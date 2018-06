D-1 antes del First Ever International NASH Day: Anuncio del programa detallado y respaldo al Liver Forum

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/658690/International_NASH_DAY_Logo.jpg )

El NASH Education Program™ se enorgullece al anunciar hoy que el Forum for Collaborative Research ha respaldado el First International NASH Day y que ahora es parte de una coalición más grande de accionistas implicados en el aumento de la concienciación de la NASH

El NASH Education Program™ a demás ha desvelado hoy un programa detallado de este día tan especial para todos los pacientes, además de para la comunidad médica que se ocupa de ella

El lanzamiento simbólico del 1st International NASH Day se llevará a cabo en Washington DC (Estados Unidos), con ocasión de la Reunión de Congreso específica de la NASH en Hill con los miembros

Respaldo por medio del Liver Forum

El Forum for Collaborative Research se enorgullece al apoyar el First International NASH Day que se llevará a cabo mañana, 12 de junio de 2018. Este es un evento revolucionario organizado por medio del NASH Education Program™ y sus benefactores y apoyos en todo el mundo. Más de 20 organizaciones internacionales se han unido a la coalición, y 150 líderes de opinión en el campo han firmado unirse a la llamada a la acción mundial. Veronica Miller, PhD y directora ejecutiva del Forum for Collaborative Research, reflejó la importancia del 1st International NASH Day, explicando: "La carga en la salud y a nivel socio-económico de la NASH impactarán de forma grave en los sistemas de salud y productividad. La NASH es tediosa por naturaleza, y a mucha gente se la diagnostica demasiado tarde. Incluso antes de su fase de nivel hepático, la NASH impacta en la salud metabólica y cardiovascular. El aumento de concienciación en un paciente, comunidad y nivel médico son claves para cambiar la corriente de esta emergencia de salud pública".

Lanzamiento simbólico del 1st International NASH Day

La colaboración abierta e inclusiva detrás del First International NASH Day se ha materializado por medio de una llamada a la acción enviada al mundo el 5 de junio de 2018 a través de 150 expertos en enfermedades hepáticas y metabólicas. Están representados la mayor parte de los continentes.

Hace un año en Europa que esta iniciativa revolucionaria tomó forma gracias al nuevo impetu otorgado por los accionistas especializados en la NASH, enfermedades hepáticas y metabólicas. Desde entonces, el corazón de esta puesta en marcha mundial sigue estando en Europa, con un papel pivote destacado en la supervisión y coordinación del evento.

Latinoamérica ha desempeñado un papel pivote en la promoción de la iniciativa a través de países esenciales con poblaciones expuestas particularmente al riesgo de la NASH, además de gestionarse para crear una dinámica fuerte en la región.

En Asia, Singapur y Hong-Kong se han dado algunos de los pasos primarios para ser parte de la dinámica que allana el camino para una implicación más fuerte en 2019.

Estados Unidos desde hace muchos años está expuesta a las amenazas representadas por la NASH, y para esta primera edición llevará a cabo el lanzamiento simbólico del International NASH Day:

Ceremonia oficial de corte de lazo a las 11:30am el lunes 11 de 2018

En el U.S. Capitol Hill, Washington DC

Por medio de: Pascaline Clerc (responsable de campaña de Estados Unidos y portavoz de Estados Unidos de The NASH Education Program™), Donna Cryer (consejera delegada del Global Liver Institute), doctora Katherine Greene (asociada de investigación senior del Liver Forum), Ben Goodman (paciente del NAFLD e hijo de un paciente con NASH, además de ayudante del personal para un miembro de la U.S. House of Representatives), y profesor Stephen A. Harrison (doctor, PhD y director médico de Pinnacle Clinical Research, San Antonio, Texas; profesor visitante de hepatología del Radcliffe Department of Medicine, University of Oxford; y miembro del comité científico del NASH Education Program™).

Se celebrará una Reunión de Congreso específica de la NASH en Hill con los miembros el mismo día, demostrando el reconocimiento de que la NASH es una amenaza real para millones de personas en Estados Unidos y más allá.

Programa online de WebTV

El programa estará disponible en https://www.international-nash-day.com

A las 00:00 ET (UTC -05:00) del martes 12 de junio de 2018

ET (UTC -05:00) del A las 06:00 CET (UTC +01:00) del martes 12 de junio de 2018

Se divide en 7 secciones independientes

NASH (1/7): What is it?

Ponentes: Profesor Stephen Harrison, profesor Sven Francque

En el primer show de TV comprenderás - gracias a una reseña mundial - lo poco conocida que es NASH y porqué esta situación debe cambiar. Los expertos hepáticos mostrarán los detalles de la esteatohepatitis no alcohólica (NASH), sus mecanismos, consecuencias, síntomas y el estigma asociado a las enfermedades hepáticas. Estas se destacarán por medio de un testimonio de paciente al final del video.

NASH (2/7): How common is it?

Ponentes: Profesora Mary Rinella , profesor Marco Arrese , profesor Joel Lavine

En este segundo show de TV, se comprenderá cómo se propaga la NASH, con unas cifras de prevalencia y presentación de las proyecciones futuras. Durante las entrevistas, los expertos hepáticos harán frente a la frecuencia de la NASH, predisposiciones genéticas, cómo los niños están sujetos a esta enfermedad prevenible y qué poblaciones son las que están afectadas de forma más común.

NASH (3/7): Who is at risk?

Ponentes: Profesor Kenneth Cusi , profesor Jörn M. Schattenberg, profesora Elisabetta Bugianesi

En este tercer show de TV descubrirás que NASH es mucho más que una enfermedad hepática y que está relacionada con las enfermedades metabólicas - como la diabetes y obesidad - y relacionada de cerca con los estilos de vida modernos: dietas poco saludables y falta de ejercicio físico. El panel de ponentes diverso explicará porqué algunas personas presentan un riesgo superior que otras y lo que puede ayudar a el ejercicio, si es suficiente y mantenido. Finalmente, el video seguirá a las asociaciones de pacientes en su movilización de cara a la NASH.

NASH (4/7): Getting Diagnosed

Ponentes: Profesor Salvador Augustin , profesor Vlad Ratziu, profesor Jean-François Dufour, profesor Quentin Anstee

En el cuarto show de TV descubrirás lo complicado que es diagnosticar la NASH - sobre todo debido a que la NASH es una enfermedad silenciosa (sin síntomas) complicada de diagnosticar - y como los procedimientos actuales pueden ser un cuello de botella en el viaje de un paciente. Los expertos hepáticos explicarán las actuales técnicas invasivas y no invasivas de diagnosis utilizadas cuando se sospecha de padecer NASH, además de las últimas investigaciones en nuevas herramientas de diagnosis y lo que el futuro presenta en términos de diagnosis.

NASH (5/7): Disease evolution and consequences

Ponentes: Profesora Veronica Miller , profesor Vlad Ratziu

En este quinto show de TV, aprenderás acerca de las consecuencias de la esteatohepatitis no alcohólica en el hígado, y también en el resto del cuerpo ya que está asociado a diferentes enfermedades. Un periodista de deportes compartirá su testimonio como paciente con NASH que ha superado un transplante de hígado y riñón como última ocasión para sobrevivir, y el director ejecutivo de The Liver Forum explicará cómo trabajan los expertos para investigar las mejores soluciones clínicas de tratamiento para pacientes. Al final, sabrás más acerca de las consecuencias sobre la salud, economía, estigmas, lecciones aprendidas y necesidad extrema de concienciación.

NASH (6/7): Patient care and clinical management

Ponentes: Profesor Laurent Castera , profesor Bertrand Cariou y colegas, Tom Nealon

En el sexto video, descubrirás lo complicado que es tratar a un paciente, sobre todo cómo podemos dar respuesta a esta pregunta candente: "¿ Cómo podemos cuidar de pacientes en ausencia de tratamiento?" -En la actualidad, por encima del cambio de estilo de vida (pérdida de peso y ejercicio), la investigación en marcha acerca de las soluciones terapéuticas allanan el camino para un mejor cuidado al paciente. Además, descubrirás cómo los médicos trabajan mano a mano para cubrir todos los aspectos de esta enfermedad que presenta múltiples caras. Finalmente, tendrás la ocasión de escuchar las perspectivas del consejero delegado de la American Liver Foundation en torno a la NASH.

NASH (7/7): What perspectives?

Ponentes: Profesor Arun Sanyal , Donna Cryer , profesor Philip Newsome

En el séptimo y último video, aprenderás más acerca de los próximos retos clave en el campo de la NASH, además de la necesidad vital de concienciación y política pública. Los expertos darán las previsiones acerca de la NASH, la investigación e marcha y encenderán una luz en relación a las soluciones de tratamiento futuras. Tendrás visiones sobre la carga económica de la NASH y la necesidad de que todos los accionistas estén implicados en la concienciación de la NASH. Para terminar estas siete secuencias, se centrará especialmente en cómo el arte urbano puede ayudar a aumentar la concienciación de la joven población urbana expuesta particularmente al riesgo de la NASH - además de lo que se puede esperar para el futuro.

Programa de actividades en el sitio en más de 25 ciudades de todo el mundo

Todos los detalles acera de las actividades oficiales están disponibles en la página web oficial del evento:

https://www.international-nash-day.com/take-action/join-an-activity

Ruedas de prensa de pacientes y médicos

Barcelona (España) - Bruselas (Bélgica) - Durham (Estados Unidos) - Estambul (Turquía) - Lille (Francia) - Londres (Reino Unido) - Mainz (Alemania) - México (México) - Miami (Estados Unidos) - Nueva York (Estados Unidos) - Niza (Francia) - París (Francia) - Filadelfia (Estados Unidos) - Saint-Louis (Estados Unidos) - Santiago de Chile (Chile) - San Antonio (Estados Unidos) - San Diego (Estados Unidos) - Sevilla (España) - Washington DC (Estados Unidos)

Concienciación en la calle y otros eventos

Berlín (Alemania) - Boston (Estados Unidos) - Bruselas (Bélgica) - Hong-Kong (China superior) - Estambul (Turquía) - Lausana (Suiza) - Lille (Francia) - Londres (Reino Unido) - Madrid (España) - Mainz (Alemania) - México (México) - Miami (Estados Unidos) - Nueva York (Estados Unidos) - Niza (Francia) - París (Francia) - Phoenix (Estados Unidos) - Roma (Italia) - San Antonio (Estados Unidos) - San Diego (Estados Unidos) - Singapur - Estocolmo (Suecia) - Washington DC (Estados Unidos)

Control gratuito de pacientes

Antwerp (Bélgica) - Bruselas (Bélgica) - Maastricht (Países Bajos) - México (México) - San Antonio (Estados Unidos)

Hay que indicar que pese a que la mayor parte de las actividades se llevan a cabo el 12 de junio, se han organizado varios eventos unos días antes de la celebración del 1st International NASH Day. La campaña continuará después del 12 de junio.

Agradecimientos especiales

Los principales líderes de opinión de varios países de todo el mundo están implicados en la preparación de varias conferencias locales, en colaboración con el NASH Education Program™. Deseamos agradecer específicamente a:

Los cuatro miembros del comité científico del NASH Education Program: Profesor Harrison, profesor Francque, profesor Cusi y profesor Cariou.

Education Program: Profesor Harrison, profesor Francque, profesor Cusi y profesor Cariou. Organizadores de eventos especiales: Doctor Manal Abdelmalek , doctor William Alazawi , profesor Francesco Angelico , doctor Rodolphe Anty , profesor Marco Arrese , doctor Salvador Augustin , doctor Stefan Bourgeois , doctor Fernando Bril , doctor Rotonya Carr , profesor Kenneth Cusi , profesor Laurent Castera , doctor Yock Young Dan , profesor Sven Francque , doctor Adrian Gadano , profesor Stephen Harrison , doctora Anita Kholi , profesora Laura Ladron de Guevara , profesor Nicolas Lanthier , profesor Rohit Loomba , doctora Penelopi Manousou, profesor Nahum Mendez-Sanchez , profesora Veronica Miller , profesor Manuel Romero-Gomez , doctor Jörn Schattenberg, doctor Brent Tetri, doctor Emmanouil Tsochatzis, doctora Julia Wattacheril , doctor Allan Wolkoff y doctor Yusuf Yilmaz

Actividades en las redes sociales

Como recordatorio los hashtags oficiales son #NASHday #MacLiver

Apoyos globales y benefactores

Apoyos locales y benefactores

Acerca de NASH

NASH, o esteatohepatitis no alcohólica, es una enfermedad metabólica caracterizada por la acumulación de grasa en el hígado junto a la inflamación y la degeneración de las células del hígado. La enfermedad está asociada con el riesgo a largo plazo de una disminución de la funcionalidad hepática, que conlleva a la cirrosis no-alcohólica, insuficiencia hepática e incluso cáncer en el hígado. Esta se encuentra asociada también con un riesgo mayor de mortalidad cardiovascular, lo que representa la principal causa de mortalidad para pacientes con NASH. Se cree que el aumento de NASH está conectado con el crecimiento global de las epidemias de la diabetes de tipo 2 y la obesidad.

Acerca del NASH Education Program™[ ]

El NASH Education Program sin ánimo de lucro define e impulsa iniciativas en colaboración con un comité científico independiente compuesto por cuatro líderes de opinión internacional claves tanto en el sector hepático como en los círculos de enfermedades metabólicas en Estados Unidos y Europa. Para más información, visite http://www.the-nash-education-program.com.

Contacto



The NASH Education Program™

contact@nash-education-program.com

Pascaline Clerc - Responsable de campaña de Estados Unidos | pascaline.c@nash-education-program.com



Relaciones de prensa

Para la UE: Ulysse Communication | Bruno Arabian | barabian@ulysse-communication.com | +33 687884726

Para Estados Unidos: SuSiglo Media | Maritza Puello | maritza.puello@gmail.com | +1-917-886-3495

