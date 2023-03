Daha iyi uyku için yenilik

PEKIN, 20 Mart 2023 /PRNewswire/ -- Sağlık için uyku şarttır.

İyi yemek yemek ve egzersiz yapmak gibi, uyku da kişinin fiziksel, zihinsel ve sosyal refahı için gerekli bir davranıştır. Bununla birlikte, uyku henüz evrensel olarak fiziksel sağlık için temel bir davranış olarak tanınmamaktadır. 1

BMC Medical Co., Ltd. kendini 20 yılı aşkın bir süredir uyku ve solunum sağlığına adamıştır. Uyku hakkındaki bilgileri paylaşırlar ve dünyanın her yerindeki insanlar için kapsamlı çözümler sunarlar. BMC'nin misyonu, kaliteli ürünler, profesyonel hizmetler ve proaktif bakım ile kronik solunum yolu hastalığının rahatsızlığının üstesinden gelmek için dünya çapındaki ailelerle ortak olmaktır.

11 Mart'ta BMC, Filipinler'deki distribütörlerle "Uyumaya ne gerek var" temalı bir uyku salonu düzenledi.

Konferansta uyku bozuklukları ve uyku çalışmaları hakkında bilgi paylaşımı amaçlandı. Uzman doktorlar uyku bozuklukları ile ilgili içgörülerini sundular ve uyku sağlığının önemine dikkat çektiler. BMC, PAP cihazlarını ve H2 serisi polisomnografiyi sergiledi. Pozitif hava yolu basıncı (PAP) tedavisi, akciğerlerin hava yoluna basınç altında hava pompalamak için bir makine kullanarak nefes borusunu uyku sırasında açık tutmaya yardımcı olmanın yollarından biridir. 2

BMC, yerel acenteler aracılığıyla 16-18 Mart tarihlerinde Filipinler ve Türkiye'de düzenlenen uyku ve kapsamlı konferanslara da katıldı. Bu etkinliklerde yenilikçi oksijen konsantratörleri ürünleri ve 6-series maskeleri sergilendi.

BMC, genel oturumlar, uyku konferansları ve diğer formlar aracılığıyla uyku bilgisini paylaşarak World Sleep Society'nin çağrısına eylemle yanıt verdi. BMC, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya da dahil olmak üzere 100'den fazla ülke ve bölgedeki kullanıcılar tarafından geniş çapta kabul gördü.

BMC, yenilikçi ürün ve çözümlerinin insanların daha iyi uyumasına ve kaliteli bir yaşam sürmesine yardımcı olabilmesi için uyku ve solunum sağlığını temel almaya devam edecektir.

