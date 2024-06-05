打通关键卡点，XTransfer为海外华人企业提供便捷跨境支付方案

墨西哥城2024年6月5日 /美通社/ -- 全球领先的一站式跨境金融和风控服务平台 XTransfer亮相Expo Electrica 2024。作为美洲大陆最富盛名的照明行业展会，墨西哥照明展成立于1997年，已经连续成功举办27届，今年展会吸引墨西哥本土及美洲大陆电力、照明、电器行业展商超过500家，来自全球相关买家超过20,000名。XTransfer作为中国客户数第一的B2B跨境贸易金融平台，此次登录墨西哥，旨在为当地中小微贸易企业提供更便利的跨境支付解决方案，提升全球贸易效率。

近年来随着国际贸易局势变化，墨西哥因其在美洲市场的独特地位和地理位置，以及美加墨自贸区缔约国的身份，成为了中国企业出海热门目的地，为了规避关税带来的高成本，中资跨国企业将生产转移至其他国家，墨西哥成为我国商品进入美国的重要中转站之一。"近岸外包"已然成为墨西哥商界最流行的词。

据中国商务部统计，2023年，中墨双边贸易再创新高，首次突破1000亿美元大关，2024年一季度，双边贸易更是强劲增长11.4%。中国是墨西哥第二大贸易伙伴，墨西哥是中国在拉美第二大贸易伙伴。XTransfer数据显示，今年前5个月中国中小外贸企业从墨西哥收款总额较去年同期增长31.3%，而出口到墨西哥的中小微企业数则增加27.9%。

不过，对于涉及到国际贸易往来的中小微企业而言，付款手续繁琐、时间长、手续费高、不安全等问题，依然是让很多老板们头疼的"关键卡点"。而此类问题对于海外的华人老板们则更为明显，尤其是涉及付款到国内时动辄引发的"冻卡"问题。

连续7年专注于B2B跨境贸易支付，作为中国B2B外贸金融第一平台，XTransfer为中小微贸易企业构建了一套方便快捷、安全合规的跨境支付方案，解决全球买家汇款至中国大陆供应商的合规、效率问题。

事实上，早在2017年，XTransfer便开始与全球知名金融机构摩根大通（JP Morgan）以及全球领先的支付技术公司VISA展开合作，合力为全球中小微企业提供安全、便捷的跨境金融服务。这也成为XTransfer为美国本地企业提供跨境金融服务的基础。5月份，XTransfer还官宣获得了特拉华州、佛罗里达州、科罗拉多州三个州的支付牌照，目前北美8个洲的客户都可以直接开设美国本地账户，其他州则可以开设香港离岸账户。

在拉美地区，XTransfer与本地知名金融支付公司EBANX合作，为墨西哥在内的拉美5国（其他4国为：巴西、秘鲁、哥伦比亚、智利）的中小微企业提供合规、便利、低成本的跨境贸易支付服务。墨西哥企业可以直接使用本地货币付款给中国及全球供应商，安全合规无账户冻结风险，付款至中国大陆快至秒到，节省高达95%的汇款手续费。另外平台也支持7*24小时在线实时换汇，老板通过XTransfer APP可以实时查看汇率，还可以使用委托换汇功能，系统协助自动成交目标汇率，从此汇率无忧。

XTransfer联合创始人兼CFO孙霄谷表示:"很高兴看到XTransfer的创新支付解决方案能够为在外华人企业提供便捷的支付渠道。XTransfer的宗旨是‘让全球中小企业惠享金融服务'，在服务好45万中国中小微外贸企业的同时，我们也致力于为全球商户提供更安全、便捷、低成本的跨境支付服务。"

成立于2017年，XTransfer专注于B2B跨境收款领域，服务超过45万家中小微外贸企业，已成为中国B2B外贸金融第一平台，同时，XTransfer将继续帮助墨西哥在内的全球的中小微外贸企业提升跨境收付款的便利性。公司目前已有超过30个全球及本地收款账户供外贸企业选择，服务业务可覆盖全球200个国家和地区。

如果您也有跨境贸易收付款问题，欢迎联系XTransfer本地客户经理。

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