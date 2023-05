Daesung SmartHive, leader de l'agriculture intelligente en Corée, a annoncé le lancement de son dernier produit, le Plasma Ozone Storage

SÉOUL, Corée du Sud, 11 mai 2023 /PRNewswire/ -- Le Plasma Ozone Storage est une technologie écologique qui offre des effets exceptionnels de stérilisation, de désinfection et d'élimination des odeurs. Ce produit est conçu pour éliminer les bactéries, les virus et les substances nocives en stockant les polluants, ce qui le rend très efficace pour aider les éleveurs à maintenir la santé et la sécurité de leur bétail.

K-Smart Agriculture&Farm Company Daesung SmartHive Introduces New Innovative Beekeeping Products: Smarthive Plasma Ozone Strorage, Wasp Trap, and Hive Controller.

Pour vérifier le produit et la technologie, le Plasma Ozone Storage et le Wasp Trap (piège à guêpes) ont été installés dans diverses fermes apicoles en Corée, y compris dans le Jeolla du Nord, dans le Gyeongsang du Nord et dans le Gangwon, pour des essais empiriques.

Le piège à guêpes est un autre produit écologique qui n'utilise pas d'attractifs tels que le liquide fermenté séparément. Il est placé à l'entrée de la ruche et se sert des habitudes des guêpes qui suivent les abeilles. Le piège attrape les guêpes dans la surface de piégeage, ce qui permet aux abeilles d'entrer librement et en toute sécurité dans la ruche par le passage des abeilles. Cette technologie réduit le besoin d'être présent au rucher pour enlever manuellement les guêpes, réduisant les coûts de main-d'œuvre et d'autres produits de contrôle.

Il présente également le Hive Controller, un système apicole intelligent portatif qui peut extraire les rayons de miel des ruches en toute sécurité, brosser les abeilles et empiler les rayons en dehors des ruches en une minute environ. Ce produit ne pèse que 9 kg, il n'est pas corrosif et peut être utilisé seul par un débutant, rendant le processus d'extraction du miel plus pratique et plus efficace. En outre, il peut être utilisé dans toutes les ruches de même largeur, indépendamment de leur taille. Un adaptateur et une batterie (en option) peuvent être utilisés pour l'alimentation.

Le Hive Controller réduit le temps de travail de 50 % par rapport aux produits existants, ce qui permet aux exploitations apicoles coréennes d'extraire uniquement le miel.

Daesung SmartHive a été fondée en 2016 et a été reconnue pour ses technologies et produits innovants en divers lieux, y compris lors du salon CES en Corée et aux États-Unis. La société a également signé des protocoles d'entente avec des entreprises et des instituts de recherche en Espagne, au Royaume-Uni, en Ouzbékistan et en Afrique pour pénétrer le marché étranger. Daesung SmartHive présentera ses produits lors de foires dédiées aux équipements agricoles nationales et étrangères afin d'élargir sa portée et de continuer à offrir des solutions novatrices à l'industrie agricole.

Les nouveaux produits de Daesung SmartHive devraient offrir des avantages importants aux industries du bétail et de l'apiculture, rendant ces exploitations plus sûres, plus efficaces et plus rentables.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2073746/EUR_SMARTHIVE_PLASMA_WASPTRAP_HIVECONTROLLER.jpg

SOURCE DAESUNG