Daewoong Pharmaceutical annonce le succès du développement d'un nouveau médicament antidiabétique et son objectif d'entrer sur le marché dans plus de 50 pays d'ici 2030

Fournit un nouveau médicament pendant deux années consécutives grâce à l'obtention d'une licence de produit sur « Envlo », le 36e nouveau médicament coréen, par le ministère de l'Alimentation et de la Sécurité des médicaments

Prévoit d'entrer sur le marché mondial du diabète de type 2, d'une valeur de 71,4 milliards de dollars

Offre de nouvelles options de traitement générales aux patients dont le contrôle de la glycémie est insuffisant avec trois indications

SÉOUL, Corée du Sud, 7 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Daewoong Pharmaceutical (PDG Jeon Sengho, Lee Changjae), une société mondiale de soins de santé, a annoncé le 5 décembre que son « Envlo 0,3 mg », un nouvel inhibiteur du co-transporteur sodium-glucose de type 2 (SGLT2) développé pour traiter le diabète sucré de type 2, a obtenu une licence de produit du ministère de l'Alimentation et de la Sécurité des médicaments le 30 novembre. Envlo est indiqué en monothérapie, en association avec la metformine et en association avec la metformine et la gemigliptine.

Les inhibiteurs du SGLT2, qui remplacent rapidement le marché mondial du diabète de type 2, d'une valeur de 71,4 milliards de dollars, représentent environ 20,7 milliards de dollars à l'échelle mondiale et 100 millions de dollars en Corée en 2021.

Jusqu'à présent, le développement et l'approbation des inhibiteurs du SGLT2 ont été effectués principalement par des sociétés pharmaceutiques multinationales. Daewoong Pharmaceutical, la plus grande société de soins de santé de Corée du Sud, est devenue la première à réussir à développer un nouveau médicament antidiabétique dans cette classe en obtenant une licence de produit. Daewoong Pharmaceutical prévoit de poursuivre activement le marché mondial grâce à ce produit.

Daewoong Pharmaceutical prévoit d'avancer rapidement dans les procédures concernant la couverture d'assurance et le prix d'Envlo afin d'enregistrer le médicament dans le système national d'assurance maladie avec une indication de monothérapie, thérapie combinée avec la metformine ou la metformine et la gemigliptine dans la première moitié de 2023. Parallèlement, la société a élaboré une feuille de route pour entrer sur le marché mondial de plus de 10 pays, dont la Chine, le Brésil et l'Arabie saoudite d'ici 2025, et dans 50 pays d'ici 2030. La société mène également des essais cliniques pour l'expansion de l'indication tout en développant des médicaments combinés. Daewoong Pharmaceutical vise à livrer le médicament combiné à base de metformine dans la seconde moitié de 2023, en accélérant les essais. La société estime atteindre un chiffre d'affaires cumulé sur trois ans de 100 milliards de wons coréens.

Plus tôt en octobre, Daewoong Pharmaceutical a annoncé les résultats de l'étude de phase 3 d'Envlo chez des patients atteints de diabète de type 2, qui ont montré un excellent effet hypoglycémique et une grande innocuité. En particulier, Envlo a démontré une efficacité équivalente à 0,3 mg, soit une dose inférieure à un trentième de celle des inhibiteurs de SGLT2 existants. Son indication devrait également offrir une nouvelle option thérapeutique aux patients dont le contrôle de la glycémie est insuffisant.

Un représentant de Daewoong Pharmaceutical a déclaré : « Si les inhibiteurs du SGLT2 attirent le plus d'attention sur le marché mondial, il est significatif que nous soyons la première société en Corée à développer un nouveau médicament contre le diabète dans cette classe. » Le représentant de la société a également ajouté : « Nous ferons de notre mieux pour améliorer la qualité de vie des patients en leur fournissant le meilleur médicament antidiabétique de sa catégorie. Nous contribuerons également au développement de l'industrie pharmaceutique mondiale en renforçant continuellement le développement de nouveaux médicaments et les activités mondiales grâce à une collaboration ouverte avec divers partenaires. »

Pendant ce temps, Envlo, approuvé comme le 36e nouveau médicament en Corée après le 34e nouveau médicament « Fexuclue » l'an dernier, a inscrit son nom comme premier médicament national à être désigné pour une approbation accélérée par le ministère de l'Alimentation et de la Sécurité des médicaments en 2020.

