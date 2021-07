Da nuvem à borda, a Lumen Technologies está redesenhando a entrega de aplicações corporativas com a Microsoft

DENVER, Colorado, 7 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- A Lumen Technologies (NYSE: LUMN) anunciou hoje uma relação estratégica com a Microsoft que formatará a próxima geração de entrega de aplicações corporativas, ao trazer as capacidades de Microsoft Azure para a plataforma Lumen. Os clientes de ambas as empresas se beneficiarão ao poder executar suas soluções baseadas em Microsoft mais perto de onde as interações digitais estão ocorrendo, usando os serviços globais de Edge Computing da Lumen, criando uma das plataformas mais rápidas e seguras para aplicações e dados.

"Trabalhando com a Microsoft, a Lumen poderá oferecer às empresas e aos desenvolvedores as capacidades na borda que são únicas na indústria", disse Shaun Andrews, vice-presidente executivo e chief marketing officer da Lumen. "Ao integrar profundamente mais serviços de nossa plataforma com a Microsoft Azure, podemos ajudar as empresas a utilizar seus dados rapidamente para os insights que desejam e necessitam, com a capacidade de apoiar casos de uso únicos e customizados. Estamos animados com as inovações e as incríveis novas experiências digitais que podemos habilitar para nossos clientes mútuos ao estender Azure para a borda de nossa rede global".

A Lumen irá colaborar com a Microsoft em diversos futuros esforços de comercialização para apoiar seus clientes mútuos ao redor do mundo, usando os recursos do Lumen Edge Experience Center, incluindo:

Uma implementação certificada da Azure que será capaz de operar em nodos de Edge Computing da Lumen ao redor do mundo, desbloqueando casos de uso de latência mais baixa e largura de banda mais alta para os clientes da plataforma de serviço Azure.

Soluções do setor de comunicações baseadas em redes 5G Privadas que aproveitariam as capacidades de software nativo à nuvem da Microsoft e a rede de fibra e as capacidades de Edge Computing da Lumen. Estas soluções permitiriam aos clientes otimizar suas redes wireless e levar as cargas de trabalho para ainda mais perto das interações digitais.

Soluções gerenciadas para o setor corporativo, para uma ampla gama de software e serviços de nuvem da Microsoft, para ajudar a otimizar o desempenho de cargas de trabalho de negócios e apoiar toda a força de trabalho de um cliente, onde quer que ele possa estar.

"Ao tornar a tecnologia Microsoft Azure disponível na plataforma Lumen, estamos dando às empresas acesso a um ambiente onde podem obter o desempenho de baixa latência que precisam para aplicações críticas, com a familiaridade dos serviços e das ferramentas da Microsoft", disse Yousef Khalidi, vice-presidente corporativo de Azure para Operadoras na Microsoft. "Com esta colaboração, estamos ampliando as formas através das quais as empresas podem conectar Azure às suas redes corporativas e estamos animados sobre ter a Lumen como um parceiro de colaboração para expandir o número de casos de uso que podemos obter na borda da rede".

Para fortalecer ainda mais sua aliança, a Lumen selecionou a Azure como o espaço de nuvem pública preferido para as cargas de trabalho que atendem seus clientes corporativos, ajudando a melhorar a experiência do cliente para a plataforma Lumen e transformando as maneiras em que novos recursos de serviços são acrescentados à plataforma. Clientes corporativos se beneficiarão ao ter experiências de gestão acesso consistentes em todos os serviços digitais da Lumen. A Lumen também aproveitará Azure, Microsoft Power Apps e Microsoft 365 E5 Security & Compliance para sua transformação digital interna.

Adicionalmente, a Microsoft nomeou a Lumen como um de seus parceiros preferidos para oferecer suporte global Azure com a rede, infraestrutura e serviços gerenciados da Lumen. Os clientes corporativos se beneficiarão de ter uma conectividade de rede com desempenho ainda melhor para todos os seus serviços Microsoft Azure a partir da plataforma Lumen.

À medida que as empresas mudam suas cargas de trabalho corporativas para a borda e usam cada vez mais ambientes multinuvem, a integração ininterrupta das redes e da nuvem é fundamental para otimizar o desempenho.

Fatos Relevantes:

A Lumen é um Parceiro Certificado de Serviços Gerenciados da Microsoft para uma ampla gama de softwares e serviços de nuvem da Microsoft e é Microsoft Gold Partner.

Os nodos de edge da Lumen são desenhados para atender a 95% das demandas das empresas dos EUA em 5 milissegundos de latência.

Para uma lista atual de locais de Edge ativos e planejados, visite: https://www.lumen.com/en-us/solutions/edge-computing.html#edge-computing-map

A rede da Lumen é composta de aproximadamente 720.000 km de rota de fibra global e mais de 180.000 edifícios on-net, conectada ininterruptamente a nodos de borda global, 350 data centers Lumen globalmente e 2.200 data centers de terceiros na América do Norte, Europa & Oriente Médio, América Latina e Ásia Pacífico.

Sobre a Lumen Technologies:

A Lumen é guiada por nossa crença de que a humanidade está em sua melhor forma quando a tecnologia promove a maneira como vivemos e trabalhamos. Com aproximadamente 720.000 km de rotas de fibra e atendendo clientes em mais de 60 países, entregamos uma plataforma rápida e segura para aplicações e dados, para ajudar empresas, governos e comunidades a fornecer experiências surpreendentes. Saiba mais sobre as soluções de rede, nuvem, segurança, comunicação e colaboração da Lumen e sobre o nosso propósito de promover o progresso humano através da tecnologia em news.lumen.com /home , LinkedIn: /lumentechnologies, Twitter: @lumentechco, Facebook: /lumentechnologies, Instagram: @lumentechnologies e YouTube: /lumentechnologies. Lumen e Lumen Technologies são marcas registradas nos Estados Unidos.

Declarações Prospectivas

Exceto por informações históricas e factuais, as questões apresentadas neste comunicado de imprensa identificadas por palavras tais como "irá", "estima", "espera", "prevê" "acredita", "planeja", "pretende" e expressões similares são declarações prospectivas. Estas declarações prospectivas não são garantias de resultados futuros e são baseadas apenas em expectativas atuais, são inerentemente especulativas e estão sujeitas a inúmeras suposições, incertezas e riscos, muitos dos quais estão além do nosso controle. Eventos e resultados atuais podem ser diferentes materialmente daqueles previstos, estimados, projetados ou implícitos por nós nestas declarações se um ou mais destes riscos ou incertezas se materializar, ou se suposições subjacentes provarem ser incorretas. Fatores que podem afetar os resultados reais incluem, mas não se limitam a: a capacidade de a aliança estratégica expandida atingir seus objetivos gerais; nossa capacidade de proteger nossa rede e evitar o impacto adverso de possíveis violações de segurança, interrupções de serviço, falhas de sistema ou eventos similares que afetem nossa rede ou a disponibilidade e qualidade de nossos serviços; os efeitos de tecnologias novas, emergentes ou concorrentes, incluindo aquelas que poderiam tornar nossos produtos menos desejáveis ou obsoletos; a capacidade da aliança estratégica expandida de permitir o aumento da funcionalidade das aplicações na borda; a capacidade de a aliança estratégica expandida permitir novas experiências digitais em termos de personalização do cliente e integração de dados; a capacidade de executar com sucesso a implantação planejada certificada Azure; a capacidade de implementar com sucesso as soluções projetadas para o setor de comunicações em torno de redes de satélites 5G Privadas e de Baixa Órbita Terrestre; a capacidade de executar com sucesso as soluções gerenciadas pelo setor empresarial projetado; a capacidade de fornecer o desempenho desejado de baixa latência necessário para as aplicações do cliente; e outros riscos referenciados de tempos em tempos em nossos arquivos junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (Securities and Exchange Commission, "SEC). Por todos os motivos estabelecidos acima e em nossos registros na SEC, advertimos que não confie indevidamente em nossas declarações prospectivas, que se referem apenas à data em que foram feitas. Não assumimos qualquer obrigação de atualizar ou revisar publicamente quaisquer declarações prospectivas por qualquer motivo, seja como resultado de novas informações, eventos ou desenvolvimentos futuros, circunstâncias alteradas ou de outra forma. Adicionalmente, qualquer informação sobre nossas intenções contida em qualquer uma de nossas declarações prospectivas reflete nossas intenções a partir da data de tal declaração prospectiva, e se baseia, entre outras coisas, nas condições regulatórias, tecnológicas, industriais, competitivas, econômicas e de mercado existentes, e em nossas suposições a partir de tal data. Podemos mudar nossas intenções, estratégias e planos (incluindo nossos planos aqui expressos) sem aviso prévio, a qualquer momento e por qualquer motivo.

