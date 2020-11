Dá para ser criativo de olho no lucro

CURITIBA, Brasil, 30 de novembro de 2020 /PRNewswire/ -- Mais do que uma mente criativa, é preciso ter visão de negócio. As agências de publicidade podem até não parecer, mas são empresas comuns sob o ponto de vista administrativo. Cuidar da saúde financeira da agência pode ser o job mais desafiador de uma empresa onde o DNA não está brifado em números, mas inevitavelmente, é o que gera as melhores conversões. A boa notícia é que não é preciso nenhum brainstorm para isso. Hoje, gerir o fluxo de caixa é tão simples quanto clicar num link.

Assim como a evolução do marketing, a gestão financeira também ganhou um novo layout. Saiu das planilhas e assumiu um formato mais prático, transparente e seguro. A plataforma da Celero, permite controle do fluxo de caixa online, atualizado diariamente, com relatórios confiáveis que agilizam a rotina de quem não tem tempo a perder. "É muito simples. Basta inserir todas as contas a pagar e a receber dentro do sistema. O resto, a plataforma faz", explica o CEO e co-fundador, João Tosin.

O fluxo de caixa é o principal indicador da realidade financeira de um negócio e, para a área de comunicação, onde os Jobs muitas vezes são pontuais e a entrada e saída de caixa é contínua, controlar esta operação em tempo real é fundamental. Despesas fixas, pagamentos variáveis e reservas emergenciais fazem parte desse controle que apontará se há lucro ou prejuízo. "Todo empresário tem que cuidar desse fluxo. É ali que você consegue extrair informações que são chave para o seu negócio", enfatiza Tosin.

Porém, ele adverte, a gestão financeira depende de atitudes que salvaguardem o fluxo de caixa e garantam o sucesso da empresa. Entre as dicas da Celero, conhecer o comportamento do cliente; saber, através de um bom networking e de pesquisas online, se ele costumar pagar em dia ou atrasar e quais os meios de pagamentos ele mais usa. "Sabendo disso, fica mais fácil fazer previsões de quando você terá dinheiro em caixa", explica o CEO da empresa.

E o que fazer mediante inadimplência? Cobrar, ainda que seja um direito, é para muitos, bastante constrangedor. A dica então é usar a tecnologia. "Usando a plataforma de automação financeira, evita-se desgaste e garante-se que o cliente seja notificado por e-mail, SMS ou até mesmo WhatsApp. O sistema configura o tempo de cobrança – por exemplo, 5 dias após o vencimento – e a mensagem é enviada automaticamente", esclarece.

Outro aspecto que Tosin destaca é a importância de usar plataformas distintas para fazer o gerenciamento dos projetos e a gestão financeira. Segundo ele, muitas agências, por desconhecerem plataformas específicas como a Celero, optam por utilizar o mesmo sistema para administrar projetos e dinheiro, o que dificulta os dois. "A segmentação de conceitos e necessidades no uso das plataformas facilita o andamento, e ao mesmo tempo, permite que o controle de cada demanda seja realizado de acordo com o expertise imputado à cada área, separando receita, custo e despesa."

Depoimentos

Segundo Mauricio Daniachi, da Flavor Studio, cliente da Celero, a plataforma auxiliou muito nos processos. "Eu precisava automatizar as coisas. Não tinha tempo de emitir cobranças, notas, fazer boletos. O grande diferencial da Celero para a gente é que quando estamos com pagamentos para acontecer, salários de funcionários ou prazos a vencer, sempre recebemos uma mensagem", afirma.

Para Flavio Ferrer, da Haze Shift a plataforma simplifica o dia a dia. "Eu tenho um background de criatividade. Não era acostumado a mexer em planilha, quanto mais em financeiro. Hoje, chega o final do mês e consigo tirar relatório, previsão de faturamento, entrada e saída de forma fácil e ordenada e consigo tomar decisões estratégicas com base no que a Celero nos entrega", diz.

Descomplicar é palavra-chave para Gabriel Pereira, da 2trend. "Antes da Celero eu acabava me complicando bastante. A gente tinha um problema muito chato que era ficar sincronizando conta de banco e eu odiava ficar enviando arquivo de remessa. Hoje é automatizado. Com dois ou três botões está tudo feito", explica.

Kit Gratuito

Para auxiliar as agências de publicidade, a Celero disponibiliza um kit gratuito de conteúdo exclusivo que ensina a fazer a gestão financeira. O material está disponível em: https://materiais.celero.com.br/cadastro-kit-de-conteudos-para-agencias

Mais do que novos jobs, é preciso estar sempre em sintonia com os velhos números.

Como nasceu a Celero?

A Celero é uma startup, inovadora, com serviços de gestão e automação para o departamento financeiro das empresas com todo aparato de um departamento financeiro online para PMEs. Pioneira nesse nicho de mercado, a plataforma é a única do mundo que automatiza toda a rotina financeira, transformando fotos ou imagens de documentos em relatórios financeiros e operações bancárias, sem exigência de conhecimento técnico.

AIs Comunicação e Estratégia

www.aiscomunicacao.com.br

(41) 3053-7228

Grasiani Jacomini (41) 9955-5050 (Whats)

Elizangela Grigolletti (41) 98868-8723 (Whats)

FONTE Celero

SOURCE Celero