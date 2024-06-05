打通關鍵卡點，XTransfer為海外華人企業提供便捷跨境支付方案

墨西哥城2024年6月5日 /美通社/ -- 全球領先的一站式跨境金融和風控服務平台 XTransfer亮相Expo Electrica 2024。作為美洲大陸最富盛名的照明行業展會，墨西哥照明展成立於1997年，已經連續成功舉辦27屆，今年展會吸引墨西哥本土及美洲大陸電力、照明、電器行業展商超過500家，來自全球相關買家超過20,000名。XTransfer作為中國客戶數第一的B2B跨境貿易金融平台，此次登錄墨西哥，旨在為當地中小微貿易企業提供更便利的跨境支付解決方案，提升全球貿易效率。

近年來隨著國際貿易局勢變化，墨西哥因其在美洲市場的獨特地位和地理位置，以及美加墨自貿區締約國的身份，成為了中國企業出海熱門目的地，為了規避關稅帶來的高成本，中資跨國企業將生產轉移至其他國家，墨西哥成為我國商品進入美國的重要中轉站之一。「近岸外包」已然成為墨西哥商界最流行的詞。

據中國商務部統計，2023年，中墨雙邊貿易再創新高，首次突破1000億美元大關，2024年一季度，雙邊貿易更是強勁增長11.4%。中國是墨西哥第二大貿易伙伴，墨西哥是中國在拉美第二大貿易伙伴。XTransfer數據顯示，今年前5個月中國中小外貿企業從墨西哥收款總額較去年同期增長31.3%，而出口到墨西哥的中小微企業數則增加27.9%。

不過，對於涉及到國際貿易往來的中小微企業而言，付款手續繁瑣、時間長、手續費高、不安全等問題，依然是讓很多老板們頭疼的「關鍵卡點」。而此類問題對於海外的華人老板們則更為明顯，尤其是涉及付款到國內時動輒引發的「凍卡」問題。

連續7年專注於B2B跨境貿易支付，作為中國B2B外貿金融第一平台，XTransfer為中小微貿易企業構建了一套方便快捷、安全合規的跨境支付方案，解決全球買家匯款至中國大陸供應商的合規、效率問題。

事實上，早在2017年，XTransfer便開始與全球知名金融機構摩根大通（JP Morgan）以及全球領先的支付技術公司VISA展開合作，合力為全球中小微企業提供安全、便捷的跨境金融服務。這也成為XTransfer為美國本地企業提供跨境金融服務的基礎。5月份，XTransfer還官宣獲得了特拉華州、佛羅裡達州、科羅拉多州三個州的支付牌照，目前北美8個洲的客戶都可以直接開設美國本地賬戶，其他州則可以開設香港離岸賬戶。

在拉美地區，XTransfer與本地知名金融支付公司EBANX合作，為墨西哥在內的拉美5國（其他4國為：巴西、秘魯、哥倫比亞、智利）的中小微企業提供合規、便利、低成本的跨境貿易支付服務。墨西哥企業可以直接使用本地貨幣付款給中國及全球供應商，安全合規無賬戶凍結風險，付款至中國大陸快至秒到，節省高達95%的匯款手續費。另外平台也支持7*24小時在線實時換匯，老板通過XTransfer APP可以實時查看匯率，還可以使用委托換匯功能，系統協助自動成交目標匯率，從此匯率無憂。

XTransfer聯合創始人兼CFO孫霄谷表示:「很高興看到XTransfer的創新支付解決方案能夠為在外華人企業提供便捷的支付渠道。XTransfer的宗旨是'讓全球中小企業惠享金融服務'，在服務好45萬中國中小微外貿企業的同時，我們也致力於為全球商戶提供更安全、便捷、低成本的跨境支付服務。」

成立於2017年，XTransfer專注於B2B跨境收款領域，服務超過45萬家中小微外貿企業，已成為中國B2B外貿金融第一平台，同時，XTransfer將繼續幫助墨西哥在內的全球的中小微外貿企業提升跨境收付款的便利性。公司目前已有超過30個全球及本地收款賬戶供外貿企業選擇，服務業務可覆蓋全球200個國家和地區。

如果您也有跨境貿易收付款問題，歡迎聯系XTransfer本地客戶經理。

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