównych wynoszącej 98,4%.

Co więcej, Guizhou ma najwyższy wskaźnik przyrostu pokrywy leśnej i zalesionych obszarów rolnych w całych Chinach. Na przestrzeni ostatnich 10 lat Guizhou zalesiło 50,97 mln mu (3,4 mln. hektarów), co przyczyniło się do zwiększenia wskaźnika zalesienia z 47 do 62,12 procent.

Według danych Wydziału Lasów prowincji Guizhou, w Guizhou powstało 314 różnego rodzaju rezerwatów naturalnych, a ich bioróżnorodność jest jedną z najbogatszych w skali kraju. Łączna wartość terenów leśnych wrosła z 40,1 mld juanów do 371,9 mld juanów, a więc 9 krotnie w ciągu dziesięciu lat.

„Odpowiedniej jakości środowisko ekologiczne to największa przewaga konkurencyjna Guizhou. Dlatego też musimy kontynuować ochronę środowiska" – mówi Shen Yiqin, sekretarz komitetu KPCh w prowincji Guizhou oraz przewodnicząca Komitetu Stałego Kongresu Ludowego w prowincji Guizhou.

