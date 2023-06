D&A Pharma : Malgré les derniers chiffres alarmants sur l'alcoolodépendance, la France tarde à utiliser l'oxybate de sodium, pourtant prescrit depuis près de 30 ans en Italie et en Autriche

PARIS, 22 juin 2023 /PRNewswire/ -- Début juin, les autorités sanitaires l'ont martelé à nouveau : « Les conséquences sanitaires, sociales et économiques de la consommation d'alcool représentent un fardeau pour la société française. » Les résultats sont alarmants : chaque année en France, l'alcool est la cause de 49 000 décès et d'un coût social évalué à 118 milliards d'euros.1 Deux chiffres qui résument dramatiquement le coût humain et financier de l'alcoolodépendance, deuxième cause de mortalité après le tabac.

Il existe pourtant un médicament dont l'efficacité a été récemment réaffirmée, prescrit en Italie et en Autriche depuis plus de 30 ans auprès de 300 000 patients. Son nom : Alcover. Son principe actif, l'oxybate de sodium, découvert par le professeur Français Henri Laborit, permet d'accompagner les personnes alcoolodépendantes dans la phase de maintien de l'abstinence. Une thèse universitaire vient d'ailleurs d'être publiée sur le sujet à la faculté de médecine de l'Université d'Amsterdam. Validés par certains des plus grands spécialistes européens de l'alcoolodépendance et répondant aux plus récents standards méthodologiques et réglementaires, ses résultats confirment l'efficacité, la bonne tolérance et la sécurité de l'oxybate de sodium dans le maintien de l'abstinence, particulièrement chez les patients en dépendance sévère. Ils viennent par ailleurs encore renforcer les données d'efficacité et de sécurité sur la base desquelles l'agence européenne du médicament a pu confirmer en 2018 le bénéfice-risque positif du traitement tel qu'il est prescrit en Italie et en Autriche.

Derrière ces avancées scientifiques, l'espoir de voir ce traitement prochainement autorisé en France constituerait une avancée majeure tant pour des milliers de patients alcoolodépendants que pour leurs familles et les finances publiques.

1. Santé publique France

A propos de D&A Pharma :

D&A Pharma est un laboratoire pharmaceutique, fondé en 2006 par Patrice Debrégeas. La mission du laboratoire est d'aider les gens à mieux vivre sans leur dépendance. Depuis 2007, D&A Pharma développe des traitements pour les addictions et les maladies orphelines en s'appuyant sur des principes actifs déjà connus, formulés par des experts travaillant en collaboration avec des cliniciens, statisticiens et experts réglementaires européens compétents. Depuis 2015, D&A Pharma développe un médicament à base d'oxybate de sodium pour le traitement de l'alcoolodépendance. D&A Pharma a fourni un soutien financier à Julien Guiraud pour la réalisation de sa thèse et a sponsorisé plusieurs études présentées dans la thèse. (Lien de la thèse : https://hdl.handle.net/11245.1/ad0b0a9e-e28c-432d-81a9-ccdf39b190f8)

