Daewoong Pharmaceutical et Tufts Medical Center joignent leurs forces pour la phase 2 des essais cliniques du niclosamide pour la COVID-19

- Début des essais cliniques de phase 2 aux États-Unis basés sur les résultats des essais en Corée du Sud, en Inde et en Australie

- La collaboration avec le Dr Harry Selker du Tufts Medical Center et l'équipe Tufts Niclosamide, qui mènent actuellement des essais cliniques sur le niclosamide oral, devrait apporter une grande synergie

SÉOUL, Corée du Sud, 30 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Daewoong Pharmaceutical (PDG Sengho Jeon, KRX: 069620) a annoncé le 26 octobre que l'accord coopératif de recherche clinique entre Daewoong et le Tufts Medical Center a été signé pour préparer l'étude clinique de phase 2 de DWRX2003 (ingrédient actif : niclosamide) aux États-Unis. Le DWRX2003 est un médicament expérimental en cours de développement par Daewoong Pharmaceutical comme traitement contre la COVID-19.

Tufts Medical Center est un centre médical universitaire renommé situé à Boston. Harry Selker, du Tufts Medical Center, a accepté d'être le chercheur principal de Daewoong avec les travaux actuels de son équipe de Tufts Niclosamide dans le cadre d'un essai clinique distinct de phase 2 visant à évaluer l'efficacité du niclosamide oral contre la COVID-19.

Le niclosamide est un médicament bon marché qui est utilisé dans le monde entier depuis 50 ans pour le ténia et dont l'activité antivirale a été démontrée. Un essai clinique est en cours au Tufts Medical Center pour étudier la capacité du niclosamide à prévenir la progression vers une maladie grave. L'étude examine également le potentiel du niclosamide pour prévenir l'excrétion virale du SRAS-CoV-2, le virus qui cause la COVID-19, ce qui contribuerait à éviter la propagation de la maladie.

Daewoong Pharmaceutical prévoit une réunion préalable à la PNMR (présentation de nouveau médicament de recherche) avec la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour demander un essai clinique de phase 2 une fois que les données sur l'innocuité fondées sur l'ethnicité seront obtenues à partir des études cliniques de phase 1 en Corée du Sud, en Inde et en Australie. La société a exprimé sa confiance en choisissant de travailler avec le Tufts Medical Center et sa grande expérience du niclosamide pour le prochain essai clinique.

Daewoong Pharmaceutical a utilisé sa technologie brevetée d'administration de médicaments pour transformer le niclosamide oral en une injection intramusculaire à action prolongée, le DWRX2003. La nouvelle formulation devrait (1) surmonter le faible taux d'absorption du niclosamide oral, (2) maintenir un niveau de concentration plasmatique suffisamment élevé pour traiter une infection virale en une seule injection et (3) prévenir les effets indésirables gastro-intestinaux (par exemple, les nausées, les vomissements, etc.) qui se produisent lors de l'administration orale.

Sengho Jeon, PDG de Daewoong Phamarceutical, a déclaré : « Nous sommes ravis de travailler avec le Tufts Medical Center, le Dr Harry Selker et l'équipe Tufts Niclosamide, qui ont déjà d'excellentes connaissances sur le potentiel du niclosamide sur la COVID-19. Nous accélérons tous les efforts de développement pour offrir un traitement sûr et efficace contre la COVID-19 que tout le monde mérite. »

Le Dr Harry Selker, directeur général de l'Institute for Clinical Research and Health Policy Studies du Tufts Medical Center, doyen du Tufts Clinical and Translational Science Institute à l'Université Tufts et du Tufts Medical Center, professeur à l'École de médecine de l'Université Tufts a ajouté : « Notre équipe de Tufts Niclosamide étudie la possibilité de traitement du niclosamide sur la COVID-19 depuis le début de la pandémie de COVID-19 et est convaincue que cet agent, déjà reconnu pour être sûr et bien toléré, est très prometteur. »

