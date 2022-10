Da inicio IFE Explora, el primer programa de incubación EdTech en Latinoamérica, liderado por el Institute for the Future of Education del Tec de Monterrey

Se trata de la primera incubadora de Startups EdTech de Latinoamérica, que, a través de su programa en línea, apoya y guía a emprendimientos en toda la región.

Cumpliendo con el compromiso del Institute for the Future of Education de impulsar la transformación educativa, IFE Explora es tan solo uno de los diversos programas para emprendimiento que tiene el instituto.

MONTERREY, Mexico, 5 de octubre de 2022 /PRNewswire/ -- Con el objetivo de fortalecer el ecosistema de emprendimiento Edtech en México y Latinoamérica, el Institute for the Future of Education del Tec de Monterrey, dio inicio al programa IFE Explora 2022: la primera iniciativa de incubación EdTech. Este año recibió 80 postulaciones de los cuales 30 proyectos en etapa de idea fueron seleccionados para continuar con el apoyo.

IFE Explora, facilita y guía a individuos y equipos apasionados por la transformación del sector educativo, en el desarrollo de soluciones innovadoras con alto potencial de reinventar la forma en que se educa y se aprende, a través del uso de tecnología.

Asegurando el avance adecuado de los postulantes seleccionados y el cumplimiento de los objetivos del programa, durante el periodo de incubación (6 meses) se diseñaron diversas actividades para guiar el proceso de desarrollo de Startups EdTech, desde la identificación de un problema de mercado hasta el desarrollo de un prototipo de baja fidelidad.

La incubadora ofrecerá durante 3 meses diversos talleres. En cuanto a emprendimiento, se tocarán tópicos como: Mindset Emprendedor, Planeación y Definición del problema, Propuesta de valor, Prototipos; Modelo de negocio, Storytelling y Pitch.

En cuanto a los talleres de educación se revisarán los siguientes temas: Negocios en el sector educativo; Medición de resultados de aprendizaje; Propiedad intelectual y Emprendedores Edtech invitados.

IFE Explora les ofrece a emprendedores y emprendedoras participantes una mesa redonda en donde se realizarán 3 sesiones de pitch para practicar con diferentes perfiles de experiencia para que puedan recibir retroalimentación sobre los avances del proyecto. Al finalizar el programa, participarán en un Demo Day en donde se seleccionarán los 10 proyectos más destacados, los cuales obtendrán 3 meses de mentoría personalizada.

Con la llegada del COVID-19 en las regiones del mundo, la educación fue un elemento

que sufrió adaptaciones para continuar desempeñándose. En Latinoamérica y el Caribe, el cierre masivo de las instituciones educativas generó un impacto en estudiantes de la región, por ello, es de vital importancia atender las necesidades educativas para enfrentar los retos de hoy.

Acerca del Tecnológico de Monterrey

El Tecnológico de Monterrey ( http://www.tec.mx ) es una universidad privada sin fines de lucro fundada en 1943 cuya visión es formar líderes con espíritu emprendedor, sentido humano y competitivos internacionalmente. El Tec de Monterrey cuenta con campus en 26 ciudades de México y una matrícula de más de 65 mil estudiantes de nivel profesional y posgrado, y casi 7 mil profesores; además de más de 27 mil alumnos de preparatoria y más de 2 mil 500 profesores en ese nivel. La Institución está acreditada por la Commission on Colleges of the Southern Association of Colleges and Schools (SACSCOC) desde 1950. De acuerdo con el QS World University Rankings (2020) se encuentra en la posición número 158, y en el QS Graduate Employability Rankings (2020) de opinión entre empleadores se coloca como la número 1 en México y como la 40 del mundo. En el Times Higher Education Latin America University Rankings (2019) se ubicó como número 1 en México y 5ª en Latinoamérica; y es la única universidad fuera de EU en el Top Schools for Entrepreneurship (2019) de Princeton Review y Entrepreneur, al ocupar la posición 10 en programas de emprendimiento en licenciatura. Es la institución número 1 en el Sector Educación dentro del Ranking MERCO Empresas que mide la reputación corporativa en México.

